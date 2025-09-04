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Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 30% от стоимости тура непосредственно организатору не менее чем за 3 недели до начала поездки. При отказе от участия менее чем за 3 недели до начала поездки, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки c цепким протектором. Если есть возможность, также возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.
Проживание. Размещение по 2 или 4 человека в домиках на туристических базах, удобства общие в домах или на улице. Если вы путешествуете в одиночку, необходимо доплатить за 1-местное проживание или по взаимному согласию объединиться с другим участником/участницей (по половому признаку). Точные названия мест ночёвок будут известны непосредственно перед началом тура.
*Фото турбаз предоставлены организатором для примера.
Питание. Не входит в стоимость. В зависимости от пожеланий группы, будем питаться в кафе по маршруту или совместными усилиями готовить на портативной газовой плите.
Транспорт. Автомобиль повышенной проходимости Toyota Land Cruiser (комфорт-класс).
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Уровень сложности. Маршрут средней сложности, подойдёт физически крепким людям. Ежедневно будем преодолевать пешком 5-20 км, есть подъём на 1900 м.
Программа тура по дням
Знакомство с Чемальским районом
Встретимся в Новосибирске и отправимся в путь. По дороге заберём из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска остальных участников тура. По прибытии на Алтай первым делом исследуем Чемальский район: поднимемся на скалу Чёртов палец, посетим каменный остров Патмос, прогуляемся по Ороктойскому мосту над Катунью и урочищу Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов.
Расстояние: на автомобиле — 450 км, пешком — до 5 км.
Треккинг, переезд по Чуйскому тракту
Начнём день с восхождения на гору Тияхта (1900 м), склоны которой усыпаны мёртвыми деревьями, — мистическое зрелище. А с вершины открываются алтайские просторы.
Затем поедем в сторону Курайской степи. Будем двигаться по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic. По пути сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и сфотографироваться в самых интересных локациях. Полюбуемся видами со смотровой площадки на перевале Чике-Таман и увидим место слияния рек Чуя и Катунь.
Расстояние: на автомобиле — 400 км, пешком — до 10 км.
Хайкинг, баня
Сегодняшний день посвятим несложному, но невероятно живописному хайкингу к Куектанарским озёрам. Это цепочка соединённых между собой водоёмов: они перетекают друг в друга под землёй или на поверхности, образуя ручьи, протоки и небольшие водопады. А вечером попаримся в жаркой баньке и окунёмся в ледяную купель.
Расстояние: пешком — до 20 км.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долину
Утром исследуем урочище Кызыл-Чин, которое из-за инопланетных ландшафтов называют «Алтайским Марсом». Это почти лишённые растительности покатые склоны, окрашенные в яркие красные, жёлтые и зелёные оттенки благодаря особенностям местных пород.
Продолжим наше фотопутешествие. Остановимся в самой видовой точке Чуйского тракта, где пустынная дорога упирается в заснеженные вершины. Поднимемся на смотровую, откуда видно, как река Чуя вьётся змейкой по долине. Понаблюдаем за постоянно меняющими формы причудливыми узорами на дне Гейзерного озера.
Поедем дальше и встретим по пути узкий извилистый проход между отвесными скалами Красные ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю. Поднимемся на величественный перевал Кату-Ярык, откуда открывается монументальный вид Чулышманского ущелья. Будем часто останавливаться, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Спустимся с перевала на 840 метров вниз по горному серпантину и останемся ночевать в Чулышманской долине. Вечером сходим на этнический концерт к алтайскому сказителю кайчи — послушаем горловое пение в исполнении коренного алтайца.
Расстояние: на автомобиле — 300 км, пешком — до 5 км.
Урочище Аккурум, треккинг
На рассвете переправимся на моторной лодке через реку Чулышман, затем дойдём до урочища Аккурум. Здесь много останцев, образовавшихся в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород. Они прижаты сверху огромными глыбами, словно шляпками, — это удивительное явление, будто объединившее воедино творчество талантливого скульптора и игривую фантазию природы. Каменные грибы со временем разрушаются и через несколько лет полностью исчезнут.
Вернёмся на базу, немного отдохнём после треккинга и совершим ещё одну лёгкую прогулку — доберёмся к мощному водопаду Куркуре, снова переправившись через Чулышман, но уже на вёсельной лодке. После — поднимемся в перевал Кату-Ярык и останемся ночевать в Акташе. В финальный вечер нашего путешествия устроим посиделки у костра, выпьем любимые напитки, пожарим зефирки или сосиски и поделимся впечатлениями о прошедшей поездке.
Расстояние: на автомобиле — 170 км, пешком — до 10 км.
Возвращение домой
Отправимся в обратный путь. Будем ехать по Чуйскому тракту, любуясь осенними пейзажами Алтая. Сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и размяться. По пути попрощаемся с участниками, которые выйдут в Горно-Алтайске, Бийске или Барнауле, а в Новосибирск вернёмся поздним вечером.
Расстояние: на автомобиле — 850 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-фотографом
- Все входные билеты, сборы, переправы на лодках и экскурсии по программе
- Общая аптечка
- Посещение бани в 3-й день
Что не входит в цену
- Билеты до места старта тура и обратно
- Питание - 500-2000 ₽ ежедневно
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка