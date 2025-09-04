Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью

Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Уже много лет я, вдохновлённый любитель Горного Алтая и профессиональный фотограф, приглашаю вас провести осенний отпуск, созерцая бирюзово-изумрудные реки и озёра, обрамлённые золотыми лиственницами и багровым ковром из карликовой берёзы.

Вы
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сможете проехать по Чуйскому тракту, входящему в число красивейших дорог мира, и привезти домой целый альбом ярких кадров.

На нашем пути встретятся горные перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро, Алтайский Марс, водопад Куркуре, таинственная долина реки Чулышман и ещё много топовых природных шедевров региона.

Будем много ездить на внедорожнике и ходить пешком (наши треккинги под силу даже новичкам!), фотографироваться и кататься на лодках, париться в бане и нырять в ледяную купель.

Послушаем этнический концерт горлового пения, а финальный вечер проведём у костра, попивая любимые напитки и жаря зефирки или сосиски. Путешествие пройдёт с комфортом, ведь ночевать мы будем в уютных домиках на туристических базах.

Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 30% от стоимости тура непосредственно организатору не менее чем за 3 недели до начала поездки. При отказе от участия менее чем за 3 недели до начала поездки, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки c цепким протектором. Если есть возможность, также возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.

Проживание. Размещение по 2 или 4 человека в домиках на туристических базах, удобства общие в домах или на улице. Если вы путешествуете в одиночку, необходимо доплатить за 1-местное проживание или по взаимному согласию объединиться с другим участником/участницей (по половому признаку). Точные названия мест ночёвок будут известны непосредственно перед началом тура.

*Фото турбаз предоставлены организатором для примера.

Питание. Не входит в стоимость. В зависимости от пожеланий группы, будем питаться в кафе по маршруту или совместными усилиями готовить на портативной газовой плите.

Транспорт. Автомобиль повышенной проходимости Toyota Land Cruiser (комфорт-класс).

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Уровень сложности. Маршрут средней сложности, подойдёт физически крепким людям. Ежедневно будем преодолевать пешком 5-20 км, есть подъём на 1900 м.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Чемальским районом

Встретимся в Новосибирске и отправимся в путь. По дороге заберём из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска остальных участников тура. По прибытии на Алтай первым делом исследуем Чемальский район: поднимемся на скалу Чёртов палец, посетим каменный остров Патмос, прогуляемся по Ороктойскому мосту над Катунью и урочищу Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов.

Расстояние: на автомобиле — 450 км, пешком — до 5 км.

Знакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским райономЗнакомство с Чемальским районом
2 день

Треккинг, переезд по Чуйскому тракту

Начнём день с восхождения на гору Тияхта (1900 м), склоны которой усыпаны мёртвыми деревьями, — мистическое зрелище. А с вершины открываются алтайские просторы.

Затем поедем в сторону Курайской степи. Будем двигаться по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic. По пути сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и сфотографироваться в самых интересных локациях. Полюбуемся видами со смотровой площадки на перевале Чике-Таман и увидим место слияния рек Чуя и Катунь.

Расстояние: на автомобиле — 400 км, пешком — до 10 км.

Треккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому трактуТреккинг, переезд по Чуйскому тракту
3 день

Хайкинг, баня

Сегодняшний день посвятим несложному, но невероятно живописному хайкингу к Куектанарским озёрам. Это цепочка соединённых между собой водоёмов: они перетекают друг в друга под землёй или на поверхности, образуя ручьи, протоки и небольшие водопады. А вечером попаримся в жаркой баньке и окунёмся в ледяную купель.

Расстояние: пешком — до 20 км.

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4 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долину

Утром исследуем урочище Кызыл-Чин, которое из-за инопланетных ландшафтов называют «Алтайским Марсом». Это почти лишённые растительности покатые склоны, окрашенные в яркие красные, жёлтые и зелёные оттенки благодаря особенностям местных пород.

Продолжим наше фотопутешествие. Остановимся в самой видовой точке Чуйского тракта, где пустынная дорога упирается в заснеженные вершины. Поднимемся на смотровую, откуда видно, как река Чуя вьётся змейкой по долине. Понаблюдаем за постоянно меняющими формы причудливыми узорами на дне Гейзерного озера.

Поедем дальше и встретим по пути узкий извилистый проход между отвесными скалами Красные ворота, озёра Чейбеккёль и Киделю. Поднимемся на величественный перевал Кату-Ярык, откуда открывается монументальный вид Чулышманского ущелья. Будем часто останавливаться, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Спустимся с перевала на 840 метров вниз по горному серпантину и останемся ночевать в Чулышманской долине. Вечером сходим на этнический концерт к алтайскому сказителю кайчи — послушаем горловое пение в исполнении коренного алтайца.

Расстояние: на автомобиле — 300 км, пешком — до 5 км.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долинуАлтайский Марс, Гейзерное озеро, переезд в Чулышманскую долину
5 день

Урочище Аккурум, треккинг

На рассвете переправимся на моторной лодке через реку Чулышман, затем дойдём до урочища Аккурум. Здесь много останцев, образовавшихся в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород. Они прижаты сверху огромными глыбами, словно шляпками, — это удивительное явление, будто объединившее воедино творчество талантливого скульптора и игривую фантазию природы. Каменные грибы со временем разрушаются и через несколько лет полностью исчезнут.

Вернёмся на базу, немного отдохнём после треккинга и совершим ещё одну лёгкую прогулку — доберёмся к мощному водопаду Куркуре, снова переправившись через Чулышман, но уже на вёсельной лодке. После — поднимемся в перевал Кату-Ярык и останемся ночевать в Акташе. В финальный вечер нашего путешествия устроим посиделки у костра, выпьем любимые напитки, пожарим зефирки или сосиски и поделимся впечатлениями о прошедшей поездке.

Расстояние: на автомобиле — 170 км, пешком — до 10 км.

Урочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккингУрочище Аккурум, треккинг
6 день

Возвращение домой

Отправимся в обратный путь. Будем ехать по Чуйскому тракту, любуясь осенними пейзажами Алтая. Сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и размяться. По пути попрощаемся с участниками, которые выйдут в Горно-Алтайске, Бийске или Барнауле, а в Новосибирск вернёмся поздним вечером.

Расстояние: на автомобиле — 850 км.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-фотографом
  • Все входные билеты, сборы, переправы на лодках и экскурсии по программе
  • Общая аптечка
  • Посещение бани в 3-й день
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта тура и обратно
  • Питание - 500-2000 ₽ ежедневно
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точное время и место сбора вы узнаете после бронирования
Завершение: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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