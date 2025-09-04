Уже много лет я, вдохновлённый любитель Горного Алтая и профессиональный фотограф, приглашаю вас провести осенний отпуск, созерцая бирюзово-изумрудные реки и озёра, обрамлённые золотыми лиственницами и багровым ковром из карликовой берёзы.Вы

сможете проехать по Чуйскому тракту, входящему в число красивейших дорог мира, и привезти домой целый альбом ярких кадров. На нашем пути встретятся горные перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро, Алтайский Марс, водопад Куркуре, таинственная долина реки Чулышман и ещё много топовых природных шедевров региона. Будем много ездить на внедорожнике и ходить пешком (наши треккинги под силу даже новичкам!), фотографироваться и кататься на лодках, париться в бане и нырять в ледяную купель. Послушаем этнический концерт горлового пения, а финальный вечер проведём у костра, попивая любимые напитки и жаря зефирки или сосиски. Путешествие пройдёт с комфортом, ведь ночевать мы будем в уютных домиках на туристических базах.

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 30% от стоимости тура непосредственно организатору не менее чем за 3 недели до начала поездки. При отказе от участия менее чем за 3 недели до начала поездки, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки c цепким протектором. Если есть возможность, также возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.