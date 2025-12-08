Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Расположенная на высоком берегу реки Уча, усадьба Марфино покорит вас изяществом, красотой и атмосферой старины. Вы увидите церкви, пруды, беседки, фигуры грифонов и элегантный главный дом. Узнаете о династиях Голицыных и Салтыковых, Орловых и Паниных. Погуляете по живописному парку и погрузитесь в мир 18 века.
Описание экскурсии
Марфино сквозь столетия
Вы откроете историю усадьбы Марфино с момента основания до наших дней. Я расскажу, какие зодчие работали над ее архитектурным обликом и как сложилась их судьба, как здесь отмечали праздники и чем они поражали даже самых искушенных участников. Раскрою, почему князя Голицына поразила легенда о любви Амура и Психеи, и расшифрую загадочный мальтийский крест.
Природа и архитектура
Композиция усадьбы сочетает элементы регулярной и свободной планировки. Вы оцените ядро ансамбля — двухэтажный главный дом в псевдоготическом стиле. Погуляете по чудесному парку с беседками, скульптурами и фонтанами. Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла. А также увидите места, где снимали исторические фильмы, и полюбуетесь островом на Нижнем Большом Марфинском пруду.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи
Входные билеты не включены в стоимость — 50 ₽ с чел. Для их покупки нужен паспорт РФ
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По запросу я могу организовать трансфер из Москвы и Подмосковья
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Марфино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Одинцово
Провели экскурсии для 4212 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, читать дальше
где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
