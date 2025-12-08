Расположенная на высоком берегу реки Уча, усадьба Марфино покорит вас изяществом, красотой и атмосферой старины. Вы увидите церкви, пруды, беседки, фигуры грифонов и элегантный главный дом. Узнаете о династиях Голицыных и Салтыковых, Орловых и Паниных. Погуляете по живописному парку и погрузитесь в мир 18 века.

Описание экскурсии

Марфино сквозь столетия

Вы откроете историю усадьбы Марфино с момента основания до наших дней. Я расскажу, какие зодчие работали над ее архитектурным обликом и как сложилась их судьба, как здесь отмечали праздники и чем они поражали даже самых искушенных участников. Раскрою, почему князя Голицына поразила легенда о любви Амура и Психеи, и расшифрую загадочный мальтийский крест.

Природа и архитектура

Композиция усадьбы сочетает элементы регулярной и свободной планировки. Вы оцените ядро ансамбля — двухэтажный главный дом в псевдоготическом стиле. Погуляете по чудесному парку с беседками, скульптурами и фонтанами. Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла. А также увидите места, где снимали исторические фильмы, и полюбуетесь островом на Нижнем Большом Марфинском пруду.

Организационные детали