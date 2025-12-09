Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: На Привокзальной площади в Одинцово
14 дек в 10:00
16 дек в 10:00
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Начало: В селе Марфино
12 дек в 10:00
13 дек в 14:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
