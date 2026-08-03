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Необычная усадьба Марфино
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Начало: В селе Марфино
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Индивидуальная
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Парк Малевича в Одинцово: от чёрного квадрата к супрематическому лесу
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Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово
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Последние отзывы на экскурсии
С
Очень красивая и интересная усадьба недалеко от Москвы по Дмитровскому шоссе. Сейчас в ней находится санаторий Минобороны, что совсем не
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Всего 1 отзыв в Одинцово
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