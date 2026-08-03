читать дальше уменьшить мешает прогулкам по территории и не портит впечатление от местных красот. Экскурсию для нас великолепно провела Мария, за что ей большое спасибо.

Очень красивая и интересная усадьба недалеко от Москвы по Дмитровскому шоссе. Сейчас в ней находится санаторий Минобороны, что совсем не