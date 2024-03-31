Посетить царство льда, прокатиться по Байкалу на коньках и научиться танцевать ёхор
Отправляемся к самому глубокому озеру в мире, чтобы набираться энергии в сакральных местах и загадывать желания, согреваться глинтвейном и пробовать уху на свежем воздухе, любоваться бирюзовыми глыбами льда и бродить читать дальше
по пещерам и заснеженным гротам.
Вы познакомитесь с культурой и традициями бурятов, услышите местные легенды и предания, побываете в буддийском храме и научитесь лепить буузы, пройдёте ритуал «поцелуй Байкала» — выпьете горячительный напиток прямо из ледяной лунки в озере.
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12 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Организационные детали
Участие в туре возможно с 16 лет.
Проживание. В гостинице «Звезда кочевника» в Хужире и отеле «Тайга» в Иркутске, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки (шведский стол) в отелях, обеды, пикники и согревающие напитки.
Программа тура по дням
1 день
Ольхон - энергетический центр Байкала
Встречаемся в аэропорту Иркутска и отправляемся завтракать и знакомиться друг с другом. Затем держим курс в посёлок Хужир. По пути остановимся на берегу Байкала и полюбуемся замёрзшим озером.
В 15:00 прибудем на остров Ольхон — самый большой на Байкале. После обеда и заселения вы сможете самостоятельно прогуляться по территории или отдохнуть. Встретим закат у скалы Шаманка. Местные верят, что место обладает огромной энергетической силой, поскольку здесь живёт дух острова — Хан Хутэ-Баабай. Помедитируем, глядя на заходящее солнце, отражающееся в снежном покрывале, и вернёмся в отель на ужин.
2 день
Скала Трезубец и Ступа Просветления
Отправляемся в путешествие по югу острова. Во время остановок запечатлим вас на фоне бесконечного льда с помощью квадрокоптера. Посетим мыс Ялга и заглянем в глубокие ледяные пещеры, напоминающие замок Снежной Королевы. Пообедаем на свежем воздухе: вас ждёт уха и согревающий глинтвейн. Пока еда готовится, вы сможете прокатиться по Байкалу на коньках. После трапезы устроим мастер-класс — научимся танцевать национальный бурятский танец ёхор.
Затем поедем к скале Трезубец, получившей название из-за причудливой формы. Каменный комплекс напоминает и полуразрушенный средневековый дворец с башнями. Отсюда второе «прозвище» скалы — Замок. Полюбуемся живописным видом на остров Ольхон и природным чудом — метановыми пузырями во льдах Байкала, похожими на больших белых медуз.
Дальше отправимся на необитаемый остров Огой, где сохранилась первозданная красота природы. Вы увидите скалу Дракон: мифическое животное словно застыло в камне. Местные считают Дракона своим покровителем и слагают о нём легенды и сказки. Следующая точка маршрута — Ступа Просветления. Белоснежное сооружение с куполом и шпилем было построено в 2005 году и стало символом острова и местом притяжения паломников. Совершим ритуал и обойдём Ступу по часовой стрелке: буддисты верят, что это исполнит любое желание. Проверим?
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
3 день
Мыс Саган-Хушун
Утром разместимся в УАЗике и под национальную бурятскую музыку поедем на Харацинский остров, где прогуляемся по ледяным гротам. Вы услышите древние бурятские легенды и предания и увидите ледяные, будто хрустальные, сталактиты, свисающие с потолка. Желающие смогут с ветерком прокатиться на «ватрушках» по льду.
После обеда совершим ритуал «поцелуй Байкала»: просверлим лунку, нальём туда горячительный напиток и выпьем его из трубочки.
На обратном пути полюбуемся на мыс Саган-Хушун, где расположились мраморные скалы Три брата. По легенде, некогда братья ослушались своего отца-шамана, за что были превращены в каменные глыбы. Побываем на самой северной точке острова — мысе Хобой, где, как гласят предания, первый бурятский шаман обрёл силу. Вы увидите байкальское чудо — торосы — нагромождение льда, который из-за преломления солнечных лучей кажется бирюзовым и напоминает стекло.
После ужина в отеле отправимся париться в баню.
4 день
Этнопарк и экскурсия в Усть-Ордынский дацан
После завтрака вы сможете самостоятельно погулять по посёлку Хужир и купить сувениры. В 10:00 поедем в этнопарк «Золотая орда», где вы погрузитесь в бурятский колорит, познакомитесь с традициями и культурой народа и побываете в резной юрте, освящённой настоятелем местного дацана — буддийского монастыря. После экскурсии научимся лепить национальное блюдо — буузы.
Пообедаем и отправимся в Усть-Ордынский дацан — центр буддизма в России, уже издалека привлекающий взгляд своей яркостью и многоцветностью. Обойдём священные места и послушаем историю учения Будды.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды и перекусы
Трансферы по программе
Экскурсии и мастер-классы
Услуги гида
Фото - и видеосъёмка с дрона
Фирменный мерч с символикой Байкала
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Трансферы вне программы
Аренда коньков (500-600 рублей)
Катание на ватрушках (300 рублей)
Посещение бани
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Ольхоне
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
31 мар 2024
Пишу отзыв спустя месяц как вернулась с Байкала. И чем больше проходит времени тем больше приходит осознание что это было не просто отлично, это было великолепно ❤️ Впервые отдыхала туром, очень читать дальше
удобно, за тебя всё продумано, организация на высоте! Программа насыщенная и много приятных сюрпризов сверх программы 👍 Увидели всё что хотели, и даже больше 👌 Натали суперская, и пофоткает и подскажет и предложит и человек хороший 🤗 Всё таки на Байкал надо ехать туром, организатор знает красивые места, водители знают как до них доехать, и греться в буханках очень удобно) Натали спасибо за Байкал ❤️ привет Вале и водителям 👋 вы все клёвые 🔥
Анжела
28 мар 2024
Поездка была в конце февраля, с погодой очень повезло, почти все время было солнечно, лед был прозрачный и не очень холодно -15 Организация тура была на высшем уровне от встречи в читать дальше
аэропорту до финального прощального ужина. Натали учитывала все наши пожелания в пути, делала нам красивые фото:) и меняла маршрут в случае необходимости. Программа была очень насыщенная, мы делали столько всего (!) - ходили по ледяным пещерам, любовались закатом и горой Шаманка, загадывали желания и успокаивали мысли в местах силы, катались на коньках и тюбингах, танцевали национальный бурятский Ёхор, изучали местные традиции, наблюдали около 10 разновидностей льда и многое другое. Ледяной Байкал прекрасен:) Натали, спасибо тебе за этот тур! <З
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Марина
29 фев 2024
Никогда не думала, что на Байкал можно ездить зимой. Не только можно, но и нужно!!! Это незабываемые впечатления! Прошло больше месяца после тура, а я до сих пор на эмоциях читать дальше
😄. Байкал - это место силы и сказки, за 5 дней тура удалось подзарядиться эмоционально, отдохнуть не хуже чем на морях. Натали! Огромное спасибо за такую организацию тура!!! Первый раз оформила тур и очень рада, что моим первым организатором стала ты! 🙂 Теперь я знаю, какой должен быть идеальный организатор 😄. Организация тура на высшем уровне: от транспорта до экскурсий. Всё продумано до мелочей, любые вопросы Натали решает моментально. Подача красоты Байкала - волшебная 🙂. Твои помощники (гид Валя, водители) настоящие профессионалы, тоже внесли огормный вклад в мои впечатления. Есть выражение "Увидеть Париж и умереть". На это можно возразить "Увидеть Байкал и начать жить заново!"
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Ирина
23 фев 2024
Эмоции от путешествия на Байкал очень яркие! Наташа - организатор - большая молодец:очень старалась, чтобы нам было хорошо. Хотя и возникали некоторые неудобства в виде отсутствия воды, электричества, но это все не омрачило наше впечатление. Наконец-то я исполнила свою мечту - увидела байкальский лёд! Спасибо большое!
Павел
16 фев 2024
Буду краток. Трансфер в аэропорту, все перемещения по ольхону - Отлично. СЬЕМКИ С ДРОНА БОЖЕСТВЕННО. ПИТАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИЕ ТУРА ПРЕКРАСНО. Все вопросы решались оперативно. Водители Натальи всегда приезжали вовремя. Рекомендую
Антон
15 фев 2024
Задержался на полгода с отзывом, но лучше поздно, чем никогда) Всё круто, круто все) Организация, программа, привлеченные в тур Люди (человеки такие с большой буквы) - все это прекрасно! Не уверен что хотел бы вернуться на Байкал, но абсолютно точно вернулся бы опять к такой компании) 11 из 10
И
Ирина
23 мар 2023
Первый опыт участия в турах с данной площадки оказался удачным. Наталья - прекрасный организатор, все предусмотрено и продумано. Смело могу рекомендовать.
Екатерина
23 мар 2023
Сбылась моя мечта - увидеть лёд Байкала! Это была очень удачная, во всех отношениях, поездка - хорошая погода, весёлая группа, масса впечатлений, насыщенная программа ❤️ Спасибо, Наталия!
Юлия
22 мар 2023
Сказать, что я в восторге - ничего не сказать, это было увлекательное путешествие! Браво организатору Наталье! Понравилось всё, и уютные номера в отели и отличная кухня, особенно на Байкале на свежем воздух, много локаций, очень интересные и красивые места. А наши вечера с нашей группой, я так давно не смеялась от души, за караоке отдельное спасибо!
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Наталья
16 мар 2023
Отличный тур у отличного организатора. С большим удовольствием поеду с Натальей хоть на край света если и туда она подготовит тур.
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Оксана
4 мар 2023
С 26-го февраля по 2-е марта приняли участие в туре с Натальей. Время пролетело как один вздох и одновременно получили огромное количество информации, много всего посмотрели. Эмоции просто зашкаливают. Организатору Наталье "RESPECT" и 50 баллов из 10-ти! Программа тура отлично организована и очень динамична, продумано все до мелочей. Огромное спасибо! Рекомендуем Наталью, как превосходного организатора туров!
А
Анна
28 фев 2023
Незабываемое путешествие в ледяное царство Байкала! Спасибо организатору Наталье за особое отношение и прекрасную дружескую атмосферу в группе. Впечатлений хватит надолго!