Отправляемся в путешествие по югу острова. Во время остановок запечатлим вас на фоне бесконечного льда с помощью квадрокоптера. Посетим мыс Ялга и заглянем в глубокие ледяные пещеры, напоминающие замок Снежной Королевы. Пообедаем на свежем воздухе: вас ждёт уха и согревающий глинтвейн. Пока еда готовится, вы сможете прокатиться по Байкалу на коньках. После трапезы устроим мастер-класс — научимся танцевать национальный бурятский танец ёхор.

Затем поедем к скале Трезубец, получившей название из-за причудливой формы. Каменный комплекс напоминает и полуразрушенный средневековый дворец с башнями. Отсюда второе «прозвище» скалы — Замок. Полюбуемся живописным видом на остров Ольхон и природным чудом — метановыми пузырями во льдах Байкала, похожими на больших белых медуз.

Дальше отправимся на необитаемый остров Огой, где сохранилась первозданная красота природы. Вы увидите скалу Дракон: мифическое животное словно застыло в камне. Местные считают Дракона своим покровителем и слагают о нём легенды и сказки. Следующая точка маршрута — Ступа Просветления. Белоснежное сооружение с куполом и шпилем было построено в 2005 году и стало символом острова и местом притяжения паломников. Совершим ритуал и обойдём Ступу по часовой стрелке: буддисты верят, что это исполнит любое желание. Проверим?

Вечером вернёмся в отель и поужинаем.