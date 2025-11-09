Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с нами и не упустите возможность окунуться в зимнюю сказку Байкала! Мы гарантируем яркие впечатления и незабываемые моменты.



Вы побываете и на севере, и на юге знаменитого острова Ольхон, сможете покататься на гигантском природном катке и встретите незабываемый закат на Байкале.