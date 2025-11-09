Мои заказы

Ольхон на 2 дня из Улан-Удэ: север и юг острова

Ольхон на 2 дня из Улан-Удэ
Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с нами и не упустите возможность окунуться в зимнюю сказку Байкала! Мы гарантируем яркие впечатления и незабываемые моменты.

Вы побываете и на севере, и на юге знаменитого острова Ольхон, сможете покататься на гигантском природном катке и встретите незабываемый закат на Байкале.
Ольхон на 2 дня из Улан-Удэ: север и юг острова
Ольхон на 2 дня из Улан-Удэ: север и юг острова
Ольхон на 2 дня из Улан-Удэ: север и юг острова
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Описание тура

Как испытать настоящее волшебство зимнего Байкала? Путешествие на остров Ольхон обязательно стоит внести в список мест, которые нужно посетить каждому! Здесь вас ждут удивительные природные явления, создающие восторг и трепет в душе. В программе тура:• «хрустальные» гроты, голубые торосы, пузырьковый и легендарный прозрачный лед;
  • побываете на самом глубоком месте Байкала;
  • попробуете чистейшую байкальскую воду;
  • можете покататься на коньках на гигантском природном катке прямо на прозрачном байкальском льду;
  • скалы Саган-Хушун и Шаманка в посёлке Хужир;
  • рукотворный ледовый городок и фестиваль Olkhon Ice Fest (ориентировочно с 10 февраля по 8 марта);
  • вкуснейшие байкальские обеды на свежем воздухе;
  • Шибетский мыс;
  • мыс Хоргой;
  • остров Огой (южный мыс «Хвост Дракона» и Буддийская ступа;
  • зимний закат на Байкале — фантастическое зрелище, которое не оставит вас равнодушными.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скалы Саган-Хушун и Шаманка в посёлке Хужир
  • Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Шибетский мыс
  • Мыс Хоргой
  • Остров Огой
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Проживание
Место начала и завершения?
Улан-Удэ/с. Турка/с. Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ольхона

Похожие туры из Ольхона

Ледяной трип на Байкал и таинственный Ольхон
На машине
5 дней
-
10%
19 отзывов
Ледяной трип на Байкал и таинственный Ольхон
Посетить царство льда, прокатиться по Байкалу на коньках и научиться танцевать ёхор
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
8 фев в 09:00
12 фев в 09:00
65 883 ₽73 203 ₽ за человека
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
2 дня 7 часов
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
38 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Ольхоне
Все туры из Ольхона