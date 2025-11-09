Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с нами и не упустите возможность окунуться в зимнюю сказку Байкала! Мы гарантируем яркие впечатления и незабываемые моменты.
Вы побываете и на севере, и на юге знаменитого острова Ольхон, сможете покататься на гигантском природном катке и встретите незабываемый закат на Байкале.
Описание тураКак испытать настоящее волшебство зимнего Байкала? Путешествие на остров Ольхон обязательно стоит внести в список мест, которые нужно посетить каждому! Здесь вас ждут удивительные природные явления, создающие восторг и трепет в душе. В программе тура:• «хрустальные» гроты, голубые торосы, пузырьковый и легендарный прозрачный лед;
- побываете на самом глубоком месте Байкала;
- попробуете чистейшую байкальскую воду;
- можете покататься на коньках на гигантском природном катке прямо на прозрачном байкальском льду;
- скалы Саган-Хушун и Шаманка в посёлке Хужир;
- рукотворный ледовый городок и фестиваль Olkhon Ice Fest (ориентировочно с 10 февраля по 8 марта);
- вкуснейшие байкальские обеды на свежем воздухе;
- Шибетский мыс;
- мыс Хоргой;
- остров Огой (южный мыс «Хвост Дракона» и Буддийская ступа;
- зимний закат на Байкале — фантастическое зрелище, которое не оставит вас равнодушными.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалы Саган-Хушун и Шаманка в посёлке Хужир
- Ольхон
- Мыс Хобой
- Шибетский мыс
- Мыс Хоргой
- Остров Огой
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Проживание
Место начала и завершения?
Улан-Удэ/с. Турка/с. Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ольхона
