Описание экскурсииПриглашаю на 2х часовую, обзорную, пешеходную экскурсию по самому солнечного городу в России. В 2026 году Омск - культурная столица России. Почти все достопримечательности находятся рядом. Начнём экскурсию с места основания Омска - площади Бухгольца. Здесь вы увидети наш знаменитый шар "Держава". Пройдёмся по Любинскому проспекту. Заглянем в Камергерский переулок. Сходим в дворик к мадам Марии Шаниной - омской предприниматель нице. Посетим вторую Омскую крепость и загадаем желание в Тобольских воротах - единственных, сохранившихся со времен Федора Михайловича Достоевского. На маршруте можно будет приобрести дизайнерские, омские сувениры. Увидите много скульптур, красивую архитектуру. Завершим экскурсию на Соборной площади - в сердце нашего города. Расскажу, куда можно будет сходить и съездить самостоятельно, чтобы ещё больше узнать Омск. По вашему запросу подберу афишу мероприятий на дни вашего пребывания в Омске. Стоимость указана от 1 до 6 человек. За каждого последующего человека доплата 500 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Сувениры, кофе, вход в музей
Место начала и завершения?
Площадь Бухгольца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Омска
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.