Описание экскурсии Приглашаю на 2х часовую, обзорную, пешеходную экскурсию по самому солнечного городу в России. В 2026 году Омск - культурная столица России. Почти все достопримечательности находятся рядом. Начнём экскурсию с места основания Омска - площади Бухгольца. Здесь вы увидети наш знаменитый шар "Держава". Пройдёмся по Любинскому проспекту. Заглянем в Камергерский переулок. Сходим в дворик к мадам Марии Шаниной - омской предприниматель нице. Посетим вторую Омскую крепость и загадаем желание в Тобольских воротах - единственных, сохранившихся со времен Федора Михайловича Достоевского. На маршруте можно будет приобрести дизайнерские, омские сувениры. Увидите много скульптур, красивую архитектуру. Завершим экскурсию на Соборной площади - в сердце нашего города. Расскажу, куда можно будет сходить и съездить самостоятельно, чтобы ещё больше узнать Омск. По вашему запросу подберу афишу мероприятий на дни вашего пребывания в Омске. Стоимость указана от 1 до 6 человек. За каждого последующего человека доплата 500 рублей.

