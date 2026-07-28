10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На широких просторах Западной Сибири Омск, пожалуй, наименее раскручен среди городов-миллионников.И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша! Я верю, что у

Омска большой потенциал, и буду рад познакомить с его насыщенной 300-летней жизнью, показать знаковые места и рассказать о современных омичах. В результате вы убедитесь, что это один из самых солнечных городов России не только в прямом, но и в переносном смысле, даже вопреки всем тем испытаниям, которые легли на его плечи во времена печально известных сибирских ссылок.

Описание экскурсии

Омская крепость, или с чего начинался город

Возле памятника «Держава», установленного на том самом месте, где был заложен первый камень Омской крепости, поговорим о казачьей цитадели, с которой началась история Омска, её роли в освоении юга Сибири и, конечно, сподвижнике Петра I, Иване Бухгольце. Первая крепость, к сожалению, не сохранилась, но позже построили вторую — и некоторые восстановленные фрагменты вы обязательно увидите на экскурсии. Говоря о более поздних этапах развития Омска, отдельное внимание уделим печально известным сибирским каторжникам и ссыльным, в том числе, Достоевскому, который провёл в омском остроге 4 года. А возле зданий гауптвахты и дома генерала Колчака я расскажу о временах, когда Омск был центром государства, образовавшегося на развалинах царской империи. Поделюсь интересными фактами и историческими фотографиями утраченной библиотеки Колчака.

Другие символы города и интересные факты об Омске

По пути я покажу дома с сохранившейся архитектурой 18-19 веков, одну из самых коротких улиц в стране, типичные советские постройки и современные здания, кафедральный собор, старая пожарная башня из кирпича, и другие визитные карточки города. Я расскажу о знаменитом омском метро, состоящем из одной станции; о происхождении звания столицы Сибири и «единой и неделимой России». А также объясню, что значит для Омска быть центром сибирского казачества. Кроме того, поговорим о загадочном месте в Омской области, которое якобы включено Ватиканом в число святых мест мирового значения.

Омск — столица сибирского виноделия (18+)

При желании мы посетим первый в Сибири винный магазин, гордо представляющий продукцию местной винодельни. Поделюсь с вами удивительной историей о том, как Омск, вопреки стереотипам, снискал себе славу столицы сибирского виноделия.

Организационные детали