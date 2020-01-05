10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России

Владимир
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Владимир – ваш гид
На широких просторах Западной Сибири Омск, пожалуй, наименее раскручен среди городов-миллионников.

И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша! Я верю, что у Омска большой потенциал, и буду рад познакомить с его насыщенной 300-летней жизнью, показать знаковые места и рассказать о современных омичах.

В результате вы убедитесь, что это один из самых солнечных городов России не только в прямом, но и в переносном смысле, даже вопреки всем тем испытаниям, которые легли на его плечи во времена печально известных сибирских ссылок.
3980 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле места вашего проживания в Омске или другой удобной вам точке города
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У этой экскурсии10 отзывов
4.1
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле

Что вас ожидает

Омская крепость, или с чего начинался город
Возле памятника «Держава», установленного на том самом месте, где был заложен первый камень Омской крепости, поговорим о казачьей цитадели, с которой началась история Омска, ее роли в освоении юга Сибири и, конечно, сподвижнике Петра I, Иване Бухгольце. Первая крепость, к сожалению, не сохранилась, но позже построили вторую — и некоторые восстановленные фрагменты вы обязательно увидите на экскурсии. Говоря о более поздних этапах развития Омска, отдельное внимание уделим печально известным сибирским каторжникам и ссыльным, в том числе, Достоевскому, который провел в омском остроге 4 года. А возле зданий гауптвахты и дома генерала Колчака я расскажу о временах, когда Омск был центром государства, образовавшегося на развалинах царской империи.

Другие символы города и интересные факты об Омске
По пути я покажу дома с сохранившейся архитектурой 18-19 веков, одну из самых коротких улиц в стране, типичные советские постройки и современные здания, среди которых крупнейший в России и третий в Европе нефтеперерабатывающий завод, самый большой в Сибири кафедральный собор, старая пожарная башня из кирпича, спортивное сооружение «Арена Омск» и другие визитные карточки города. Я расскажу о знаменитом омском метро, состоящем из одной станции; о происхождении звания столицы Сибири и «единой и неделимой России». А также объясню, что значит для Омска быть центром сибирского казачества. Кроме того, поговорим о загадочном месте в Омской области, которое якобы включено Ватиканом в число святых мест мирового значения.

Ачаирский монастырь
Осмотрев достопримечательности города, вы отправитесь в женский монастырь, расположенный в поселке Ачаир. Восстановленная из руин обитель помнит страшные годы, когда на ее территории располагался один из лагерей ГУЛАГа. Я подробно расскажу об истории монастыря и его святынях, а также об открытом источнике минеральной воды, который многие считают чудотворным.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания в Омске и после экскурсии отвезу обратно.
  • Возможные дополнительные расходы: посещение музеев, выставок.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле места вашего проживания в Омске или другой удобной вам точке города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Приветствую вас! Я коренной омич, непрофессиональный гид, но влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Экскурсия понравилась. Три часа пролетели незаметно. Историю такого такого города конечно же не узнаешь в подробностях за такое короткое время, но Владимир увлек и заинтересовал, чем сподвиг к дальнейшему уже самостоятельному изучению. Во время экскурсии он показал основные достопримечательности и музеи, а также градообразующие предприятия и учебные заведения,что нам показалось важным и интересным. Не только памятники старины создают образ города, но и его насыщенная современная жизнь. Также узнали несколько колоритных городских легенд. Да, не музейным языком общается Владимир, но языком душевным и понятным, языком человека, любящего свой край и по-настоящему увлеченного тем, чем занимается. Без сомнения рекомендуем Владимира всем, желающим познакомиться с замечательным Омском поближе. Прекрасный город с богатой и интересной историей и с не менее прекрасными и интересными людьми. А сами мы надеемся еще раз увидеться с Владимиром и посетить вместе с ним пригород (как оказалось, там тоже есть что посмотреть и чему удивиться).
Алексей
2 января 2020
Большое спасибо Владимиру за интересную экскурсию и гибкий подход к составлению маршрута.
20 декабря 2019
Для знакомства с городом - то, что надо.
Владимир с большой любовью относится к городу и своей работе. Экскурсия весьма содержательна. Факты не совсем структурированы, но весьма любопытна по своей сути. Скорее это даже не экскурсия, а дружеская прогулка коренного жителя, с гостем города.
Мне понравилось. Рекомендую.
Но не стоит рассчитывать на исторический урок в академическом исполнении.
14 сентября 2019
Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Он познакомил нас с историей города, показал достопримечательности, рассказал о современной жизни города, его проблемах, о планах развития города. Самостоятельно, за короткий период, узнать обо всём этом просто невозможно. Чувствуется, что Владимир любит свой город. Может быть, стоит включить включить в программу экскурсии посещение магазина сувениров (если такой существует, забыли спросить у Владимира).
Думаю, что экскурсия может быть полезна людям, интересующимся историей России.
4 августа 2019
Единственная экскурсия на данном ресурсе по Омску. Большое спасибо Владимиру за организацию знакомства с городом!
18 июня 2019
Экскурсия, прошла в назначенное время, машина с экскурсоводом подъехала вовремя, по назначенному нами адресу. Это единственный плюс.
Рассказа про достопримечательности г. Омска мы не услышали, были предоставлены какие-то отрывки из истории, которые слушались не интересно, не точности в датах. Маршрут не продуман. Экскурсовод, добрый парень, но не профессионал. Сложилось ощущение, что нас возил по городу просто таксист.
27 мая 2019
Нас встретил гид Владимир, хотя я бы так не назвала человека, скудно владеющего информацией..не было ни дат ,ни интересных рассказов. не узнал что бы нам было интересно.В результате мы потратили много времени на обьекты не интересные нам. а на центральную часть не хватило времени.. хотя был очень отзывчив Владимир и деликатен.. хотелось бы больше информации исторической интересных подробностей .. хотим пожелать интересных не равнодушных людей, искренне любящих свой город..
1 марта 2019
Экскурсия нам очень понравилась, Владимир очень приветливый и эрудированный экскурсовод. Тему экскурсии можно выбрать индивидуально, так что подойдёт всем людям, в зависимости от интересов. С удовольствием рекомендую всем.
Наталья
28 февраля 2019
Я заказывала обзорную экскурсию по Омску на автомобиле для того, чтобы лучше ориентироваться в городе, в который приехала впервые. Благодаря почти трехчасовой поездке по городу, я разобралась в структуре города, поняла нахождение интересующих меня объектов. И на следующий день легко уже передвигалась самостоятельно, даже без помощи карты и навигатора.
Козубенко
19 февраля 2019
Экскурсия понравилась. Владимир провез нас по всему городу. Интересно рассказывал.

Обзорные экскурсии по Омску

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Приглашаю в увлекательное путешествие по знаковым местам Омска, признанного одним из красивейших городов Западной Сибири. Вы услышите самые интересные факты трехсотлетней истории города и посетите местные крепости и центральные улицы. А еще узнаете, как Омск связан с Достоевским и Колчаком!

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