10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
На широких просторах Западной Сибири Омск, пожалуй, наименее раскручен среди городов-миллионников.
И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша! Я верю, что у читать дальшеуменьшить
Омска большой потенциал, и буду рад познакомить с его насыщенной 300-летней жизнью, показать знаковые места и рассказать о современных омичах.
В результате вы убедитесь, что это один из самых солнечных городов России не только в прямом, но и в переносном смысле, даже вопреки всем тем испытаниям, которые легли на его плечи во времена печально известных сибирских ссылок.
Возле памятника «Держава», установленного на том самом месте, где был заложен первый камень Омской крепости, поговорим о казачьей цитадели, с которой началась история Омска, её роли в освоении юга Сибири и, конечно, сподвижнике Петра I, Иване Бухгольце. Первая крепость, к сожалению, не сохранилась, но позже построили вторую — и некоторые восстановленные фрагменты вы обязательно увидите на экскурсии. Говоря о более поздних этапах развития Омска, отдельное внимание уделим печально известным сибирским каторжникам и ссыльным, в том числе, Достоевскому, который провёл в омском остроге 4 года. А возле зданий гауптвахты и дома генерала Колчака я расскажу о временах, когда Омск был центром государства, образовавшегося на развалинах царской империи. Поделюсь интересными фактами и историческими фотографиями утраченной библиотеки Колчака.
Другие символы города и интересные факты об Омске
По пути я покажу дома с сохранившейся архитектурой 18-19 веков, одну из самых коротких улиц в стране, типичные советские постройки и современные здания, кафедральный собор, старая пожарная башня из кирпича, и другие визитные карточки города. Я расскажу о знаменитом омском метро, состоящем из одной станции; о происхождении звания столицы Сибири и «единой и неделимой России». А также объясню, что значит для Омска быть центром сибирского казачества. Кроме того, поговорим о загадочном месте в Омской области, которое якобы включено Ватиканом в число святых мест мирового значения.
Омск — столица сибирского виноделия (18+)
При желании мы посетим первый в Сибири винный магазин, гордо представляющий продукцию местной винодельни. Поделюсь с вами удивительной историей о том, как Омск, вопреки стереотипам, снискал себе славу столицы сибирского виноделия.
Организационные детали
Я встречу вас в центре Омска и после экскурсии отвезу обратно
Возможные личные дополнительные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 727 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с таким самобытным калоритом и действительно насыщенной историей, его культурой, традициями. Это круто. Экскурсовод просто прелесть: динамично, информационно, интенсивно, интересно, даже не так, впечатляюще. И все это про Омск за 2 часа. Я в восторге!!!!
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Татьяна
Замечательный гид по Омску. Знания обширные, отвечал на все наши вопросы. Рассказывает увлекательно, чувствуется, что Владимир - человек, которому не безразличен город, его прошлое, настоящее и будущее. Пунктуален, пришёл на нашу встречу даже немного заранее. Водит машину аккуратно, в машине комфортно. Рекомендую его, у нас остались самые положительные эмоции от общения с Владимиром и от знакомства с прекрасным городом!
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С
Сергей
Дата посещения: 16 ноя 2025
Удобно. Интересно. Профессионально.
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О
Ольга
Честно признаюсь: до встречи с Владимиром я думала, что Омск — это просто проездной пункт с парой достопримечательностей. Каким же я была неправа! Владимир сломал все мои стереотипы. Он показал читать дальшеуменьшить
город как живой организм, с душой, драмами и великими событиями. Мы побывали в мистических местах, услышали городские легенды, увидели невероятные панорамы. Теперь я хочу вернуться в Омск и даже рассматриваю его как место для жизни. Если ищете нескучную экскурсию — вам точно сюда. P.S. Он ещё и сувенир нам подарил икону свою — не рукой писа́нную, а разумом машинным явленную, но оттого не менее тёплую и неожиданную
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Анастасия
Спасибо Владимиру за обзорную экскурсию. Пешком мы, конечно, не смогли бы увидеть такой растянутый и многообразный Омск. Видно, что человек знает много, но, почему-то «жадничает» на рассказы о нем. Нам читать дальшеуменьшить
не хватило информации, получили больше затравок к самостоятельному изучению. Рассказ привязан к месту. мы закончили экскурсию чуть раньше на 6 минут, и это было как раз место, откуда начинался город. Получается то, с чего обычно начинают рассказ о городе, так и не случился. Там были приготовленные иллюстрации, наверное, они уникальны, но мы их, к сожалению, так и не увидели. не думаю, что дело в тех 5 минут, из-за которых мы ушли чуть раньше. по мне, нужно подумать о структурировании материала, и пока перемещаемся между объектами можно продолжать рассказ, как делают другие гиды во время автоэкскурсий. здесь было немного иначе. спасибо Владимиру, после он прислал ссылки на интересные истории купцов и других исторических деятелей Омска.
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И
Игорь
+ на машине, с поезда за 2 часа вряд ли смогли бы столько увидеть + свой особенный колорит + чувствуется, что это всё для него родное Было интересно и познавательно
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рад, что вам удалось прочувствовать колорит, и что прогулка показалась интересной и познавательной. И отдельное спасибо за ваши слова — впредь буду внимательнее гостям
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