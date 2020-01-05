10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Омская крепость, или с чего начинался город

Возле памятника «Держава», установленного на том самом месте, где был заложен первый камень Омской крепости, поговорим о казачьей цитадели, с которой началась история Омска, ее роли в освоении юга Сибири и, конечно, сподвижнике Петра I, Иване Бухгольце. Первая крепость, к сожалению, не сохранилась, но позже построили вторую — и некоторые восстановленные фрагменты вы обязательно увидите на экскурсии. Говоря о более поздних этапах развития Омска, отдельное внимание уделим печально известным сибирским каторжникам и ссыльным, в том числе, Достоевскому, который провел в омском остроге 4 года. А возле зданий гауптвахты и дома генерала Колчака я расскажу о временах, когда Омск был центром государства, образовавшегося на развалинах царской империи.

Другие символы города и интересные факты об Омске

По пути я покажу дома с сохранившейся архитектурой 18-19 веков, одну из самых коротких улиц в стране, типичные советские постройки и современные здания, среди которых крупнейший в России и третий в Европе нефтеперерабатывающий завод, самый большой в Сибири кафедральный собор, старая пожарная башня из кирпича, спортивное сооружение «Арена Омск» и другие визитные карточки города. Я расскажу о знаменитом омском метро, состоящем из одной станции; о происхождении звания столицы Сибири и «единой и неделимой России». А также объясню, что значит для Омска быть центром сибирского казачества. Кроме того, поговорим о загадочном месте в Омской области, которое якобы включено Ватиканом в число святых мест мирового значения.

Ачаирский монастырь

Осмотрев достопримечательности города, вы отправитесь в женский монастырь, расположенный в поселке Ачаир. Восстановленная из руин обитель помнит страшные годы, когда на ее территории располагался один из лагерей ГУЛАГа. Я подробно расскажу об истории монастыря и его святынях, а также об открытом источнике минеральной воды, который многие считают чудотворным.