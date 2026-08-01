Индивидуальная
до 10 чел.
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху
Начало: У железнодорожного вокзала Орехово-Зуева
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
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