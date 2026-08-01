Найдено 1 экскурсия в Орехово-Зуево , цена 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 20 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху Начало: У железнодорожного вокзала Орехово-Зуева от 6000 ₽ за всё до 10 чел.

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