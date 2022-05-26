Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова

Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху

До 1917 года по размаху производства город уступал лишь двум российским столицам. Вы познакомитесь с одной из самых успешных мануфактур Царской России и историей династии Морозовых. Погуляете по старинным кварталам и живописной набережной Клязьмы.

А по пути поговорим о техническом прогрессе на российских предприятиях, жизни разных сословий в 19-20 вв. и местных старообрядцах.
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
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Что вас ожидает

Двор Стачки: история Никольской мануфактуры

В сердце исторического центра я расскажу о прошлом предприятия, большая часть которого сохранилась до наших дней. Вы узнаете, какие фабрики входили в его состав и чем славились в России и за ее пределами. Услышите о первой заводской футбольной команде страны, которая возникла именно здесь и преимущественно состояла из английских работников. Поговорим о первых льготах для трудящихся женщин. И конечно, о стачке 1885 года, когда во двор заводоуправления пришли рабочие со своими экономическими требованиями.

Личность Саввы Морозова

На родине основателя знаменитого рода купцов и промышленников вы познакомитесь с биографией и социально-общественной деятельностью Саввы Тимофеевича. Поразитесь пути крепостного крестьянина, открывшего свое дело и ставшего купцом первой гильдии. И пройдете по улице, названной в его честь.

Наследие династии

Гуляя по набережной Клязьмы, территории бывших сёл Орехово, Зуево и местечка Никольское, вы поймете, какой вклад в развитие города внесли представители Морозовых. Осмотрите старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы, на который, в числе других, была направлена благотворительность меценатов. Здесь я также расскажу о быте и обычаях староверов поморского и белокриницкого согласий. А если захотите, подойдем к Зимнему театру, построенному на средства Морозовых, и Морозовской больнице — одному из первых медицинских учреждений России, где установили рентгеновский аппарат.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, начинается и заканчивается у здания железнодорожного вокзала
  • По желанию по пути можно перекусить в недорогом кафе
  • За два часа мы пройдем примерно 7 км

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у железнодорожного вокзала Орехово-Зуева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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