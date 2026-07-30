До 1917 года по размаху производства сёла Орехово и Зуево уступали лишь двум российским столицам. Вы познакомитесь с одной из самых успешных мануфактур царской России и историей династии Морозовых. Погуляете по старинным кварталам и живописной набережной Клязьмы. А по пути поговорим о техническом прогрессе на российских предприятиях, жизни разных сословий в 19–20 вв., а также старообрядцах Патриаршины.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Двор Стачки: история Никольской мануфактуры

В сердце исторического центра я расскажу о прошлом предприятия, архитектура которого сохранилась до наших дней. Вы узнаете, чем славились морозовские ткани в России и за её пределами. Услышите о первой заводской футбольной команде России «Морозовцы». Поговорим о первых льготах для трудящихся женщин. И конечно, о стачке 1885 года, когда во двор заводоуправления пришли рабочие со своими экономическими требованиями.

Личность Саввы Морозова

На родине знаменитой династии промышленников вы познакомитесь с биографией и социально-общественной деятельностью самого известного её представителя — Саввы Тимофеевича.

Наследие династии

Гуляя по набережной Клязьмы, по территории бывшего села Орехово, вы поймёте, какой вклад в развитие города внесли представители Морозовых. Я расскажу об обычаях староверов поморского и белокриницкого согласий. Вы увидите Зимний театр, построенный на средства Морозовых и Морозовскую больницу — одно из первых медицинских учреждений России, где установили рентгеновский аппарат, а также зайдём в старинные рабочие казармы и роскошный особняк Оглоблина.

Организационные детали