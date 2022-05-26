До 1917 года по размаху производства город уступал лишь двум российским столицам. Вы познакомитесь с одной из самых успешных мануфактур Царской России и историей династии Морозовых. Погуляете по старинным кварталам и живописной набережной Клязьмы. А по пути поговорим о техническом прогрессе на российских предприятиях, жизни разных сословий в 19-20 вв. и местных старообрядцах.

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Что вас ожидает

Двор Стачки: история Никольской мануфактуры

В сердце исторического центра я расскажу о прошлом предприятия, большая часть которого сохранилась до наших дней. Вы узнаете, какие фабрики входили в его состав и чем славились в России и за ее пределами. Услышите о первой заводской футбольной команде страны, которая возникла именно здесь и преимущественно состояла из английских работников. Поговорим о первых льготах для трудящихся женщин. И конечно, о стачке 1885 года, когда во двор заводоуправления пришли рабочие со своими экономическими требованиями.

Личность Саввы Морозова

На родине основателя знаменитого рода купцов и промышленников вы познакомитесь с биографией и социально-общественной деятельностью Саввы Тимофеевича. Поразитесь пути крепостного крестьянина, открывшего свое дело и ставшего купцом первой гильдии. И пройдете по улице, названной в его честь.

Наследие династии

Гуляя по набережной Клязьмы, территории бывших сёл Орехово, Зуево и местечка Никольское, вы поймете, какой вклад в развитие города внесли представители Морозовых. Осмотрите старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы, на который, в числе других, была направлена благотворительность меценатов. Здесь я также расскажу о быте и обычаях староверов поморского и белокриницкого согласий. А если захотите, подойдем к Зимнему театру, построенному на средства Морозовых, и Морозовской больнице — одному из первых медицинских учреждений России, где установили рентгеновский аппарат.

Организационные детали