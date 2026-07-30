А по пути поговорим о техническом прогрессе на российских предприятиях, жизни разных сословий в 19–20 вв., а также старообрядцах Патриаршины.
Описание экскурсии
Двор Стачки: история Никольской мануфактуры
В сердце исторического центра я расскажу о прошлом предприятия, архитектура которого сохранилась до наших дней. Вы узнаете, чем славились морозовские ткани в России и за её пределами. Услышите о первой заводской футбольной команде России «Морозовцы». Поговорим о первых льготах для трудящихся женщин. И конечно, о стачке 1885 года, когда во двор заводоуправления пришли рабочие со своими экономическими требованиями.
Личность Саввы Морозова
На родине знаменитой династии промышленников вы познакомитесь с биографией и социально-общественной деятельностью самого известного её представителя — Саввы Тимофеевича.
Наследие династии
Гуляя по набережной Клязьмы, по территории бывшего села Орехово, вы поймёте, какой вклад в развитие города внесли представители Морозовых. Я расскажу об обычаях староверов поморского и белокриницкого согласий. Вы увидите Зимний театр, построенный на средства Морозовых и Морозовскую больницу — одно из первых медицинских учреждений России, где установили рентгеновский аппарат, а также зайдём в старинные рабочие казармы и роскошный особняк Оглоблина.
Организационные детали
- Экскурсия пешая, начинается и заканчивается у здания ж/д вокзала. Однако, чтобы посмотреть больше достопримечательностей, рекомендуется частичное передвижение на вашем авто или городском транспорте
- По желанию по пути можно отдохнуть в недорогом кафе. Время в кафе в заявленную продолжительность экскурсии не входит
- За 2 часа мы пройдём примерно 7 км