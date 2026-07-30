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Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова

Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху
До 1917 года по размаху производства сёла Орехово и Зуево уступали лишь двум российским столицам. Вы познакомитесь с одной из самых успешных мануфактур царской России и историей династии Морозовых. Погуляете по старинным кварталам и живописной набережной Клязьмы.

А по пути поговорим о техническом прогрессе на российских предприятиях, жизни разных сословий в 19–20 вв., а также старообрядцах Патриаршины.
5
20 отзывов
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова

Описание экскурсии

Двор Стачки: история Никольской мануфактуры

В сердце исторического центра я расскажу о прошлом предприятия, архитектура которого сохранилась до наших дней. Вы узнаете, чем славились морозовские ткани в России и за её пределами. Услышите о первой заводской футбольной команде России «Морозовцы». Поговорим о первых льготах для трудящихся женщин. И конечно, о стачке 1885 года, когда во двор заводоуправления пришли рабочие со своими экономическими требованиями.

Личность Саввы Морозова

На родине знаменитой династии промышленников вы познакомитесь с биографией и социально-общественной деятельностью самого известного её представителя — Саввы Тимофеевича.

Наследие династии

Гуляя по набережной Клязьмы, по территории бывшего села Орехово, вы поймёте, какой вклад в развитие города внесли представители Морозовых. Я расскажу об обычаях староверов поморского и белокриницкого согласий. Вы увидите Зимний театр, построенный на средства Морозовых и Морозовскую больницу — одно из первых медицинских учреждений России, где установили рентгеновский аппарат, а также зайдём в старинные рабочие казармы и роскошный особняк Оглоблина.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, начинается и заканчивается у здания ж/д вокзала. Однако, чтобы посмотреть больше достопримечательностей, рекомендуется частичное передвижение на вашем авто или городском транспорте
  • По желанию по пути можно отдохнуть в недорогом кафе. Время в кафе в заявленную продолжительность экскурсии не входит
  • За 2 часа мы пройдём примерно 7 км

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Орехово-Зуева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Орехово-Зуево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1604 туристов
Выпускник географического факультета МГУ. Член Русского географического общества. Аттестованный гид-переводчик. Работал в Управлении культуры Администрации Егорьевского района и газете «Егорьевский курьер».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Анна
Интересная и познавательная прогулка, история рода Морозовых разворачивается и оживает прямо на глазах. Рекомендуем.
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Ульяна
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным модерном, любит погрузится в среду (зайти в остатки сохранившихся и отреставрированных интерьеров), понаблюдать за
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жизнью. Алексей провел и по парадному и по камерному городу, познакомил с архитектурой и контекстом мануфактурной жизни. Много отвечал на вопросы и экскурсия скорее напоминала беседу. спасибо! Нам повезло и многие двери нам открылись)

Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
Наконец мы попали в Орехово -Зуево! Рекомендую для всех кто знакомится с морозовскими мануфактурами, русским промышленным
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С
Орехово-Зуево в наши планы попадало проездом, но мы решили всё-таки остановится здесь и взяли экскурсию у Алексея. Это было очень правильное решение! Алексей потрясающий экскурсовод и рассказчик, с юмором и
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огромной эрудицией. Город, конечно, требует капитальных вложений и ухода, особенных достопримечательностей не имеет, но это не помешало нашей прогулке с Алексеем, его глазами мы увидели город начала 20 века, погрузились в историю и даже стали свидетелями быта и жизни рабочих на морозовских фабриках в одной из казарм, которая сохранилась и где сейчас живут обычные Орехово-Зуевцы. Это было яркое и в тоже время шоковое впечатление. Экскурсией остались довольны, огромное спасибо Алексею!
Если захотите пообедать, то от души советую ресторан "Есенин", такой вкусноты мало где можно найти, подача, большие порции, вкус, обслуживание, всё безупречно!

Орехово-Зуево в наши планы попадало проездом, но мы решили всё-таки остановится здесь и взяли экскурсию у
Орехово-Зуево в наши планы попадало проездом, но мы решили всё-таки остановится здесь и взяли экскурсию у
Орехово-Зуево в наши планы попадало проездом, но мы решили всё-таки остановится здесь и взяли экскурсию у
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Шерешкова
20 апреля 2024 года посетили экскурсию по Орехово -Зуево. Заранее обсудили с Алексеем программу экскурсии и объекты посещения. Нас интересовала тема,связанная с историей старообрядцев Орехово -Зуево. Мы с мужем получили
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большое удовольствие от общения с Алексеем. Гид великолепно ориентируется на интересующие туристов темы, обладает глубокими знаниями истории, краеведения, грамотно и доступно излагает материал. Прекрасно ориентируется в городе и знает его объекты. Алексей полностью ответил на все, интересовавшие нас вопросы. Информация изложена последовательно, грамотно и доступно. Полностью раскрыта тема, связанная с семьёй Морозовых. В процессе экскурсии нам удалось посетить Храм РПСЦ Пресвятой Богородицы, Зимний театр, увидеть много исторических объектов города. Мы узнали много интересного об архитектуре и истории Морозовский больницы, увидели дом Оглоблина, здания фабрики Морозовых и в заключении посетили краеведческий музей.
Хотим ещё раз поблагодарить Алексея за профессиональную экскурсию и пожелать ему творческих успехов!
С уважением Елена Владимировна и Александр Викторович Кузьмин.

20 апреля 2024 года посетили экскурсию по Орехово -Зуево. Заранее обсудили с Алексеем программу экскурсии и
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Maria
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
Как всегда очень познавательно и не скучно, мои рекомендации и гида и города. Закладывайте больше времени на осмотр города, часиков 6-8 точно.
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Н
Огромное спасибо Алексею за интеллигентную и интересную подачу материала! Это дорогого стоит.
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от 6000 ₽ за экскурсию