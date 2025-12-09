Мы вдохновимся эпохой промышленного романтизма: изучим старинную архитектуру, поговорим о технологиях производства, зарождении урбанизма и династии Морозовых.
Прогуляемся вдоль фабрики по набережной Клязьмы, заглянем в казармы для рабочих и, если захотим, отведаем свежие булочки от местного хлебозавода.
Прогуляемся вдоль фабрики по набережной Клязьмы, заглянем в казармы для рабочих и, если захотим, отведаем свежие булочки от местного хлебозавода.
Описание экскурсии
- Вы откроете шкатулку с краснокирпичным узорочьем старинных морозовских заводов, оставивших витиеватый след на полупрозрачном стёклышке Подмосковья
- Научитесь любить шедовые фонари не меньше обычных
- Поймёте, почему Орехово-Зуево напоминает Манчестер и причём здесь англичане
- Увидите, кажется, самую красивую в мире водонапорную башню (уж поверьте, мы немало их на своём веку посмотрели)
- Если повезет, оцените закрома и сусеки старинных рабочих жилищ — пока одни трубили о страданиях пролетариата, другие жили свою лучшую жизнь
- Узнаете, как Морозовы взлетели на вершину российского Форбса и как оттуда пали
- Заглянете во дворик, где скрываются от глаз алмазы мирового конструктивизма
- Почувствуете любовь человека к красоте даже на лестничных пролётах советского почтамта. Вы видели раньше расписанные ступени? — Мы впервые!
- Разберётесь, зачем фабрики и заводы строили как дворцы, поющие о прекрасном будущем (и почему оно не случилось)
- Рассмотрите часы, от которых перехватывает дух
- Выясните, чем Морозовы занимали рабочих, чтобы те не ходили по кабакам в свободное время
- А ещё попадёте в ту самую комнату, где началась морозовская стачка, приведшая к коммунистической революции. Но тссс! Это только для нас
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется династией Морозовых, и тем, кто впервые в городе.
Организационные детали
- Посещение Морозовских казарм входит в стоимость экскурсии
- По городу мы перемещаемся пешком. По желанию можем поехать на вашей машине или такси (оплачивается участниками)
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, кофе, изделия хлебозавода
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Орехово-Зуево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Орехово-Зуево
Провели экскурсии для 4360 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
Похожие экскурсии из Орехово-Зуево
Индивидуальная
до 10 чел.
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху
Начало: У железнодорожного вокзала Орехово-Зуева
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.