Мои заказы

Орехово-Зуево - шкатулка промышленной архитектуры династии Морозовых

По следам известных фабрикантов - в подмосковный Манчестер
Мы вдохновимся эпохой промышленного романтизма: изучим старинную архитектуру, поговорим о технологиях производства, зарождении урбанизма и династии Морозовых.

Прогуляемся вдоль фабрики по набережной Клязьмы, заглянем в казармы для рабочих и, если захотим, отведаем свежие булочки от местного хлебозавода.
Орехово-Зуево - шкатулка промышленной архитектуры династии Морозовых© Катя и Никита
Орехово-Зуево - шкатулка промышленной архитектуры династии Морозовых© Катя и Никита
Орехово-Зуево - шкатулка промышленной архитектуры династии Морозовых© Катя и Никита

Описание экскурсии

  • Вы откроете шкатулку с краснокирпичным узорочьем старинных морозовских заводов, оставивших витиеватый след на полупрозрачном стёклышке Подмосковья
  • Научитесь любить шедовые фонари не меньше обычных
  • Поймёте, почему Орехово-Зуево напоминает Манчестер и причём здесь англичане
  • Увидите, кажется, самую красивую в мире водонапорную башню (уж поверьте, мы немало их на своём веку посмотрели)
  • Если повезет, оцените закрома и сусеки старинных рабочих жилищ — пока одни трубили о страданиях пролетариата, другие жили свою лучшую жизнь
  • Узнаете, как Морозовы взлетели на вершину российского Форбса и как оттуда пали
  • Заглянете во дворик, где скрываются от глаз алмазы мирового конструктивизма
  • Почувствуете любовь человека к красоте даже на лестничных пролётах советского почтамта. Вы видели раньше расписанные ступени? — Мы впервые!
  • Разберётесь, зачем фабрики и заводы строили как дворцы, поющие о прекрасном будущем (и почему оно не случилось)
  • Рассмотрите часы, от которых перехватывает дух
  • Выясните, чем Морозовы занимали рабочих, чтобы те не ходили по кабакам в свободное время
  • А ещё попадёте в ту самую комнату, где началась морозовская стачка, приведшая к коммунистической революции. Но тссс! Это только для нас

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется династией Морозовых, и тем, кто впервые в городе.

Организационные детали

  • Посещение Морозовских казарм входит в стоимость экскурсии
  • По городу мы перемещаемся пешком. По желанию можем поехать на вашей машине или такси (оплачивается участниками)
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, кофе, изделия хлебозавода

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Орехово-Зуево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита
Катя и Никита — ваша команда гидов в Орехово-Зуево
Провели экскурсии для 4360 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
читать дальше

Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.

Похожие экскурсии из Орехово-Зуево

Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Орехово-Зуево - на родину Саввы Морозова
Открыть историю крупнейшего промышленного города Подмосковья в дореволюционную эпоху
Начало: У железнодорожного вокзала Орехово-Зуева
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Орехово-Зуево. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Орехово-Зуево