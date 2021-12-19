Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»

Двухдневный тур выходного дня из Орла

Индивидуально
для 1 чел.
Двухдневный тур выходного дня из Орла.

Мы отправимся в Музей писателей Орловцев, посетим Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», познакомимся с г.

Мценск и заедем в деревню Клейменово.
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»

Что вы увидите 🤩

  • Музей писателей–Орловцев
  • Дворянское Гнездо
  • Дом Лизы Калитиной
  • Тургеневский бережок
  • Стрелку слияния Оки и Орлика
  • Родовое имение И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
  • Дом-Усадьбу И. С. Тургенева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1

Музей писателей-орловцев

Дом, в котором разместился музей, — один из немногих уцелевших от прежних времён. Этот особняк был построен в середине XIX века по проекту известного архитектора И. Ф. Тибо-Бриниоля. В семи его залах можно увидеть подлинные писательские коллекции, которые собирались годами. Это фотографии, книги, рукописи, интерьерные уголки, являющиеся молчаливыми свидетелями вкусов, пристрастий и материальных возможностей наших писателей.
В музейных залах представлены экспонаты, связанные с именами знаменитых поэтов-земляков: А. А. Фета, А. Н. Апухтина, Ф. И. Тютчева; писателей и поэтов, вступивших в литературу в переходную эпоху конца XIX — начала XX века, получившую название Серебряного века, — это И. Е. Вольнов, А. В. Германо, Е. Г. Сокол, А. И. Тиняков, Л. Н. Андреев, И. А. Новиков, И. Ф. Каллиников.

Меню обеда

Пройдёте по центральной пешеходной улице города. За старинные здания и особую атмосферу эту часть Орла ещё называют орловским Арбатом. Буквально каждый сантиметр здесь хранит купеческую историю города. Далее вы увидите сквер Ермолова и узнаете, почему детей на Кавказе пугали его именем.
Далее маршрут пройдёт к одному из самых красивых зданий Орла — Центральному Банку. Так же во время экскурсии вы увидите памятник Баграмяну, Дом Книги, Стрелку слияния Оки и Орлика, место, где стояла орловская крепость, памятник Ивану Грозному, старейший Богоявленский собор (возможно посещение), где находиться чудотворная икона «Всех скорбящих Радость».
По желанию, посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля, самостоятельно за доп. плату).
День 2
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Уникальный памятник истории и культуры России, где бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки. Усадьба «Спасское-Лутовиново» — родное гнездо И. С. Тургенева. Здесь прошло его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» и др.

Дом-Усадьба и Мценск

Путевая экскурсия по г. Мценск. В XVI—XVII вв. Мценская крепость стала одной из крупнейших на юге Московского государства. В Мценском уезде родился, а позже жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной России город стал известен благодаря уроженцу Орла, никогда не жившему в Мценске, Николаю Семеновичу Лескову, написавшему повесть Леди Макбет Мценского уезда, а Левшу с сотоварищи отправившего перед работой в Мценск на молебен.
Экскурсия в Дом-Усадьбу И. С. Тургенева. Свободное время в парке. Вы можете посетить Спасо –Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др.
За дополнительную плату: экскурсия по литературной экспозиции «Русский европеец» (Флигель). Катание на лошадях. Посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • проживание в гостинице 1 ночь (в Центре города)
  • 1 завтрак
  • трансферт ж/д вокзал — музей, центр города — вокзал
  • услуги гида
  • обзорная экскурсия по городу 2 часа
  • посещение музея Писателей Орловцев с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
  • трансфер Орел — Спасское–Лутовиново — Орел
  • входные билеты в парк
  • входные билеты в музей
  • экскурсионное обслуживание в музее
  • гид по пути следования
  • возможно окончание программы в г. Мценск на ж/д вокзале.
Что не входит
  • обеды, ужины
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
  • за доп. плату экскурсия по литературной экспозиции «Русский европеец» (Флигель) (400 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам и воскресеньям

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