Первый день начнется с посещения музея-заповедника "Спасское Лутовиново", где вы сможете насладиться
Описание тура
Первый день: Спасское-Лутовиново и Мценск
Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И. С. Тургенева. Здесь бережно сохранены:
- великолепный парк начала XIX века,
- усадебный дом великого писателя,
- церковь Спаса Преображения Господня,
- литературный музей «флигель изгнанника»,
- надворные постройки.
После этого мы переедем в Орел, где для вас будет проведена путевая экскурсия по Мценску. Этот город славится тем, что здесь родился и жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Мценск стал известен всей образованной России благодаря знаменитому произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Второй день: Орловское полесье
Во второй день мы отправимся в национальный парк «Орловское Полесье». Наша первая остановка — село Льгов, где расположена церковь святой Живоначальной Троицы, одна из древнейших в Орле. Далее мы посетим село Ильинское и музей «Тургеневское полесье» — единственный музей, который представляет культуру и историю древнего Полесья.
Вы сможете послушать увлекательный рассказ экскурсовода и насладиться народными песнями. Позже мы остановимся у озер — это идеальное место для отдыха. Для желающих есть возможность посетить местный зоопарк, где обитают множество видов птиц и животных, от павлина до бизона.
Суббота, воскресенье
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница Орел 4*
|от 21 300 ₽
|Гостиница Орел 4* Детский
|10 500 ₽
|Гостиница Русь 3*
|от 21 300 ₽
|Гостиница Атлантида 5* Детский
|10 800 ₽
|Гостиница Русь 3* Детский
|10 500 ₽
|Гостиница Атлантида 5*
|от 21 400 ₽
|Гостиница Очарованный странник 2* Детский
|11 500 ₽
|Гостиница Очарованный странник 2*
|от 24 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-Усадьба И.С. Тургенева
- Родовое имение И.С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
- Национальный парк «Орловское Полесье»
- Озера Орловского полесья
- Святые источники
Что включено
- Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
- Услуги гида
- Пешеходная экскурсия по городу 1.5 часа
- Посещение музея и парка И.С. Тургенева «Спасское Лутовиново» с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
- Экскурсия в Орловское полесье
- Завтрак
- 1 ночь в гостинице в центре города.
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
- Посещение зоовольерного комплекса (доп. плата)
- Посещение Музея «Тургеневское Полесье» (доп. плата)