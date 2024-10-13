Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью

Погрузитесь в историю и красоту Орловского Полесья. От усадьбы Тургенева до древних церквей и национального парка - каждый шаг открывает что-то новое
Представляем вашему вниманию уникальный двухдневный тур по Орловскому Полесью, который станет настоящим открытием для любителей истории, культуры и природы.

Первый день начнется с посещения музея-заповедника "Спасское Лутовиново", где вы сможете насладиться
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красотой усадебного парка начала XIX века и узнать много нового о жизни и творчестве И.С. Тургенева. Далее, экскурсия перенесет вас в Мценск, город с богатой историей и культурным наследием.

Второй день тура обещает быть не менее насыщенным: вы отправитесь в национальный парк "Орловское Полесье", где сможете погрузиться в уникальный мир русской природы, посетить село Ильинское с его музеем "Тургеневское полесье" и насладиться народными песнями.

Этот тур станет незабываемым путешествием, которое позволит вам открыть для себя невероятную красоту и глубину русской культуры и природы

Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Первый день: Спасское-Лутовиново и Мценск

Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И. С. Тургенева. Здесь бережно сохранены:

  • великолепный парк начала XIX века,
  • усадебный дом великого писателя,
  • церковь Спаса Преображения Господня,
  • литературный музей «флигель изгнанника»,
  • надворные постройки.

После этого мы переедем в Орел, где для вас будет проведена путевая экскурсия по Мценску. Этот город славится тем, что здесь родился и жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Мценск стал известен всей образованной России благодаря знаменитому произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Второй день: Орловское полесье

Во второй день мы отправимся в национальный парк «Орловское Полесье». Наша первая остановка — село Льгов, где расположена церковь святой Живоначальной Троицы, одна из древнейших в Орле. Далее мы посетим село Ильинское и музей «Тургеневское полесье» — единственный музей, который представляет культуру и историю древнего Полесья.

Вы сможете послушать увлекательный рассказ экскурсовода и насладиться народными песнями. Позже мы остановимся у озер — это идеальное место для отдыха. Для желающих есть возможность посетить местный зоопарк, где обитают множество видов птиц и животных, от павлина до бизона.

Суббота, воскресенье

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница Орел 4*от 21 300 ₽
Гостиница Орел 4* Детский10 500 ₽
Гостиница Русь 3*от 21 300 ₽
Гостиница Атлантида 5* Детский10 800 ₽
Гостиница Русь 3* Детский10 500 ₽
Гостиница Атлантида 5*от 21 400 ₽
Гостиница Очарованный странник 2* Детский11 500 ₽
Гостиница Очарованный странник 2*от 24 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом-Усадьба И.С. Тургенева
  • Родовое имение И.С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
  • Национальный парк «Орловское Полесье»
  • Озера Орловского полесья
  • Святые источники
Что включено
  • Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
  • Услуги гида
  • Пешеходная экскурсия по городу 1.5 часа
  • Посещение музея и парка И.С. Тургенева «Спасское Лутовиново» с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
  • Экскурсия в Орловское полесье
  • Завтрак
  • 1 ночь в гостинице в центре города.
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
  • Посещение зоовольерного комплекса (доп. плата)
  • Посещение Музея «Тургеневское Полесье» (доп. плата)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Орла

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