Представляем вашему вниманию уникальный двухдневный тур по Орловскому Полесью, который станет настоящим открытием для любителей истории, культуры и природы.Первый день начнется с посещения музея-заповедника "Спасское Лутовиново", где вы сможете насладиться

красотой усадебного парка начала XIX века и узнать много нового о жизни и творчестве И.С. Тургенева. Далее, экскурсия перенесет вас в Мценск, город с богатой историей и культурным наследием. Второй день тура обещает быть не менее насыщенным: вы отправитесь в национальный парк "Орловское Полесье", где сможете погрузиться в уникальный мир русской природы, посетить село Ильинское с его музеем "Тургеневское полесье" и насладиться народными песнями. Этот тур станет незабываемым путешествием, которое позволит вам открыть для себя невероятную красоту и глубину русской культуры и природы

Описание тура

Первый день: Спасское-Лутовиново и Мценск

Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И. С. Тургенева. Здесь бережно сохранены:

великолепный парк начала XIX века,

усадебный дом великого писателя,

церковь Спаса Преображения Господня,

литературный музей «флигель изгнанника»,

надворные постройки.

После этого мы переедем в Орел, где для вас будет проведена путевая экскурсия по Мценску. Этот город славится тем, что здесь родился и жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Мценск стал известен всей образованной России благодаря знаменитому произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Второй день: Орловское полесье

Во второй день мы отправимся в национальный парк «Орловское Полесье». Наша первая остановка — село Льгов, где расположена церковь святой Живоначальной Троицы, одна из древнейших в Орле. Далее мы посетим село Ильинское и музей «Тургеневское полесье» — единственный музей, который представляет культуру и историю древнего Полесья.

Вы сможете послушать увлекательный рассказ экскурсовода и насладиться народными песнями. Позже мы остановимся у озер — это идеальное место для отдыха. Для желающих есть возможность посетить местный зоопарк, где обитают множество видов птиц и животных, от павлина до бизона.