Посетить главные места загадочного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Озёры — небольшой городок с удивительно интересной историей. Я расскажу, как из деревни он вырос до важного центра текстильной промышленности. Какие фильмы здесь снимались и какие стихи были написаны.
Поговорим мы и том, как с Озёрами связаны Петр I, Багратион, графы Скавронские и другие известные люди.
Поговорим мы и том, как с Озёрами связаны Петр I, Багратион, графы Скавронские и другие известные люди.
Ближайшие даты:
13
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам главные достопримечательности города. В программе экскурсии:
- Центральная улица Главная
- Малоизвестная усадьба князей Гагариных—Келлеров в Сенницах
- Дома, принадлежавшие местным промышленникам Щербаковым и Моргуновым
- Троицкий собор с интересной историей икон
- Фирменный магазин фабрики «Озерский сувенир»
А ещё мы зайдём в Краеведческий музей, который поможет прикоснуться к истории города, узнать о развитии текстильной промышленности и местном писателе Григоровиче.
Организационные детали
- По запросу мы можем добавить в маршрут Городище и Белопесоцкий монастырь
- Билеты в Краеведческий музей оплачиваются дополнительно: 80 руб. для самостоятельного осмотра, 200 руб. для осмотра с экскурсией
- По запросу экскурсия может быть проведена в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Катукову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Озёрах
Провёл экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии в городах Кашира, Зарайск, Венев, Озёры. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю эти города и стараюсь сделать так, чтобы их история понравились и вам. Надеюсь, что наши путешествия оставят у вас только хорошие впечатления!