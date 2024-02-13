Озёры - молодой город на Оке с древней историей
Индивидуальная экскурсия в Озёрах

Посетить главные места загадочного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом

Озёры — небольшой городок с удивительно интересной историей. Я расскажу, как из деревни он вырос до важного центра текстильной промышленности. Какие фильмы здесь снимались и какие стихи были написаны.

Поговорим мы и том, как с Озёрами связаны Петр I, Багратион, графы Скавронские и другие известные люди.
Озёры - молодой город на Оке с древней историей
Озёры - молодой город на Оке с древней историей
Озёры - молодой город на Оке с древней историей
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности города. В программе экскурсии:

  • Центральная улица Главная
  • Малоизвестная усадьба князей Гагариных—Келлеров в Сенницах
  • Дома, принадлежавшие местным промышленникам Щербаковым и Моргуновым
  • Троицкий собор с интересной историей икон
  • Фирменный магазин фабрики «Озерский сувенир»

А ещё мы зайдём в Краеведческий музей, который поможет прикоснуться к истории города, узнать о развитии текстильной промышленности и местном писателе Григоровиче.

Организационные детали

  • По запросу мы можем добавить в маршрут Городище и Белопесоцкий монастырь
  • Билеты в Краеведческий музей оплачиваются дополнительно: 80 руб. для самостоятельного осмотра, 200 руб. для осмотра с экскурсией
  • По запросу экскурсия может быть проведена в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Катукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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