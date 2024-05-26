Мы сможем подняться на вершину, прогуляться до водопадов и полюбоваться
Программа тура по дням
Вылет в горы, базовый лагерь на реке Манараге
9:00 Встреча в Печоре.
Трансфер на вертолетную площадку.
Вылет в горы.
Высадка в базовом лагере на реке Манараге.
Осмотр окрестностей.
Восхождение на гору Манарага
Восхождение на гору Манарага.
Ночевка у границы леса, 16 км.
Вторая часть группы посещение водопада на ручье Моренном, 4 км.
Восхождение на гору Манарага
Восхождение на вершину и спуск к месту базового лагеря, 20 км.
Радиальный выход к водопаду
Запасной день на случай непогоды.
Если восхождение совершено удачно, радиальный выход к водопаду на ручье Моренный.
Сплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-Вож
Начало сплава по реке Кось-Ю до устья р. Капкан-Вож (20км).
Посещение водопада на р. Капкан-Вож.
Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порога
Сплав по реке Кось-Ю, разведка и прохождение порога в каньоне, 15км.
Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья Нидесея
Сплав по реке Кось-Ю, разведка и прохождение порога 2 к. с., прохождение устья Нидесея.
Сплав до ручья Мезенцева, р. Индысей
Сплав по реке Кось-Ю до ручья Мезенцева, осмотр прибрежных скал, прохождение р. Индысей.
Сплав по реке Кось-Ю
Сплав по реке Кось-Ю.
Сплав по реке Кось-Ю
Сплав по реке Кось-Ю.
Сплав по реке Кось-Ю
Сплав по реке Кось-Ю.
Отъезд
Завершение сплава у железнодорожной станции Косью.
Прощание.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка на вертолете к началу тура
- Аренда: палатокспальниковпеноккатамарановвеселспасжилетовпалубкасокпопперовкострового оборудрованиятентаверевокжелеза
- Палаток
- Спальников
- Пенок
- Катамаранов
- Весел
- Спасжилетов
- Палуб
- Касок
- Попперов
- Кострового оборудрования
- Тента
- Веревок
- Железа
- Работа инструкторов
- Работа повара
- Трехразовое горячее питание
- Страховка (с покрытием 30000 евро, на случай эвакуации пострадавшего вертолетом)
- Оформление разрешения на посещение парка
- Разрешение на посадку вертолета
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Печора и обратно
- Прокат личного снаряжения
- Питание в пути
- Гостиница в Печоре
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь:
- спальник;
- коврик;
- треккинговые ботинки;
- солнцезащитные очки;
- рюкзак;
- ветрозащитный костюм;
- теплую куртку (пуховка);
- шапку;
- варежки;
- теплые вещи;
- не менее двух пар обуви (желательно иметь гидро носки, мультиспортивные ботинки);
- плавки/купальник;
- личную посуду;
- фонарик;
- предметы гигиены;
- личную аптечку.
Какая погода в туре?
Средняя температура составляет ночью +5С, +15С, днем +10С,+30С.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие ограничения по возрасту в туре?
Дети в туре допускаются с 16 лет. С 6 лет – только в присутствии родителей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Жду новых совместных путешествий)