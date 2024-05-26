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на высокогорные озера, а также сплавиться по реке Кось-Ю с кристально чистой водой, быстрыми порогами и красивыми прибрежными скалами.



Манарага и ее окрестности входят в "Девственные леса Коми" – первый российский природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этой номинацией была открыта новая страница в деле охраны окружающей среды в России. Тур проводится по индивидуальному запросу для организованных групп в период с июня по сентябрь.