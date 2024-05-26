Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской

Манарага - царица гор
Это путешествие в самый труднодоступный и самый красивый уголок Урала к царице гор Манараге. Ее вершину венчает корона из башен останцев.

Мы сможем подняться на вершину, прогуляться до водопадов и полюбоваться
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на высокогорные озера, а также сплавиться по реке Кось-Ю с кристально чистой водой, быстрыми порогами и красивыми прибрежными скалами.

Манарага и ее окрестности входят в "Девственные леса Коми" – первый российский природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этой номинацией была открыта новая страница в деле охраны окружающей среды в России. Тур проводится по индивидуальному запросу для организованных групп в период с июня по сентябрь.

5
3 отзыва
Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
Манарага - царица гор. Тур с вертолетной заброской
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Вылет в горы, базовый лагерь на реке Манараге

9:00 Встреча в Печоре.

Трансфер на вертолетную площадку.

Вылет в горы.

Высадка в базовом лагере на реке Манараге.

Осмотр окрестностей.

Вылет в горы, базовый лагерь на реке МанарагеВылет в горы, базовый лагерь на реке МанарагеВылет в горы, базовый лагерь на реке МанарагеВылет в горы, базовый лагерь на реке Манараге
2 день

Восхождение на гору Манарага

Восхождение на гору Манарага.

Ночевка у границы леса, 16 км.

Вторая часть группы посещение водопада на ручье Моренном, 4 км.

Восхождение на гору МанарагаВосхождение на гору МанарагаВосхождение на гору МанарагаВосхождение на гору Манарага
3 день

Восхождение на гору Манарага

Восхождение на вершину и спуск к месту базового лагеря, 20 км.

Восхождение на гору МанарагаВосхождение на гору МанарагаВосхождение на гору МанарагаВосхождение на гору Манарага
4 день

Радиальный выход к водопаду

Запасной день на случай непогоды.

Если восхождение совершено удачно, радиальный выход к водопаду на ручье Моренный.

Радиальный выход к водопадуРадиальный выход к водопадуРадиальный выход к водопадуРадиальный выход к водопаду
5 день

Сплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-Вож

Начало сплава по реке Кось-Ю до устья р. Капкан-Вож (20км).

Посещение водопада на р. Капкан-Вож.

Сплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-ВожСплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-ВожСплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-ВожСплав по реке Кось-Ю, водопада на р. Капкан-Вож
6 день

Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порога

Сплав по реке Кось-Ю, разведка и прохождение порога в каньоне, 15км.

Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порогаСплав по реке Кось-Ю, прохождение порогаСплав по реке Кось-Ю, прохождение порогаСплав по реке Кось-Ю, прохождение порога
7 день

Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья Нидесея

Сплав по реке Кось-Ю, разведка и прохождение порога 2 к. с., прохождение устья Нидесея.

Сплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья НидесеяСплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья НидесеяСплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья НидесеяСплав по реке Кось-Ю, прохождение порога и устья Нидесея
8 день

Сплав до ручья Мезенцева, р. Индысей

Сплав по реке Кось-Ю до ручья Мезенцева, осмотр прибрежных скал, прохождение р. Индысей.

Сплав до ручья Мезенцева, р. ИндысейСплав до ручья Мезенцева, р. ИндысейСплав до ручья Мезенцева, р. ИндысейСплав до ручья Мезенцева, р. Индысей
9 день

Сплав по реке Кось-Ю

Сплав по реке Кось-Ю.

Сплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-Ю
10 день

Сплав по реке Кось-Ю

Сплав по реке Кось-Ю.

Сплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-Ю
11 день

Сплав по реке Кось-Ю

Сплав по реке Кось-Ю.

Сплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-ЮСплав по реке Кось-Ю
12 день

Отъезд

Завершение сплава у железнодорожной станции Косью.

Прощание.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Доставка на вертолете к началу тура
  • Аренда: палатокспальниковпеноккатамарановвеселспасжилетовпалубкасокпопперовкострового оборудрованиятентаверевокжелеза
  • Палаток
  • Спальников
  • Пенок
  • Катамаранов
  • Весел
  • Спасжилетов
  • Палуб
  • Касок
  • Попперов
  • Кострового оборудрования
  • Тента
  • Веревок
  • Железа
  • Работа инструкторов
  • Работа повара
  • Трехразовое горячее питание
  • Страховка (с покрытием 30000 евро, на случай эвакуации пострадавшего вертолетом)
  • Оформление разрешения на посещение парка
  • Разрешение на посадку вертолета
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Печора и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание в пути
  • Гостиница в Печоре
Место начала и завершения?
г. Печора
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь:



  • спальник;
  • коврик;
  • треккинговые ботинки;
  • солнцезащитные очки;
  • рюкзак;
  • ветрозащитный костюм;
  • теплую куртку (пуховка);
  • шапку;
  • варежки;
  • теплые вещи;
  • не менее двух пар обуви (желательно иметь гидро носки, мультиспортивные ботинки);
  • плавки/купальник;
  • личную посуду;
  • фонарик;
  • предметы гигиены;
  • личную аптечку.
Какая погода в туре?

Средняя температура составляет ночью +5С, +15С, днем +10С,+30С.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие ограничения по возрасту в туре?

Дети в туре допускаются с 16 лет. С 6 лет – только в присутствии родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
26 мая 2024
Татьяна 🫶🏻
Жду новых совместных путешествий)
Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
О
6 мая 2024
Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
Н
17 мар 2024
Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

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