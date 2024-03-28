А Андрей Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

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Г Галина Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!

О Ольга Ласточкой в Псков на Рождество Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!

Е Елена Жемчужины Северной Руси Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.

О Ольга Ласточкой в Псков на Рождество Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.

М Михаил Ласточкой в Псков на Рождество Организовано было на высоком уровне, накладок не было.

О Ольга Жемчужины Северной Руси Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.

С Сергей Жемчужины Северной Руси Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.