Авторские туры в Печоре

Туры по городам России
Ласточкой в Псков на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на Рождество
Россия, Псков
5 янв
от 12 900 за человека
Ласточкой в Псков на майские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на майские праздники
Россия, Псков
3 мая
10 мая
от 10 680 за человека
Жемчужины Северной Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Северной Руси
Москва
25 июня
9 июля
23 июля
6 авг
от 29 990 за человека
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Москва
17 мая
7 июня
21 июня
5 июля
от 36 390 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре

Самые популярные туры в Печоре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Ласточкой в Псков на Рождество
  2. Ласточкой в Псков на майские праздники
  3. Жемчужины Северной Руси
  4. Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Сколько стоит тур в Печоре в апреле 2024
Сейчас в Печоре можно забронировать 4 тура от 10 680 ₽ до 36 390 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Позвольте себе путешествие по знаковым местам Псковской области с турми в Печоры, Изборск и Пушкинские Горы. Начните своё приключение из Санкт-Петербурга или Пскова и откройте уникальные архитектурные шедевры, вдохновляющие пейзажи и загадочные пещеры. У нас вы найдете туры для каждого — от автобусных до индивидуальных. Забронируйте сейчас и станьте частью захватывающей истории Печор!
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