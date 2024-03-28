Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на Рождество
Россия, Псков
5 янв
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Россия, Псков
3 мая
10 мая
от 10 680₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины Северной Руси
Москва
25 июня
9 июля
23 июля
6 авг
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
6 дней
17 мая
7 июня
21 июня
5 июля
от 36 390₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ГГалина15 марта 2024Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ООльга16 января 2024Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!
- ЕЕлена9 января 2024Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.
- ООльга7 ноября 2023Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.
- ММихаил19 сентября 2023Организовано было на высоком уровне, накладок не было.
- ООльга12 августа 2023Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.
- ССергей28 июня 2023Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре
Самые популярные туры в Печоре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Печоре в апреле 2024
Сейчас в Печоре можно забронировать 4 тура от 10 680 ₽ до 36 390 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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