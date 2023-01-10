1 день

Этнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбы

Встреча в 7:30–8:00. Встречу и заберу туристов из отеля, аэропорта или ж/д вокзала.

Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).

8:00–11:00 Переезд в г. Чусовой, в этнографический парк реки Чусовой.

11:00–13:00 Экскурсия в парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00–14:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.

14:00–19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва. Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной около километра и высотой до 125 метров.

По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

При желании можно договориться с местными жителями о доставке с Усьвинских столбов до п. Усьва на моторной лодке (оплачивается отдельно).

19:00–20:00 Ужин, готовим сами. Можно заказать баню (оплачивается отдельно).

Ночёвка.