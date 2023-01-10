мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбы
Встреча в 7:30–8:00. Встречу и заберу туристов из отеля, аэропорта или ж/д вокзала.
Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).
8:00–11:00 Переезд в г. Чусовой, в этнографический парк реки Чусовой.
11:00–13:00 Экскурсия в парке реки Чусовой, музей под открытым небом.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
13:00–14:00 Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.
14:00–19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).
Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва. Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной около километра и высотой до 125 метров.
По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.
При желании можно договориться с местными жителями о доставке с Усьвинских столбов до п. Усьва на моторной лодке (оплачивается отдельно).
19:00–20:00 Ужин, готовим сами. Можно заказать баню (оплачивается отдельно).
Ночёвка.
Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»
9:00 Завтрак.
9:30–12:30 Поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).
Каменный город — ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал — Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.
12:00–13:00 Переезд в г. Губаха.
13:00 Обед (оплачивается отдельно).
14:00–18:00 Посещение горы Крестовой, это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря. При желании можно прокатиться на кресельном подъемнике.
Посетим видовые площадки на реке Косьва и места съёмок фильма «Сердце Пармы».
Поход на гору Ладейная (трекинг туда и обратно 7 км), очень живописный каменный массив на берегу реки Косьвы, переход через реку Косьва по самому большому подвесному мосту в Пермском крае.
18:00–19:00 Ужин (оплачивается отдельно).
Переезд в гостиницу в г. Гремячинск.
Ночёвка.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру
9:00 Завтрак.
9:30–11:30 Переезд в г. Кунгур
12:00–13:30 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера — одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
14:00–14:30 Обед (оплачивается отдельно).
14:30–16:30 Экскурсия по г. Кунгур.
Кунгур — старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков. При желании — посещение музея камня, магазина сувениров.
Переезд в г. Пермь.
18:00 При желании и возможности по времени ужин в кафе коми-пермяцкой национальной кухни «Чоскыт керку».
Прогулка по набережной реки Камы.
20:00 Окончание программы.
При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в шале «Легенда» в п. Усьва.
Варианты проживания
Шале «Легенда»
В мини-отеле «Легенда» есть общий лаундж, сад и терраса в городе Усьва. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
Во всех номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Все номера оснащены письменным столом и чайником.
Удобства на этаже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Все входные билеты на экскурсии
- Все переезды и трансферы
- Ужин в первый день
- Завтрак во второй и третий день
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно — при необходимости
- Питание, не входящее в стоимость программы (1 завтрак, 3 обеда, 1 ужин)
- Дополнительные активности и услуги по желанию
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- на ноги желательно взять хорошую треккинговую обувь или кроссовки, дополнительно возьмите сланцы;
- одежда спортивная и удобная, не стесняющая движений;
- флисовая кофта;
- головной убор по погоде;
- дождевик;
- желательно взять с собой термос, хотя бы 0.5 литра;
- для бани — плавки, купальник;
- небольшой рюкзак для личных вещей.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Насыщенная программа, интересные места, красивая природа!!! Очень понравилось!