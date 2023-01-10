Авторский тур по Пермскому краю

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Пройтись по величественному Каменному городу, увидеть с высоты сверкающую ленту реки, уходящую к горизонту, потрогать руками экспонаты музея под открытым небом и даже раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы — всё это возможно в нашем туре! Приглашаем отправиться с нами в майское путешествие по Пермскому краю и прочувствовать неповторимую атмосферу весеннего Урала.
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Авторский тур по Пермскому краю
Ближайшие даты:
26
мая

Что вас ожидает:

Пейзажи Усьвинских столбов
Пейзажи Усьвинских столбов
Совершим треккинг по ландшафтному парку, сложенному из каменных массивов
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Постим этнопарк реки Чусовой, где погрузимся в атмосферу крестьянского быта XIX–XX вв
Тайны Кунгурской пещеры
Тайны Кунгурской пещеры
Дотронемся до каменных сводов ледяной пещеры и узнаем, чем она известна

Программа тура по дням

1 день

Этнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбы

Встреча в 7:30–8:00. Встречу и заберу туристов из отеля, аэропорта или ж/д вокзала.

Завтрак в кафе по пути (оплачивается отдельно).

8:00–11:00 Переезд в г. Чусовой, в этнографический парк реки Чусовой.

11:00–13:00 Экскурсия в парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00–14:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет), заселение в гостиницу «Легенда Шале» в п. Усьва.

14:00–19:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва. Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной около километра и высотой до 125 метров.

По пути можно зайти в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

При желании можно договориться с местными жителями о доставке с Усьвинских столбов до п. Усьва на моторной лодке (оплачивается отдельно).

19:00–20:00 Ужин, готовим сами. Можно заказать баню (оплачивается отдельно).

Ночёвка.

Этнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбыЭтнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбыЭтнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбыЭтнографический парк реки Чусовой, поход на Усьвинские столбы
2 день

Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»

9:00 Завтрак.

9:30–12:30 Поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).

Каменный город — ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал — Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.

12:00–13:00 Переезд в г. Губаха.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

14:00–18:00 Посещение горы Крестовой, это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря. При желании можно прокатиться на кресельном подъемнике.

Посетим видовые площадки на реке Косьва и места съёмок фильма «Сердце Пармы».

Поход на гору Ладейная (трекинг туда и обратно 7 км), очень живописный каменный массив на берегу реки Косьвы, переход через реку Косьва по самому большому подвесному мосту в Пермском крае.

18:00–19:00 Ужин (оплачивается отдельно).

Переезд в гостиницу в г. Гремячинск.

Ночёвка.

Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»Поход в Каменный город и на гору Лодейная. Посещение горы Крестовой, места съёмок фильма «Сердце Пармы»
3 день

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру

9:00 Завтрак.

9:30–11:30 Переезд в г. Кунгур

12:00–13:30 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера — одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

14:00–14:30 Обед (оплачивается отдельно).

14:30–16:30 Экскурсия по г. Кунгур.

Кунгур — старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков. При желании — посещение музея камня, магазина сувениров.

Переезд в г. Пермь.

18:00 При желании и возможности по времени ужин в кафе коми-пермяцкой национальной кухни «Чоскыт керку».

Прогулка по набережной реки Камы.

20:00 Окончание программы.

При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеруЭкскурсия в Кунгурскую ледяную пещеруЭкскурсия в Кунгурскую ледяную пещеруЭкскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру

Проживание

Тур предусматривает размещение в шале «Легенда» в п. Усьва.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Шале «Легенда»

2 ночи

В мини-отеле «Легенда» есть общий лаундж, сад и терраса в городе Усьва. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

Во всех номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Все номера оснащены письменным столом и чайником.

Удобства на этаже.

Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»Шале «Легенда»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Все переезды и трансферы
  • Ужин в первый день
  • Завтрак во второй и третий день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно — при необходимости
  • Питание, не входящее в стоимость программы (1 завтрак, 3 обеда, 1 ужин)
  • Дополнительные активности и услуги по желанию
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • на ноги желательно взять хорошую треккинговую обувь или кроссовки, дополнительно возьмите сланцы;
  • одежда спортивная и удобная, не стесняющая движений;
  • флисовая кофта;
  • головной убор по погоде;
  • дождевик;
  • желательно взять с собой термос, хотя бы 0.5 литра;
  • для бани — плавки, купальник;
  • небольшой рюкзак для личных вещей.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
10 янв 2023
Отдельное спасибо нашему гиду Виктору,знает очень много и объясняет доходчиво.
А
10 янв 2023
Хорошая организация, комфортное размещение, транспорт, отличный гид
А
3 сен 2022
В авторском туре были с 26 по 28 августа.
Насыщенная программа, интересные места, красивая природа!!! Очень понравилось!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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