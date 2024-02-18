Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Индивидуальный тур в Перми

Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала

5
1 отзыв
Представьте себе три дня, наполненные удивительными приключениями в самом сердце Пермского края.

Этот индивидуальный тур откроет вам двери в мир захватывающих пейзажей, где каждый уголок хранит свою уникальную историю.

Вас ожидают встречи с величественными Усьвинскими столбами, таинственными карстовыми пещерами и бескрайними видами на горы и скалы.

Летом исследование местности будет осуществляться на лодках и внедорожниках, а зимой - на снегоходах, что добавит остроты ощущений.

Проживание в комфортабельных отелях, дегустация блюд местной кухни и прогулки среди чарующих пейзажей сделают ваш отдых незабываемым.

Организационные детали тура продуманы до мелочей: предоставляются дождевики, треккинговые палки, тёплые бахилы и налобные фонарики для вашего удобства в зависимости от сезона.

Рекомендации по одежде и необходимым вещам помогут вам максимально комфортно провести время в путешествии.

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто желает погрузиться в атмосферу Пермского края и насладиться его красотой
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Ближайшие даты:
9
мая
12
июн
14
июн
19
июл
16
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

МЫ ВЫДАЕМ:
Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, треккинговые палки (по желанию).
Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок, и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу.

КАК ОДЕТЬСЯ?
Лето — спортивные кроссовки с твёрдой подошвой, толстовка.
Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.
Зима:
Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны — натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.
Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.
Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.
Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем
Дополнительно:
— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном
— толстовка
— не продуваемые варежки и перчатки
— бандана (бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф
— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Рюкзак (объёмом 10-20 литров), куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем
Сменную одежду для отеля
Power bank c проводами
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа
Репеленты, средство от клещей (май — август)
Деньги (везде работают карты, есть перевод)

Программа тура по дням

1 день

Белогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в Губахе

Встретим вас в аэропорту или у любого отеля Перми и отправимся в путешествие. Первым посетим Белогорский монастырь на вершине Белой горы: здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения и открываются впечатляющие уральские пейзажи. Вы полюбуетесь видами и посмотрите на Крестовоздвиженский собор в русско-византийском стиле.

Затем пообедаем в кафе домашней кухней и в сопровождении профессионального гида заглянем в Кунгурскую пещеру, одну из крупнейших карстовых пещер в мире. Осмотрим гроты и подземные озёра. (Пещера имеет высокие своды и ровную тропу, для посещения не требуется специальной одежды. Нужно только утеплиться — в пещере круглый год температура около +4).

После прогуляемся по старинному городу Кунгур. Вы увидите соборную площадь и купеческие особняки, здание гостиного двора и церкви. Узнаете историю взлётов и падений бывшей чайной столицы России. Попробуете местные сладости и лимонад, который готовят ещё по советским рецептам.

Вечером приедем в город Губаха, поужинаем и разместимся в отеле.

Белогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в ГубахеБелогорский монастырь, Кунгурская пещера, прогулка по Кунгуру, размещение в Губахе
2 день

Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске

Сегодня встанем пораньше и отправимся к живописным Усьвинским столбам — каменной гряде до 120 метров высотой вдоль реки Усьва. Зимой прокатимся на снегоходах в обе стороны по ночному лесу, чтобы успеть встретить рассвет на Усьвинских столбах. Выпьем чая с видом на впечатляющих размеров скалу Чёртов палец, а на обратном пути заглянем на стоянку древних людей — в грот Столбовой. Летом прокатимся до Усьвинских столбов на лодке. Сначала посмотрим на скалы с воды, затем поднимемся на них.

После вас ждёт лёгкая 3-километровая прогулка по лабиринтам Каменного города — скального массива, где миллионы лет назад была дельта реки — на камнях всё ещё можно найти следы окаменелостей. Исследуем расщелины и насладимся видами уральских лесов. Прогуляемся по месту съёмок фильма «Сердце пармы».

Пообедав в лучшей столовой края, посетим ещё две фотогеничные локации: мост в Губахе — самый длинный подвесной мост в Пермском крае — и место с декорациями к фильму «Сердце пармы».

К вечеру приедем в Красновишерск, поужинаем и разместимся в уютном отеле. Если останутся силы и время, перед сном прогуляемся по городу.

Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске
3 день

Большой Ветлан и гора Полюд, возвращение в Пермь

В этот день программа будет отличаться в зависимости от сезона.

С декабря по март.
После завтрака в отеле в санях, прикреплённых к снегоходу, прокатимся по берёзовой роще до одной из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края — скале Большой Ветлан. Вы полюбуетесь 100-метровыми скалами и завораживающей заснеженной тайгой. После перекусим на свежем воздухе и на снегоходах домчим до горы Полюд. Красоту местных пейзажей не описать словами — лучше увидеть самим! Вечером поужинаем, вы получите сюрприз-комплимент от нашей команды, а к 23:50 вернёмся в Пермь.

С мая по ноябрь.
Позавтракаем в кафе и отправимся к скале Большой Ветлан. Прогуляемся по тропе сквозь берёзовую рощу до вершины (3,5 км в одну сторону). С высоты полюбуемся лентой реки Вишера, россыпью рукотворных островков и горой Полюд. Пообедав, прокатимся на лодке по Вишере до грота Малый Ветлан, прикоснёмся к застывшим кораллам возрастом более 300 млн. лет и посмотрим на отвесные утёсы Большого Ветлана с воды. Затем проедем 10 км на внедорожнике до горы Полюд и оставшиеся 2 км до вершины дойдём пешком (1 час пути). Вечером поужинаем, вы получите сюрприз-комплимент от нашей команды, а к 23:50 вернёмся в Пермь.

Большой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в ПермьБольшой Ветлан и гора Полюд, возвращение в Пермь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, аэропорт / вокзал / ваш отель в Перми. 05:00-06:00 - в аэропорту, 06:00-07:00 - в городе
Завершение: Пермь, 23:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Я
18 фев 2024
Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо

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