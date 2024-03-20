В Виолетта В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!

А Андрей, В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

О Оксана Зимний тур на Усьву. Все включено Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!

А Алла Ялангас и гора Малиновая Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Зимний тур на Усьву. Все включено Сбалансированный тур.

М Маргарита Зимний тур на Усьву. Все включено Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.

А Андрей Холодный сплав. Усьва и Каменный город Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!

М Маргарита Холодный сплав. Усьва и Каменный город До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.