Авторские туры в Перми

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня
19 июля
26 июля
23 000 за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня
24 июля
10 авг
24 авг
5 450 за человека
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен
27 000 за человека
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля
8 авг
22 авг
12 сен
12 600 за человека
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
12 мая
16 мая
19 мая
23 мая
от 41 900 за всё до 4 чел.
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня
Завтра
4 мая
5 мая
22 100 за человека
Ялангас и гора Малиновая
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ялангас и гора Малиновая
Россия, Пермь
4 янв
16 300 за человека
Новый год на Главном Уральском хребте
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Главном Уральском хребте
Пермь
30 дек
18 200 за человека
Пермская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Россия, Пермь
19 мая
16 июня
14 июля
28 июля
47 000 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Россия, Пермь
3 янв
от 26 400 за человека
Вишера и хребет Чувал
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вишера и хребет Чувал
г. Пермь
21 июня
19 июля
2 авг
20 450 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Россия, Пермь
1 ноя
26 500 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Россия, Пермь
10 янв
21 фев
6 мар
от 29 000 за человека
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Россия, Пермь
2 июня
7 июля
4 авг
44 500 за человека
Прикамская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика
Россия, Пермь
3 мая
17 мая
31 мая
14 июня
от 22 850 за человека
Прикамская мозаика. Зимний тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика. Зимний тур
Россия, Пермь
6 дек
20 дек
от 2600022 850 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Россия, Пермь
4 авг
30 200 за человека
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Пермь
18 июля
8 авг
29 авг
12 сен
от 13 800 за человека
Главный Уральский хребет
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Главный Уральский хребет
Пермь
18 июля
8 авг
22 авг
от 11 500 за человека
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Россия, Пермь
22 фев
7 мар
25 000 за человека
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Пермь
12 июня
26 июня
10 июля
24 июля
от 12 940 за человека
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Пермь
23 июля
149 900 за человека
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Пермь
28 окт
27 900 за человека
Зимний тур на Усьву. Все включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний тур на Усьву. Все включено
Пермь
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
24 900 за человека
Новогодний тур в снежный Пермский край
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в снежный Пермский край
Пермь
3 янв
43 900 за человека
Зимнее очарование Пермского края
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Пермского края
Пермь
3 янв
6 янв
9 мар
12 700 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Пермь
4 янв
37 000 за человека
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Россия, Москва
6 мар
от 86 700 за человека
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
12 июня
14 июня
19 июля
16 авг
4500040 500 за человека
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Пермь
28 июня
12 июля
16 авг
26 900 за человека
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Пермь
15 июня
11 900 за человека
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Пермь
21 авг
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • О
    Оксана
    11 марта 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Ялангас и гора Малиновая
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Сбалансированный тур.
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.
  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано

Ответы на вопросы от путешественников по Перми

Самые популярные туры в Перми
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
  1. Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
  2. Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
  3. На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
  4. Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
  5. Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Что посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в апреле 2024
Сейчас в Перми можно забронировать 32 тура от 5 450 ₽ до 149 900 ₽ со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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