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Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня
19 июля
26 июля
23 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня
24 июля
10 авг
24 авг
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля
8 авг
22 авг
12 сен
12 600₽ за человека
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
12 мая
16 мая
19 мая
23 мая
от 41 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня
Завтра
4 мая
5 мая
22 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Россия, Пермь
4 янв
16 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
30 дек
18 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пермская кругосветка
Россия, Пермь
19 мая
16 июня
14 июля
28 июля
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Россия, Пермь
3 янв
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
г. Пермь
21 июня
19 июля
2 авг
20 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пермский край - впечатлений через край
Россия, Пермь
1 ноя
26 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Россия, Пермь
10 янв
21 фев
6 мар
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
2 июня
7 июля
4 авг
44 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика
Россия, Пермь
3 мая
17 мая
31 мая
14 июня
от 22 850₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика. Зимний тур
Россия, Пермь
6 дек
20 дек
от 2600022 850₽ за человека
Авторский тур
7 дней
4 авг
30 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
18 июля
8 авг
29 авг
12 сен
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
18 июля
8 авг
22 авг
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Россия, Пермь
22 фев
7 мар
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
12 июня
26 июня
10 июля
24 июля
от 12 940₽ за человека
Авторский тур
5 дней
23 июля
149 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
28 окт
27 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 янв
43 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
3 янв
6 янв
9 мар
12 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Урале
Пермь
4 янв
37 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
6 мар
от 86 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
12 июня
14 июня
19 июля
16 авг
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
28 июня
12 июля
16 авг
26 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
15 июня
11 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
21 авг
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ООксана11 марта 2024Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Сбалансированный тур.
- ММаргарита26 февраля 2024Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми
Самые популярные туры в Перми
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
- Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
- Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
- На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
- Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
- Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Что посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Перми в апреле 2024
Сейчас в Перми можно забронировать 32 тура от 5 450 ₽ до 149 900 ₽ со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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