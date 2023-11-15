4 день

Завершение программы

Сегодня нам предстоит возвращение домой.

После завтрака, мы погрузимся в транспорт повышенной проходимости, который доставит нас в г. Североуральск.

Погрузка в автобус, отправление в г. Пермь.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.

Расстояние за день 50км на транспорте повышенной проходимости, 530 км на микроавтобусе.