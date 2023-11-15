Новый год на Главном Уральском хребте

Новогодний тур в Перми
4.7
3 отзыва
Встретьте Новый год у Главного Уральского хребта, разделяющего Европу и Азию, Пермский край и Свердловскую область! Здесь ощущается все величие и история Уральских гор.

Зимой это место приобретает особенно уникальный и живописный характер, увлекая, потрясая и впечатляя.

Во время путешествия вам представится возможность побывать в самом сердце Уральских гор, преодолеть путь по зимнему лесу, наслаждаясь сверкающим снегом под ногами и насладиться неповторимыми пейзажами горной зимы.
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Новый год на Главном Уральском хребте
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Теплая атмосфера
Теплая атмосфера
Проведете время в отличной компании в уютном теплом доме у самого подножья Главного Уральского хребта
Покорение вершины
Покорение вершины
Вы взойдете на вершину Туристов-лыжников высотой 1337 метров, где полюбуетесь бескрайними просторами Уральских гор
Уральский Новый год
Уральский Новый год
Вас ждет празднование Нового года в окружении заснеженного леса – искры шампанского и бенгальских огней

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Перми. Переезд в Североуральск

23:00 Сбор у дк Солдатова.

Отъезд. Краткий брифинг в дороге.

Расстояние в дороге 530 км.

Встреча в Перми. Переезд в СевероуральскВстреча в Перми. Переезд в Североуральск
2 день

Размещение на базе и встреча Нового года

08:00 Прибытие в г. Североуральск, завтрак в дороге.

Погрузка в транспорт повышенной проходимости.

Заброска до базы (50 км).

11:00 Размещение на базе, обед, прогулка по зимнему лесу.

Подготовка к восхождению, которое ждет нас на следующий день.

По возвращении на базу, предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.

Празднование Нового года, искры шампанского и бенгальских огней.

Расстояние за день 7-10 км.

Размещение на базе и встреча Нового годаРазмещение на базе и встреча Нового годаРазмещение на базе и встреча Нового годаРазмещение на базе и встреча Нового годаРазмещение на базе и встреча Нового года
3 день

Восхождение на вершину

Плотно позавтракав, мы отправимся на хребет, чтобы взойти на вершину Туристов-лыжников высотой 1337 метров над уровнем моря.

На вершине устроим обеденный перекус с горячим чаем и полюбуемся бескрайними просторами Уральских гор.

К вечеру мы вернемся на базу, отдохнем, приготовим ужин и поделимся впечатлениями о проведенных выходных, для желающих – баня.

Расстояние за день 14 км.

Восхождение на вершинуВосхождение на вершинуВосхождение на вершинуВосхождение на вершинуВосхождение на вершинуВосхождение на вершину
4 день

Завершение программы

Сегодня нам предстоит возвращение домой.

После завтрака, мы погрузимся в транспорт повышенной проходимости, который доставит нас в г. Североуральск.

Погрузка в автобус, отправление в г. Пермь.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.

Расстояние за день 50км на транспорте повышенной проходимости, 530 км на микроавтобусе.

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме на базе, размещение многоместное.

Стоимость тура на 1 чел. – 18 200 руб.

Варианты проживания

Теплый дом

2 ночи
Теплый домТеплый домТеплый дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь – Североуральск – Пермь
  • Проживание в теплом доме
  • Заброска на транспорте повышенной проходимости
  • Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание на маршруте (3 завтрака, 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
  • Инструкторское сопровождение
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  1. Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
  2. Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
  3. Хоба (предоставляется).
  4. Фонарик (лучше налобный).
  5. Трекинговые палки.

Одежда и обувь:

  1. Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
  2. Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
  3. Куртка теплая (возможно горнолыжная).
  4. Штаны теплые (возможно комбинезон).
  5. Шапка теплая, теплый бафф.
  6. Кофта утепленная (флисовая).
  7. Варежки/перчатки утепленные.
  8. Комплект термобелья.
  9. Носки теплые и трекинговые 2 пары.
  10. Одежда, тапочки для дома и сна.
  11. Купальное белье для бани.

Что взять еще:

  1. Фотоаппарат (видеокамера).
  2. Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
  3. Самонагревающиеся химические грелки.
  4. Спички/зажигалка в гермоупаковке.
  5. Термос с чаем + перекус в дорогу.
  6. Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
  7. Средства личной гигиены.
  8. Банные принадлежности.
  9. Деньги на кафе.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

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