Зимой это место приобретает особенно уникальный и живописный характер, увлекая, потрясая и впечатляя.
Во время путешествия вам представится возможность побывать в самом сердце Уральских гор, преодолеть путь по зимнему лесу, наслаждаясь сверкающим снегом под ногами и насладиться неповторимыми пейзажами горной зимы.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Перми. Переезд в Североуральск
23:00 Сбор у дк Солдатова.
Отъезд. Краткий брифинг в дороге.
Расстояние в дороге 530 км.
Размещение на базе и встреча Нового года
08:00 Прибытие в г. Североуральск, завтрак в дороге.
Погрузка в транспорт повышенной проходимости.
Заброска до базы (50 км).
11:00 Размещение на базе, обед, прогулка по зимнему лесу.
Подготовка к восхождению, которое ждет нас на следующий день.
По возвращении на базу, предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.
Празднование Нового года, искры шампанского и бенгальских огней.
Расстояние за день 7-10 км.
Восхождение на вершину
Плотно позавтракав, мы отправимся на хребет, чтобы взойти на вершину Туристов-лыжников высотой 1337 метров над уровнем моря.
На вершине устроим обеденный перекус с горячим чаем и полюбуемся бескрайними просторами Уральских гор.
К вечеру мы вернемся на базу, отдохнем, приготовим ужин и поделимся впечатлениями о проведенных выходных, для желающих – баня.
Расстояние за день 14 км.
Завершение программы
Сегодня нам предстоит возвращение домой.
После завтрака, мы погрузимся в транспорт повышенной проходимости, который доставит нас в г. Североуральск.
Погрузка в автобус, отправление в г. Пермь.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь.
Расстояние за день 50км на транспорте повышенной проходимости, 530 км на микроавтобусе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в теплом доме на базе, размещение многоместное.
Стоимость тура на 1 чел. – 18 200 руб.
Варианты проживания
Теплый дом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Пермь – Североуральск – Пермь
- Проживание в теплом доме
- Заброска на транспорте повышенной проходимости
- Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
- Питание на маршруте (3 завтрака, 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
- Инструкторское сопровождение
- Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
- Сувенир от компании
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
- Баня
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
- Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
- Хоба (предоставляется).
- Фонарик (лучше налобный).
- Трекинговые палки.
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
- Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
- Куртка теплая (возможно горнолыжная).
- Штаны теплые (возможно комбинезон).
- Шапка теплая, теплый бафф.
- Кофта утепленная (флисовая).
- Варежки/перчатки утепленные.
- Комплект термобелья.
- Носки теплые и трекинговые 2 пары.
- Одежда, тапочки для дома и сна.
- Купальное белье для бани.
Что взять еще:
- Фотоаппарат (видеокамера).
- Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
- Самонагревающиеся химические грелки.
- Спички/зажигалка в гермоупаковке.
- Термос с чаем + перекус в дорогу.
- Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
- Средства личной гигиены.
- Банные принадлежности.
- Деньги на кафе.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России