Туры на 3 дня в Перми

Найдено 15 туров в категории «3-дневные туры» в Перми, цены от 11 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
45 000 за человека
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900 за человека
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800 за человека
Главный Уральский хребет
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500 за человека
Прикамская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика
Начало: Россия, Пермь
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 22 850 за человека
Новогодний тур в снежный Пермский край
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
43 900 за человека
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000 за человека
Ялангас и гора Малиновая
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300 за человека
Новый год на Главном Уральском хребте
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека
Прикамская мозаика. Зимний тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика. Зимний тур
Начало: Россия, Пермь
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 2600022 850 за человека
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
23 000 за человека
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
  • Д
    Данькина
    21 мая 2024
    Прикамская мозаика
    Тур очень понравился. Отель, экскурсии, все организовано очень хорошо. Единственный минус-обувь скользкая, в горах лежит снег! И достаточно холодно. Мы на это не рассчитывали! И маловато свободного времени!!!! Но в целом-супер!!!!!! 😁
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
    читать дальше

    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • Я
    Яна
    18 февраля 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
    читать дальше

    добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!

    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
  • И
    Ирина
    30 января 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
    Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
  2. Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
  3. Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
  4. Главный Уральский хребет
  5. Прикамская мозаика
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "3-дневные туры" можно забронировать 15 авторских туров от 11 500 до 59 900 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 15 туров в Перми на 2024 год по теме «3-дневные туры», 37 ⭐ отзывов, цены от 11500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам