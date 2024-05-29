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Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика
Начало: Россия, Пермь
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 22 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Прикамская мозаика. Зимний тур
Начало: Россия, Пермь
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 2600022 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга29 мая 2024Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
- ДДанькина21 мая 2024Тур очень понравился. Отель, экскурсии, все организовано очень хорошо. Единственный минус-обувь скользкая, в горах лежит снег! И достаточно холодно. Мы на это не рассчитывали! И маловато свободного времени!!!! Но в целом-супер!!!!!! 😁
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ТТатьяна9 февраля 2024Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
- ТТатьяна3 февраля 2024Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
- ИИрина30 января 2024Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «3-дневные туры»
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