09:00 Отправление автобуса из Перми от офиса компании по адресу Тополевый пер., 10.
Трансфер до Красновишерска (320 км около 5 часов).
Обед.
Пересадка на технику повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский».
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Ужин в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 15км).
Восхождение на хребет Чувал – траверс хребта Лиственничный.
Знакомство с разнообразным растительным и животным миром заповедника «Вишерский» – группу ведет сотрудник заповедника.
На территории заповедника группа останавливается на специально отведенных площадках, обеспеченных дровами.
Ужин.
Ночевка в палатках.
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 15км).
Траверс хребта Тулым.
Ужин.
Ночевка в палатках.
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 14км).
Восхождение на высшую точку Западного Урала Тулымский Камень (1469м).
Обед.
Спуск к Вишере к кордону «Лыпья» – месту начала сплава.
Ужин.
Посещение Лыпьинских пещер.
Баня.
Ночевка в палатках.
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (сплав 20км).
Сплав по Верхнему течению реки Вишера до устья речки Долганиха (примерно 12 км).
Обед.
На юго-востоке виден острый гребень хребта Курыскар (896м).
Сплав до 241 квартала.
Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палатках.
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (сплав 10 км).
Сплав до островов Родничные (примерно 11 км).
Обед.
Сплав по Вишере до избы Кодолова, далее до скалы Железорудные (первые железные рудники Вишерского Бассеина), далее сплав до 71 квартала, где Вишера покидает пределы заповедника.
08:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Сбор снаряжения.
09:00 Отъезд автобуса в Пермь с заездом на камень Ветлан.
22:00 Прибытие в Пермь.
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если группа индивидуальная (тур организован только для вашей группы) время встречи туристов можно корректировать +/-1-2 часа.
В последний день тура, билеты на обратный рейс, поезд брать всегда с запасом.
Походы не требуют специальной подготовки и не имеют спортивных категорий. Маршруты для пешеходных прогулок и походов могут быть разной протяженности. Одно- или двухдневный поход доступен любому.
Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.
Не забывайте, что купив путевку в поход, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на плохую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!
Внимание! Соответствие одежды погодным условиям является ответственностью туриста!