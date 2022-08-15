Походы не требуют специальной подготовки и не имеют спортивных категорий. Маршруты для пешеходных прогулок и походов могут быть разной протяженности. Одно- или двухдневный поход доступен любому.

Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.

Не забывайте, что купив путевку в поход, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на плохую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!