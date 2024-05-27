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Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
«Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ЕЕкатерина1 августа 2023Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
- ААнна1 августа 2023В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур "Вишера и хребет Чувал" с 20.07.2023г. по 27.07.2023г.
- ДДмитриЙ1 июля 2023Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон, чувство свободы от города осталось великолепное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Рыбалка»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 тура от 20 450 до 30 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Перми 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024