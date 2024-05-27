Рыбалка в Перми

Найдено 4 тура в категории «Рыбалка» в Перми, цены от 20 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вишера и хребет Чувал
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
«Вокруг – красивейшая уральская природа, мало туристических групп, но зато есть рыба»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Вишера и хребет Чувал
    Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
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    твердая уверенность во всех решениях на пути маршрута. На сплаве не было связи и это оказалось плюсом. Вся команда участников и инструкторов погрузилась на 8 дней в жизнь общины, где каждый был важной и значимой её частью, получилась отличная команда! Распорядок дня радовал каждого. А какая шикарная баня была на маршруте! Особая благодарность нашим инструкторам, настоящим профессионалам своего дела: Дмитрию и Ирине - вы супер! Всё рассказали, показали, научили. Мы в восторге! Обязательно пойдём ещё в такие водные походы.

    Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23
  • А
    Анна
    1 августа 2023
    Вишера и хребет Чувал
    В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур "Вишера и хребет Чувал" с 20.07.2023г. по 27.07.2023г.
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    Влюбились и теперь планируем дальнейшие сплавы))) Впечатлений море: чистейшая река, вкусная еда, родниковая вода, отсутствие связи и цивилизации в ближайшие километры, полное погружение в природу, а походная баня просто незабываема!!!! Огромная благодарность инструкторам Дмитрию и Ирине))))

    В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;В этом году решили попробовать новый вид отдыха- сплав и выбрали тур &quot;Вишера и хребет Чувал&quot;
  • Д
    ДмитриЙ
    1 июля 2023
    Вишера и хребет Чувал
    Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон, чувство свободы от города осталось великолепное!!!
    Замечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефонЗамечательный поход, инструктора супер, люди подобрались замечательные. Не смотря на то что утопил, благодаря катамарану, телефон

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Рыбалка»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Вишера и хребет Чувал
  2. Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
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  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 тура от 20 450 до 30 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Перми 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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