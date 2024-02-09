Нас ждет общение с алтайскими оленями, мастер-класс по приготовлению шанег, увидим Усьвинские столбы и Каменный город, Шумихинские и Кондаковские скалы. Горы контента и реки впечатлений вам гарантированы!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мараловая ферма
Время и место сбора в 8:00 по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 30.
Утром мы отправимся в поселок Кормовище на мараловую ферму (200 км от Перми), где будем отдыхать, гулять и общаться с алтайскими оленями ― маралами!
В этот день:
- прогулка на лыжах по зимнему лесу;
- мастер-класс по приготовлению шанег;
- праздничный ужин;
- вечером ― идем в баню и греемся в чане.
Усьвинские столбы и Каменный город
На следующий день мы отправимся в поселок Усьва (115 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам.
Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.
После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга «Горы Реки», где мы пообедаем и передохнем.
После обеда мы отправимся исследовать Каменный город.
В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.
После, возвращаемся в глэмпинг «Горы Реки».
Ужин, посиделки у костра и баня.
Кондаковские и Шумихинские скалы
Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд в сторону Тайного Каменного города (так называют Кондаковские скалы), где мы постараемся успеть застать рассвет.
До самого тайного Каменного города мы пойдем пешком, на снегоступах, которые мы вам предварительно выдадим.
После мы вернемся к машине и проедем еще немного до поселка Шумихинский, откуда прогуляемся до Шумихинских скал.
По возвращению в поселок Шумихинский мы выдвигаемся в Пермь, по пути заезжаем на обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге (трехместные, четырехместные домики).
Варианты проживания
Глэмпинг «Мараловая ферма»
- 7 уютных номеров со всеми удобствами (туалет, душ), обеденная зона, кухня, холодильник;
- баня;
- Wi-Fi на всей территории.
Глэмпинг «Горы Реки»
Глэмпинг «Горы Реки» находится в п. Усьва.
В каждом домике предусмотрены все удобства для комфортного проживания:
- мягкие кровати, теплый пол;
- туалет, горячий душ, полотенца;
- стол, микроволновка, чайник, мини-холодильник, столовые приборы, чашки и тарелки;
- wi-fi на территории всего глэмпинга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Перми
- Сопровождение гидом
- Прогулка на лыжах и на снегоступах
- Мастер-класс по шаньгам
- Баня
- Трансфер на снегоходах на Усьвинские столбы. Катание будет на банане, но по желанию можно в теплых санях за дополнительную плату - 500 руб
- Питание (обед и ужин в первый день завтрак, обед, ужин - во второй день завтрак и обед в третий день)
- Совместное проживание на мараловой ферме и в глэмпинге (3-х и 4-х местное размещение)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер на снегоходе в теплых санях 500 руб. /чел
- Проживание до и после тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, страховой полис;
- одежда: теплое термобелье + флис + мембранная куртка с капюшоном;
- непромокаемые и нескользкие ботинки (чтобы снег не попадал внутрь);
- бафф + шапка или непродуваемая балаклава;
- желательно взять полный комплект сменной одежды и обуви;
- небольшой рюкзак;
- личную аптечку;
- подушку для сна в дороге;
- фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти;
- банные принадлежности и купальник для посещения бани;
- любимый перекус, если без него вы не представляете путешествие. Но обещаем, что голодными вы не останетесь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.