Вас ждут самые лучшие локации для съемки, катание на банане за снегоходом, вкусная еда и самые внимательные гиды.
дек
дек
дек
дек
дек
янв
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Усьвинские столбы и Каменный город
Время и место сбора в 8:00 по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 30.
Утром мы отправимся в поселок Усьва (190 км), где нас уже будут ждать снегоходы, на которых мы проследуем к Усьвинским столбам.
Совершим подъем на Усьвинские столбы, немного прогуляемся по хребту и сделаем много красивых фотографий.
После спуска снова посадка на снегоходы и недолгая дорога до глэмпинга “Горы Реки”, где мы пообедаем и передохнем.
После обеда мы отправимся исследовать Каменный город.
В каменном городе мы прогуляемся по «улочкам», узнаем историю его появления и по желанию можем встретить закат.
После, возвращаемся в глэмпинг “Горы Реки”, где нас будет ждать ужин, посиделки у костра и баня.
Кондаковские и Шумихинские скалы
Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд в сторону Тайного Каменного города (так называют Кондаковские скалы), где мы постараемся успеть застать рассвет.
До самого тайного Каменного города мы пойдем пешком, на снегоступах, которые мы вам предварительно выдадим.
После мы вернемся к машине и проедем еще немного до поселка Шумихинский, откуда прогуляемся до Шумихинских скал.
По возвращению в поселок Шумихинский мы выдвигаемся в Пермь, по пути заезжаем на обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге (трехместные, четырехместные домики).
Варианты проживания
Глэмпинг «Горы Реки»
- 2 трехместных
- 3 четырехместных
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Перми
- Сопровождение гидом
- Трансфер на снегоходах на Усьвинские столбы. Катание будет на банане, но по желанию можно в теплых санях за дополнительную плату
- Питание, указанное в программе (обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй день)
- Проживание (1 ночь)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер на снегоходе в теплых санях 500 руб. /чел.
- Проживание до и после тура
- Личные расходы
- Гастроужин от шеф-повара от 3 500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, страховой полис;
- одежда: теплое термобелье + флис + мембранная куртка с капюшоном;
- непромокаемые и нескользкие ботинки (чтобы снег не попадал внутрь);
- бафф+шапка или непродуваемая балаклава;
- желательно взять полный комплект сменной одежды и обуви;
- небольшой рюкзак;
- личную аптечку;
- подушку для сна в дороге;
- фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти;
- банные принадлежности и купальник для посещения бани;
- любимый перекус, если без него вы не представляете путешествие. Но обещаем, что голодными вы не останетесь.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть дополнительные услуги?
Дополнительные услуги: гастроужин.
Под запрос мы предлагаем услуги нашего шеф-повара Ильи Нефедова, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края.
- современное прочтение национальной кухни;
- приготовление блюд только из местных продуктов;
- эко-сервировка;
- учитываем продуктовые ограничение и вкусовые предпочтения;
Илья работал в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).
Стоимость от 3500 руб. с человека.
- Есть ли скидки детям?
Стоимость тура для детей до 7 лет - 23 400 руб.
Стоимость тура для детей с 7 до 12 лет - 24 150 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.