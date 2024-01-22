Уютный Новый год в Усть-Койве

Новый год — время чудес! Зимняя сказка уральских красот очарует и оставит много приятных воспоминаний.

Отметьте праздник в путешествии, вдалеке от праздничной суеты и поближе к молчаливой статике гор и лесов.

Во
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время тура вы прогуляетесь до Царских ворот и загадаете самое заветное желание, подниметесь на вершину Красного камня и полюбуетесь изгибами Чусовой, увидите хрустальное царство и прогуляетесь вдоль громадных ледовых стен замёрзшего Мельничного ручья.

5
3 отзыва
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года

10:00 Сбор у дк Солдатова.

Отъезд. Краткий брифинг в дороге.

14:00 Приготовление, обед.

15:00 Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра.

Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами.

Ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется.

Нагулявшись, вернемся на базу, где приготовим праздничный ужин и встретим новый 2024 год в замечательной компании, брызги шампанского и бенгальских огней!

Расстояние за день: на автобусе 230 км, пешком – 5 км.

Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года
2 день

Прогулка по заснеженной Чусовой

10:00 Первый подъем в новом году, завтрак.

Сегодня нас ждёт ещё одна прогулка по потрясающей заснеженной Чусовой.

Мы пройдём до скалы Красный камень, откуда открывается захватывающая панорама лесов и замерзшую реку.

Прогуляемся до знаменитого хрустального ледопада замёрзшего Мельничного ручья.

Сосульки тут достигают нескольких метров и образуют настоящие ледовые стены.

Сделаем множество фото на память, и в своё удовольствие нагуляемся по лесу.

Устроим обеденный перекус в зимнем лесу с горячим ароматным чаем.

16:00 Возвращение на базу.

18:00 Ужин, настольные игры, баня с ароматными вениками, купание в снегу.

Для желающих можно покататься на «банане» за снегоходом.

Расстояние за день: 9 км.

Прогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной Чусовой
3 день

Завершение программы. Гора Колпаки

09:00 Подъем, завтрак.

Сегодня встанем пораньше и, прежде чем вернуться в шумный праздничный город, заедем в одно потрясающее место – гору Колпаки (614 м). Высота этих скал достигает 20 метров.

Отсюда открывается отличный вид на многие десятки километров вокруг, на гору Качканар и Басеги.

Здесь же перекусим перед дорогой домой.

Ориентировочное возвращение в Пермь в 20:00

Завершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора Колпаки

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме в Усть-Койве.

Стоимость тура на 1 чел. – 13 500 руб.

Скидки на тур:

  • 10% детям до 7 лет (дошкольникам) включительно;
  • 5% детям с 8 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Теплый дом

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Пермь - п. Усть-Койва - гора Колпаки - Пермь
  • Вход на территорию парка «Пермский»
  • Проживание в теплом доме в Усть-Койве
  • Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание на маршруте (2 завтрака, 1 обед и 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
  • Инструкторское сопровождение
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня
  • Катание на снегоходе и банане
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  1. Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
  2. Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
  3. Хоба (предоставляется).
  4. Фонарик (лучше налобный).

Одежда и обувь:

  1. Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
  2. Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
  3. Куртка теплая (возможно горнолыжная).
  4. Штаны теплые (возможно комбинезон).
  5. Шапка теплая, теплый бафф.
  6. Кофта утепленная (флисовая).
  7. Варежки/перчатки утепленные.
  8. Комплект термобелья.
  9. Носки теплые и трекинговые 2 пары.
  10. Одежда, тапочки для дома и сна.
  11. Купальное белье для бани.

Что взять еще:

  1. Фотоаппарат (видеокамера).
  2. Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
  3. Самонагревающиеся химические грелки.
  4. Спички/зажигалка в гермоупаковке.
  5. Термос с чаем + перекус в дорогу.
  6. Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
  7. Средства личной гигиены.
  8. Банные принадлежности.
  9. Деньги на кафе.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка распространяется на детей:

  • 10% детям до 7 лет (дошкольникам) включительно;
  • 5% детям с 8 до 12 лет включительно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
22 янв 2024
Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из "ковидной" эпохи. Удачное сочетание "активити" и собственно празднования Нового года. На удивление дружный коллектив из впервые увидевших друг-друга людей. Прекрасные природные локации в округе. Исключительная кухня "от инструктора". Один из лучших Новых годов в моей жизни.
Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;Замечательная деревенька, где из средств связи реально работает только телефон-автомат из &quot;ковидной&quot; эпохи. Удачное сочетание &quot;активити&quot;
М
24 апр 2024
Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Тур входит в следующие категории Перми

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