1 день

Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года

10:00 Сбор у дк Солдатова.

Отъезд. Краткий брифинг в дороге.

14:00 Приготовление, обед.

15:00 Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра.

Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами.

Ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется.

Нагулявшись, вернемся на базу, где приготовим праздничный ужин и встретим новый 2024 год в замечательной компании, брызги шампанского и бенгальских огней!

Расстояние за день: на автобусе 230 км, пешком – 5 км.