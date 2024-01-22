Отметьте праздник в путешествии, вдалеке от праздничной суеты и поближе к молчаливой статике гор и лесов.
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Программа тура по дням
Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года
10:00 Сбор у дк Солдатова.
Отъезд. Краткий брифинг в дороге.
14:00 Приготовление, обед.
15:00 Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра.
Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами.
Ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется.
Нагулявшись, вернемся на базу, где приготовим праздничный ужин и встретим новый 2024 год в замечательной компании, брызги шампанского и бенгальских огней!
Расстояние за день: на автобусе 230 км, пешком – 5 км.
Прогулка по заснеженной Чусовой
10:00 Первый подъем в новом году, завтрак.
Сегодня нас ждёт ещё одна прогулка по потрясающей заснеженной Чусовой.
Мы пройдём до скалы Красный камень, откуда открывается захватывающая панорама лесов и замерзшую реку.
Прогуляемся до знаменитого хрустального ледопада замёрзшего Мельничного ручья.
Сосульки тут достигают нескольких метров и образуют настоящие ледовые стены.
Сделаем множество фото на память, и в своё удовольствие нагуляемся по лесу.
Устроим обеденный перекус в зимнем лесу с горячим ароматным чаем.
16:00 Возвращение на базу.
18:00 Ужин, настольные игры, баня с ароматными вениками, купание в снегу.
Для желающих можно покататься на «банане» за снегоходом.
Расстояние за день: 9 км.
Завершение программы. Гора Колпаки
09:00 Подъем, завтрак.
Сегодня встанем пораньше и, прежде чем вернуться в шумный праздничный город, заедем в одно потрясающее место – гору Колпаки (614 м). Высота этих скал достигает 20 метров.
Отсюда открывается отличный вид на многие десятки километров вокруг, на гору Качканар и Басеги.
Здесь же перекусим перед дорогой домой.
Ориентировочное возвращение в Пермь в 20:00
Проживание
Стоимость тура на 1 чел. – 13 500 руб.
Скидки на тур:
- 10% детям до 7 лет (дошкольникам) включительно;
- 5% детям с 8 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Теплый дом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Пермь - п. Усть-Койва - гора Колпаки - Пермь
- Вход на территорию парка «Пермский»
- Проживание в теплом доме в Усть-Койве
- Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
- Питание на маршруте (2 завтрака, 1 обед и 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
- Инструкторское сопровождение
- Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
- Сувенир от компании
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
- Баня
- Катание на снегоходе и банане
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
- Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
- Хоба (предоставляется).
- Фонарик (лучше налобный).
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
- Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
- Куртка теплая (возможно горнолыжная).
- Штаны теплые (возможно комбинезон).
- Шапка теплая, теплый бафф.
- Кофта утепленная (флисовая).
- Варежки/перчатки утепленные.
- Комплект термобелья.
- Носки теплые и трекинговые 2 пары.
- Одежда, тапочки для дома и сна.
- Купальное белье для бани.
Что взять еще:
- Фотоаппарат (видеокамера).
- Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
- Самонагревающиеся химические грелки.
- Спички/зажигалка в гермоупаковке.
- Термос с чаем + перекус в дорогу.
- Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
- Средства личной гигиены.
- Банные принадлежности.
- Деньги на кафе.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка распространяется на детей:
- 10% детям до 7 лет (дошкольникам) включительно;
- 5% детям с 8 до 12 лет включительно.