Уникальный тур по природному парку Пермский – это возможность узнать природу и историю Урала, насладиться прекрасными видами горных рек и величественных скал. На сплаве мы пройдем по пути Ермака.
Увидим жемчужину Урала, реку Чусовую, которая несколько сот лет была единственной дорогой из Европы в Азию.
Побываем в пещерах и гротах, пройдем по горной реке Усьва и поднимемся на величественные Усьвинские столбы! Также в этом удивительном походе вы отведаете изысканные блюда из продуктов местных фермеров от нашего шеф-повара, который специализируется на высокой кухне, приготовленной на костре. Проведите 5 дней среди древних величественных Уральских гор.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпинг
Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь.
Рекомендуем прилетать в Пермь накануне тура, чтобы выспаться перед ранним стартом.
Сбор группы в 11:00.
Мы встречаемся по адресу ул. Екатерининская д. 30 и едем допоселка Усьва(190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала.
Там нас будет ждать первое гастрономическое впечатление от нашего шефа – обед с уютным видом на реку.
Далее мы отправимся исследовать одно из популярнейших мест Пермского края – Усьвинские столбы, горы, которые начали формироваться в Пермский период, приблизительно 200-300 миллионов лет назад.
Место, которое вы наверняка уже видели в фильмах, или в туристических брошюрах.
Мы совершим подъем на столбы (120 м) и устроим небольшой треккинг по гряде Столбов, чтобы вдоволь насладиться видами.
Далее нас ждет прогулка на моторной лодке вниз по течению реки Усьва до камней Большое Бревно, Омутной и Стрельный, где мы также совершим небольшой треккинг.
Вечером нас будет ждать приветственный ужин от нашего шефа и заслуженный отдых.
Каменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до Усьвы
С утра нас ждет плотный завтрак и мы отправимся исследовать еще одну популярную и известную достопримечательность – Каменный город.
Там мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами.
Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.
После обеда мы выезжаем до когда-то процветающего шахтерского поселка Шумихинский, где отправимся в сторону Шумихинских скал.
Они невысокие – примерно 40 метров, но интересны своей необычной формой.
Среди всего скального массива можно найти пещеру – грот с высоким входом и красивыми сводами.
Нас ждет приятная прогулка по лесной тропинке к реке.
Далее мы отправимся на сплав-тренировку на каяках до поселка Усьва (10 км), на которой наши опытные гиды проведут вам инструктаж и обучат технике гребли.
По возвращению в глэмпинг мы сходим в баню и, нас ждет очередное гастрономическое путешествие от нашего шефа.
Переезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую ферму
На третий день утром после завтрака нас ждет заброска в Усть-Койву, где и начнется наш сплав.
В этот день мы пройдем на каяках около 30 км до города Чусовой.
Мы увидим камень Плакун, из расщелин которого вытекает вода и создается впечатление, что камень плачет.
Остатки политического лагеряСтвор, камень Гребешоки острова ледоловы (весной они ломают лед, уберегая, таким образом, Чусовской мост).
В Чусовом пересядем на микроавтобус и отправимся на мараловую ферму, где нас снова ждут новые гастрономические открытия от шефа, отдохнем и хорошенько выспимся.
Сплав Журавлик - Кын-завод
На четвертый день после завтрака нас ждет загрузка на место старта.
Мы будем сплавляться от камня Журавлик до поселка Кын-завод (30 км).
Потом мы пойдем по самой живописной части реки Чусовая, мимо камнейДужной, Ростун и Печка, которые пользуются особенной любовью у тех, кто проплывает мимо.
Также пройдем мимо скалы Великан или бойца Высокий, как его еще называют.
Это самая большая скала на Чусовой (2 км в длину, 120 метров в высоту).
Вечером вернемся на мараловую ферму, где сходим в баню и отдохнем.
Завершение программы
Все что мы будем делать в последний день – это отдыхать, продолжать наши гастрономические открытия и общаться с благородными оленями – маралами.
А вечером сытые, довольные и отдохнувшие мы вернёмся в Пермь!
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Горы Реки» (2 ночи) и на мараловой ферме (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. – 69 000 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг «Горы Реки»
Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.
Домики находятся на первой линии от реки, откуда открывается потрясающий вид на горы, леса и реку Усьву. В домиках есть все, что нужно для комфортного пребывания: две двухъярусные кровати, теплые полы, собственный санузел с душем, обеденный уголок с чайником и микроволновкой, посуда, полотенца, одноразовые тапочки и индивидуальные шампуни и гели для душа.
На территории глэмпинга есть баня и две мангальные зоны, а также административный корпус с общей кухней, доступной для всех гостей. Wi-Fi работает на всей территории.
Мараловая ферма
- 7 уютных номеров со всеми удобствами (туалет, душ), обеденная зона, кухня, холодильник;
- баня;
- Wi-Fi на всей территории.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Аренда каяков
- Все снаряжение
- Сопровождение гидами
- Питание полный курс
- Проживание
- Путевые экскурсии
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда (погода на Урале непредсказуема, поэтому ниже список рекомендуемой одежды с расчетом на жару и холод, ориентироваться лучше на ближайший прогноз погоды).
- Легкая нескользкая обувь: треккинговые ботинки, кроссовки.
- Штормовка-ветровка, непромокаемая и непродуваемая, лучше мембрана.
- Кроксы или сланцы.
- Термобелье: верх, низ.
- Футболки, 3 шт.
- Носки теплые, 2 пары.
- Носки, 3-4 пары.
- Штаны легкие.
- Теплая куртка.
- Флисовая кофта.
- Нижнее белье, 4 комплекта.
- Шапка.
- Головной убор от солнца.
- Запасной сменный комплект одежды.
Снаряжение:
- Спрей от насекомых.
- Крем от солнца.
- Солнцезащитные очки.
- Личную аптечку, если у вас есть индивидуальные особенности.
- Подушку для сна в дороге.
- Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
- Банные принадлежности.
- Справиться ли новичок с маршрутом?
Конечно, при этом важно помнить, что нужно быть готовым к различным погодным условиям. Реки Пермского края спокойны и живописны, поэтому подходят для новичков и опытных каякеров.
Наше путешествие начнется с обязательного инструктажа и практики, где вы убедитесь в том, что судна очень устойчивы, привыкание наступает достаточно быстро. Каяки отлично подойдут для первого опыта сплава, от вас же требуется только ваша активность и выносливость, а грести и управлять мы вас обязательно научим, за это можете не переживать.
Сопровождать группу будут опытные гиды, все участники пройдут подробный инструктаж. Кроме того, мы тщательно следим за безопасностью.
- Сколько будет человек в группе?
Мы дорожим качеством вашего путешествия, поэтому формируем компактные группы до 12 человек.
- На чем мы будем передвигаться?
Передвигаться будем на минивене вместе с гидом. Оборудование доставляется отдельным автомобилем поддержки.
- Где старт и финиш маршрута?
Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 11:00, возвращаемся около 22:00
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какое питание организовано в туре?
В этом путешествии нас будет сопровождать шеф-повар Илья Нефедов, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края. Его опыт включает работу в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).
Специально для этого сплава мы готовим блюда исключительно из местных продуктов и включаем местный специалитет. Почувствуйте вкус путешествия!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.