1 день

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпинг

Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь.

Рекомендуем прилетать в Пермь накануне тура, чтобы выспаться перед ранним стартом.

Сбор группы в 11:00.

Мы встречаемся по адресу ул. Екатерининская д. 30 и едем допоселка Усьва(190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала.

Там нас будет ждать первое гастрономическое впечатление от нашего шефа – обед с уютным видом на реку.

Далее мы отправимся исследовать одно из популярнейших мест Пермского края – Усьвинские столбы, горы, которые начали формироваться в Пермский период, приблизительно 200-300 миллионов лет назад.

Место, которое вы наверняка уже видели в фильмах, или в туристических брошюрах.

Мы совершим подъем на столбы (120 м) и устроим небольшой треккинг по гряде Столбов, чтобы вдоволь насладиться видами.

Далее нас ждет прогулка на моторной лодке вниз по течению реки Усьва до камней Большое Бревно, Омутной и Стрельный, где мы также совершим небольшой треккинг.

Вечером нас будет ждать приветственный ужин от нашего шефа и заслуженный отдых.