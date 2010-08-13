Гастросплав на каяках по природному парку Пермский

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Быстроходные морские каяки, высокая кухня, горы впечатлений и реки контента.

Уникальный тур по природному парку Пермский – это возможность узнать природу и историю Урала, насладиться прекрасными видами горных рек и величественных скал. На сплаве мы пройдем по пути Ермака.

Увидим жемчужину Урала, реку Чусовую, которая несколько сот лет была единственной дорогой из Европы в Азию.

Побываем в пещерах и гротах, пройдем по горной реке Усьва и поднимемся на величественные Усьвинские столбы! Также в этом удивительном походе вы отведаете изысканные блюда из продуктов местных фермеров от нашего шеф-повара, который специализируется на высокой кухне, приготовленной на костре. Проведите 5 дней среди древних величественных Уральских гор.
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Ближайшие даты:
8
авг

Что вас ожидает:

Блюда от шеф-повара
Блюда от шеф-повара
Отправитесь в гастрономическое путешествие и попробуете высокую кухню на открытом огне
Каякинг по-уральски
Каякинг по-уральски
Откроете для себя сплав по рекам Урала на морских быстроходных каяках
Пермские жемчужины
Пермские жемчужины
Увидите две визитные карточки Пермского края – Усьвинские столбы и Каменный город
Благородные олени
Благородные олени
Пообщаетесь с маралами на оленьей ферме и прогуляетесь по роще среди этих грациозных животных
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Проведете 2 ночи в атмосферном глэмпинге на берегу живописной реки

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпинг

Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь.

Рекомендуем прилетать в Пермь накануне тура, чтобы выспаться перед ранним стартом.

Сбор группы в 11:00.

Мы встречаемся по адресу ул. Екатерининская д. 30 и едем допоселка Усьва(190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала.

Там нас будет ждать первое гастрономическое впечатление от нашего шефа – обед с уютным видом на реку.

Далее мы отправимся исследовать одно из популярнейших мест Пермского края – Усьвинские столбы, горы, которые начали формироваться в Пермский период, приблизительно 200-300 миллионов лет назад.

Место, которое вы наверняка уже видели в фильмах, или в туристических брошюрах.

Мы совершим подъем на столбы (120 м) и устроим небольшой треккинг по гряде Столбов, чтобы вдоволь насладиться видами.

Далее нас ждет прогулка на моторной лодке вниз по течению реки Усьва до камней Большое Бревно, Омутной и Стрельный, где мы также совершим небольшой треккинг.

Вечером нас будет ждать приветственный ужин от нашего шефа и заслуженный отдых.

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпингПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпингПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпингПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпингПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпингПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, треккинг без рюкзаков и заселение в глэмпинг
2 день

Каменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до Усьвы

С утра нас ждет плотный завтрак и мы отправимся исследовать еще одну популярную и известную достопримечательность – Каменный город.

Там мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами.

Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.

После обеда мы выезжаем до когда-то процветающего шахтерского поселка Шумихинский, где отправимся в сторону Шумихинских скал.

Они невысокие – примерно 40 метров, но интересны своей необычной формой.

Среди всего скального массива можно найти пещеру – грот с высоким входом и красивыми сводами.

Нас ждет приятная прогулка по лесной тропинке к реке.

Далее мы отправимся на сплав-тренировку на каяках до поселка Усьва (10 км), на которой наши опытные гиды проведут вам инструктаж и обучат технике гребли.

По возвращению в глэмпинг мы сходим в баню и, нас ждет очередное гастрономическое путешествие от нашего шефа.

Каменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до УсьвыКаменный город и Шумихинские скалы, сплав на каяках до Усьвы
3 день

Переезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую ферму

На третий день утром после завтрака нас ждет заброска в Усть-Койву, где и начнется наш сплав.

В этот день мы пройдем на каяках около 30 км до города Чусовой.

Мы увидим камень Плакун, из расщелин которого вытекает вода и создается впечатление, что камень плачет.

Остатки политического лагеряСтвор, камень Гребешоки острова ледоловы (весной они ломают лед, уберегая, таким образом, Чусовской мост).

В Чусовом пересядем на микроавтобус и отправимся на мараловую ферму, где нас снова ждут новые гастрономические открытия от шефа, отдохнем и хорошенько выспимся.

Переезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую фермуПереезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую фермуПереезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую фермуПереезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую фермуПереезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую фермуПереезд в Усть-Койву. Сплав по Чусовой и заселение на мараловую ферму
4 день

Сплав Журавлик - Кын-завод

На четвертый день после завтрака нас ждет загрузка на место старта.

Мы будем сплавляться от камня Журавлик до поселка Кын-завод (30 км).

Потом мы пойдем по самой живописной части реки Чусовая, мимо камнейДужной, Ростун и Печка, которые пользуются особенной любовью у тех, кто проплывает мимо.

Также пройдем мимо скалы Великан или бойца Высокий, как его еще называют.

Это самая большая скала на Чусовой (2 км в длину, 120 метров в высоту).

Вечером вернемся на мараловую ферму, где сходим в баню и отдохнем.

Сплав Журавлик - Кын-заводСплав Журавлик - Кын-заводСплав Журавлик - Кын-заводСплав Журавлик - Кын-заводСплав Журавлик - Кын-заводСплав Журавлик - Кын-завод
5 день

Завершение программы

Все что мы будем делать в последний день – это отдыхать, продолжать наши гастрономические открытия и общаться с благородными оленями – маралами.

А вечером сытые, довольные и отдохнувшие мы вернёмся в Пермь!

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Горы Реки» (2 ночи) и на мараловой ферме (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. – 69 000 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг «Горы Реки»

2 ночи

Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.

Домики находятся на первой линии от реки, откуда открывается потрясающий вид на горы, леса и реку Усьву. В домиках есть все, что нужно для комфортного пребывания: две двухъярусные кровати, теплые полы, собственный санузел с душем, обеденный уголок с чайником и микроволновкой, посуда, полотенца, одноразовые тапочки и индивидуальные шампуни и гели для душа.

На территории глэмпинга есть баня и две мангальные зоны, а также административный корпус с общей кухней, доступной для всех гостей. Wi-Fi работает на всей территории.

Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»

Мараловая ферма

2 ночи
Это частная мараловая ферма находится на закрытой территории в Лысьвенском районе Пермского края. Посередине леса стоит уединенный большой дом, где вам никто не будет мешать. Вы сможете отдохнуть, набраться сил и насладиться тишиной. Можно будет совершить лесную прогулку и понаблюдать за грациозными алтайскими оленями – маралами.
На территории фермы находятся:
  • 7 уютных номеров со всеми удобствами (туалет, душ), обеденная зона, кухня, холодильник;
  • баня;
  • Wi-Fi на всей территории.
Мараловая фермаМараловая фермаМараловая фермаМараловая фермаМараловая фермаМараловая ферма

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Аренда каяков
  • Все снаряжение
  • Сопровождение гидами
  • Питание полный курс
  • Проживание
  • Путевые экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда (погода на Урале непредсказуема, поэтому ниже список рекомендуемой одежды с расчетом на жару и холод, ориентироваться лучше на ближайший прогноз погоды).

  1. Легкая нескользкая обувь: треккинговые ботинки, кроссовки.
  2. Штормовка-ветровка, непромокаемая и непродуваемая, лучше мембрана.
  3. Кроксы или сланцы.
  4. Термобелье: верх, низ.
  5. Футболки, 3 шт.
  6. Носки теплые, 2 пары.
  7. Носки, 3-4 пары.
  8. Штаны легкие.
  9. Теплая куртка.
  10. Флисовая кофта.
  11. Нижнее белье, 4 комплекта.
  12. Шапка.
  13. Головной убор от солнца.
  14. Запасной сменный комплект одежды.

Снаряжение:

  1. Спрей от насекомых.
  2. Крем от солнца.
  3. Солнцезащитные очки.
  4. Личную аптечку, если у вас есть индивидуальные особенности.
  5. Подушку для сна в дороге.
  6. Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
  7. Банные принадлежности.
Справиться ли новичок с маршрутом?

Конечно, при этом важно помнить, что нужно быть готовым к различным погодным условиям. Реки Пермского края спокойны и живописны, поэтому подходят для новичков и опытных каякеров.

Наше путешествие начнется с обязательного инструктажа и практики, где вы убедитесь в том, что судна очень устойчивы, привыкание наступает достаточно быстро. Каяки отлично подойдут для первого опыта сплава, от вас же требуется только ваша активность и выносливость, а грести и управлять мы вас обязательно научим, за это можете не переживать.

Сопровождать группу будут опытные гиды, все участники пройдут подробный инструктаж. Кроме того, мы тщательно следим за безопасностью.

Сколько будет человек в группе?

Мы дорожим качеством вашего путешествия, поэтому формируем компактные группы до 12 человек.

На чем мы будем передвигаться?

Передвигаться будем на минивене вместе с гидом. Оборудование доставляется отдельным автомобилем поддержки.

Где старт и финиш маршрута?

Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 11:00, возвращаемся около 22:00

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание организовано в туре?

В этом путешествии нас будет сопровождать шеф-повар Илья Нефедов, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края. Его опыт включает работу в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).

Специально для этого сплава мы готовим блюда исключительно из местных продуктов и включаем местный специалитет. Почувствуйте вкус путешествия!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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