Блеск и нищета: индивидуально по парадным и заброшенным уголкам Петергофа

Полюбоваться фонтанами, посетить Большой дворец и парк Александрия и объехать пустующие усадьбы
В прекрасный Петергоф традиционно едут за имперской роскошью, и вы обязательно её увидите.

Мы понаблюдаем за игрой воды в позолоченных фонтанах и пройдём по великолепным залам Большого дворца.

А также глубже погрузимся
в душу этого места, ведь за пределами парадного ансамбля ещё много интересных, но редко посещаемых гостями локаций.

Мы осмотрим парк Александрия и дворец Коттедж, где Романовы отдыхали от придворного этикета и наслаждались простыми семейными радостями.

Пройдём по живому городу с многовековой историей и своими секретами, побываем в павильонах на островах.

А также объедем Михайловку, Знаменку и Бельведер — некогда прекрасные, а теперь увядающие усадьбы — и обсудим забавные байки, любовные интриги, трагедии и судьбы их владельцев.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, питьевую воду, зонт и дождевик. Для ребёнка — сменную одежду. Для белок можно приобрести неочищенный фундук, а для птиц — семечки.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Кроссовер.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Фонтаны, Большой дворец, парк Александрия, Коттедж

Начнём наше знакомство с жемчужины Петергофа — парка с фонтанами. Прогуляемся, затем посетим Большой дворец. После обеда продолжим променад в уютном парке Александрия и сходим в необычный дворец Коттедж.

Фонтаны, Большой дворец, парк Александрия, Коттедж
2 день

Город Петергоф, павильоны на островах, заброшенные усадьбы

Этот день посвятим «нефонтанному» Петергофу. Пройдёмся по городу, посетим павильоны на островах. Пообедаем и на автомобиле объедем заброшенные усадьбы — Михайловку, Знаменку и Бельведер. Поговорим об их истории и поймём, почему они пустуют.

Город Петергоф, павильоны на островах, заброшенные усадьбы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы между объектами
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Проезд до/от Петергофа
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Парк Петергоф, Большой дворец - 750 ₽ каждый
  • Дворец Коттедж, павильоны на островах - 450 ₽ каждый
  • Парк Александрия - 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петергоф, собор святых апостолов Петра и Павла, время по договорённости
Завершение: Петергоф, собор святых апостолов Петра и Павла, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда
Веда — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.

