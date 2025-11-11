Возьмите с собой удобную обувь, питьевую воду, зонт и дождевик. Для ребёнка — сменную одежду. Для белок можно приобрести неочищенный фундук, а для птиц — семечки.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Кроссовер.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Фонтаны, Большой дворец, парк Александрия, Коттедж
Начнём наше знакомство с жемчужины Петергофа — парка с фонтанами. Прогуляемся, затем посетим Большой дворец. После обеда продолжим променад в уютном парке Александрия и сходим в необычный дворец Коттедж.
2 день
Город Петергоф, павильоны на островах, заброшенные усадьбы
Этот день посвятим «нефонтанному» Петергофу. Пройдёмся по городу, посетим павильоны на островах. Пообедаем и на автомобиле объедем заброшенные усадьбы — Михайловку, Знаменку и Бельведер. Поговорим об их истории и поймём, почему они пустуют.
Дворец Коттедж, павильоны на островах - 450 ₽ каждый
Парк Александрия - 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петергоф, собор святых апостолов Петра и Павла, время по договорённости
Завершение: Петергоф, собор святых апостолов Петра и Павла, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что читать дальше
история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.