Калейдоскоп рождественских огней. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Экскурсионный тур «Калейдоскоп рождественских огней. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней» на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 44 310 ₽ за человека
10%
Блеск и нищета: индивидуально по парадным и заброшенным уголкам Петергофа
Полюбоваться фонтанами, посетить Большой дворец и парк Александрия и объехать пустующие усадьбы
Начало: Петергоф, собор святых апостолов Петра и Павла, вр...
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
30 апр в 10:00
11 июн в 10:00
от 23 750 ₽ за человека
