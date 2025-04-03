Авторские туры в Петергофе

Найдено 1 тур в Петергофе, цена 23 750 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 23 750 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    3 апреля 2025
    Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
    Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
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  • В
    Виктория
    3 апреля 2025
    Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
    Организатору тоже можно ставить 5 баллов.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
    Выбрали тур "Истории и тайны средневекового Выборга", чтобы провести на весенних каникулах семейные выходные в Выборге и познакомить ребёнка c
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    историей этого уникального города. Наши ожидания оправдались на все 100%: прекрасная организация, комфортабельный автобус, насыщенная программа и гид Екатерина, которая приложила все силы, чтобы показать и рассказать максимум. Гостиница и питание также на высоте. И от общения с менеджером Михаилом остались только положительные эмоции: всё быстро и чётко. Обязательно вернемся в "Большую страну" для новых путешествий по России.

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