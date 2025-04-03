Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 23 750 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия3 апреля 2025Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
- ВВиктория3 апреля 2025Организатору тоже можно ставить 5 баллов.
- ИИрина2 апреля 2025Выбрали тур "Истории и тайны средневекового Выборга", чтобы провести на весенних каникулах семейные выходные в Выборге и познакомить ребёнка c
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