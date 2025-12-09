2 день

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Невскому проспекту — главной магистрали Петербурга, сияющей рождественскими огнями!

Эта экскурсия станет и увлекательной прогулкой, и настоящим путешествием во времени — Вы узнаете захватывающие истории и легенды знаменитой улицы.

Мы откроем Вам многие тайны исторических памятников и великолепных архитектурных ансамблей, расположенных здесь. И, конечно, покажем Вам самые лучшие места для Ваших фотографий, которые будут выглядеть просто роскошно, на фоне эффектных новогодних декораций.

Вас впечатлит, насколько красиво и ярко украшены Пассаж и ДЛТ — одни из старейших торговых домов в Петербурге, Дом Книги, Большая Конюшенная улица, как элегантно подсвечен величественный Казанский собор с его грандиозной колоннадой.

А между Большой Конюшенной улицей и Дворцовой площадью, мы увидим самую известную анфиладу дворов — дворы Капеллы, где Вы сможете ощутить дух старого Петербурга.

На Дворцовой площади нас ожидает главная новогодняя ель Петербурга, а также самая большая катальная горка, огромное разнообразие рождественских сувениров и сладостей и бокал горячего ароматного глинтвейна.

Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Мы пройдем по парадным залам: Иорданская лестница, Тронный зал, Галерея 1812 года, Павильонный зал с уникальными Золотыми часами «Павлин».

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии и покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160