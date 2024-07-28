Мы пригласили в команду вулканолога, который расскажет о вулканах Горелый и Мутновский, покажет детали, объяснит почему озеро в кратере Горелого голубого цвета, а стены кратера Мутновского рыжевато-красных оттенков.
Как образуются фумаролы, чем стратовулкан отличается от щитового и многое другое! Мы будем отдыхать четыре дня на горячих источниках Мутновки, после прогулок по вулканам и альпийским лугам, нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан.
А тем, кому будет тяжело идти на Авачу, всегда есть альтернатива в виде легкой прогулки на экструзию Верблюд.
В завершении тура мы устроим настоящий праздник с ухой на Тихом океане, будем петь песни и купаться в океане!
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вилючинский перевал. Вулкан Горелый
В 7:30 утра грузим вещи в машину и выдвигаемся в Южно-камчатский парк.
Дорога займет около трех часов.
Мы поднимемся на смотровую Вилючинского перевала, откуда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан и вулканы Южной группы.
На вахтовке спустимся в кальдеру вулкана Горелый, перекусим и начнем наше восхождение к кратеру с голубым озером.
При восхождении нас будет сопровождать вулканолог.
Несложный путь через лавовые пустоши с видом на ровный конус Вилючинского вулкана.
Самый яркий момент, когда Вы подходите к краю кратера и резко отрывается потрясающий вид на лазурное озеро и отвесные стены кратера стратовулкана.
Момент, когда заканчиваются слова и остаются только эмоции. Отдыхаем, гуляем по кромке, слушаем экскурсионку и фотографируемся.
Вечером приезжаем в лагерь под Мутновской ГеоЭС. Устанавливаем палатки, ужинаем и идем греться в термальные ванны.
Питание: перекус, ужин.
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 111 км.
Общий трек пешего маршрута: 10 км с набором высоты 765м + 1 км.
Вулкан Мутновский и водопад Опасный
Сегодня нам предстоит увидеть инопланетные пейзажи Мутновского.
После завтрака садимся в машину и едем к подножию вулкана Мутновский.
Нам предстоит путь до новой смотровой, откуда открывается вид на бурлящие внутренности кратера!
К сожалению, посещение самого кратера больше невозможно из-за сошедшей в августе 2021 года сели.
Во время подъема будем делать остановки, а вулканолог расскажет вам об истории образования и извержения Мутновского.
На смотровой устроим перекус с инопланетным видом, а обратно спустимся быстро по снежнику.
Далее посещаем смотровую водопада Опасный.
Водопад высотой 80 метров с шумом падает в глубокий каньон, а мы всё это наблюдаем с высокой смотровой площадки.
Место, где хочется посидеть подольше, любуясь этой грандиозной картиной!
Вечером возвращаемся в наш уютный лагерь с горячими ваннами, ужинаем у костра.
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Питание: завтрак, перекус, обед, ужин.
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 46 км.
Общий трек пешего маршрута: 10 км с набором высоты 540м + 2 км.
*Восхождение может быть перенесено на другой день с более удачной погодой.
Малая долина и водопад Южный
После насыщенных активных дней нужно восстановиться!
Поэтому отсыпаемся, завтракаем и для начала небольшими группами отправляемся к секретному водопаду.
Далее посещение нового горячего источника с водопадом и обед.
После обеда собираемся на более продолжительную прогулку к водопаду Южный.
По пути посетим Малую долину гейзеров, где сможем прикоснуться во всей красе к вулканической активности.
В Малой долине гейзеров - самих гейзеров нет, это лишь название.
Здесь фумарольная активность (выходы горячих газов).
Подземные газы с шумом вырываются из-под земли, кипят маленькие лужи и большие котлы, а в воздухе пахнет сероводородом.
И это казалось бы непригодное для жизни место окутано ярчайшей зеленью!
Рассмотрев как следует вблизи это инопланетное место, отправляемся к водопаду Южный!
Яркие панорамы, на ущелья рек, следы пребывания медведей и конечно же прекрасный водопад!
Вечер у костра, перед сном купаемся в горячих источниках.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 0 км., 7 км с набором высоты 132 м.
Гора Скалистая. Панорамы 360 градусов
Ещё один простой день.
После завтрака идем гулять на гору Скалистая.
Это красивый маршрут с множеством смотровых, вряд ли кто-то ещё вам предложит посетить.
Прогулочным шагом дойдем до смотровой на вулкан Вилючинский, далее поднимемся на вершину 1395м на краю кальдеры Горелого.
Нам откроется завораживающий вид на все 360 градусов.
Многие это называют самым ярким впечатлением, хотя впечатлений в нашей программе хватит на любые запросы.
Далее спускаемся в лагерь в зависимости от количества снега либо по снежнику в каньон реки, либо обратным путем по дороге.
Отдыхаем, посещаем источники, играем в настолки, поем песни у костра.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 0 км.
Общий трек пешего маршрута: 5,5 км с набором высоты 590 м.
Лавовые пещеры, Петропавловск-Камчатский
В 11:00 утра нас забирает вахтовка.
Едем в Петропавловск-Камчатский.
По пути заедем в лавовые пещеры кальдеры Горелого.
Две тысячи лет назад в этом районе было извержение, текла жидкая базальтовая лава.
В настоящий момент посещают 4 пещеры.
Первая — большой грот, затем сквозная и 2 небольших грота.
Первая часть нашего путешествия закончена, сегодня можно немного отдохнуть от дикой природы, постирать и высушить вещи.
Совершим вылазку на рыбный рынок, чтобы попробовать местную рыбку и крабов, а вечером посидим в кафе.
Сегодня есть возможность спокойно погулять по городу, посетить сопку Мишенная и набережную.
Питание: завтрак, перекус.
Проживание: хостел.
Расстояние на автомобиле: 136 км.
Общий трек пешего маршрута: 3 км.
Авачинский перевал. Евражки
Возвращаемся в горы!
После обеда, выезжаем по сухому руслу реки на вахтовке на Авачинский перевал.
Ставим палатки в укрытом от ветра местечке и идём наблюдать за евражками (камчатскими сусликами).
Суликов можно кормить несолеными орешками, они берут орешки прямо с рук.
Вечером ужин у костра и обучение правильной ходьбе по склону вверх и вниз (если вы не усвоили это ранее, то сегодня самое время понять как правильно ходить, чтобы восхождение на Авачинский вулкан далось легче).
Питание: обед, ужин.
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 42 км.
Общий трек пешего маршрута: до 1,5 км.
Восхождение на вулкан Авачинский
Ранний подъем в 3 ночи, завтрак и выход в 4 утра на вулкан.
Идем как настоящие альпинисты, соблюдая правильный темп, медленно, но уверенно преодолевая перепады высоты.
Нас ждёт прекрасный рассвет и потрясающие виды на Корякскую сопку.
Путь наверх в среднем занимает около 6-ти часов с остановками на отдых и фотографии.
Преодолевая ступень за ступенью мы приблизимся к идеальному куполу, наверху которого лавовая пробка с дымящимся разломом.
Почва на кратере теплая, поэтому здесь есть где погреться даже в самую холодную погоду.
Это не единственное что впечатляет на Аваче.
Самое яркое, что вы запомните, живописная верхушка Корякской сопки, укутанная одеялом облаков.
Подняться выше облаков, ощутить под ногами горячую почву активного вулкана, а затем совершить скоростной спуск по шлаковой тропе, как опытный горнолыжник и вечером у костра восхищаться тем, что смог подняться так высоко!
Если вам было тяжело подниматься на вулканы Горелый и Мутновский, то вместо подъема на Авачинский вулкан рекомендуем прогулку на экструзию (скалу) Верблюд.
Питание: завтрак, перекус, обед, ужин
Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.
Расстояние на автомобиле: 0 км.
Общий трек пешего маршрута: 15 км с набором высоты 1800 м.
Халактырский пляж, уха по-камчатски
Собираем лагерь и переезжаем на Халактырский пляж — на побережье Тихого океана.
По дороге заедем на рыбный рынок за свежей рыбкой для ухи.
Купаемся в Тихом океане.
Совсем не холодно, главное побыстрее забежать в волны!
А вечером наслаждаемся искусством приготовления ухи по-камчатски.
Отмечаем завершение прекрасного похода ухой и песнями под гитару у костра!
Жизнь прекрасна!
Питание: завтрак, ужин.
Проживание: палатки.
Расстояние на автомобиле: 65 км.
Общий трек пешего маршрута: до 3 км.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Отдыхаем до обеда на берегу, загораем на пляже, гуляем по побережью, собираем ракушки и наслаждаемся океаном.
После обеда едем в Петропавловск-Камчатский, заселяемся в хостел.
На этом наше путешествие подходит к концу.
Питание: завтрак, обед,
Проживание: хостел.
Расстояние на автомобиле: 25 км.
Общий трек пешего маршрута: до 3 км.
Проживание
Пятый и последний день проживания в комфортабельном хостеле. На маршруте ночёвки мы установим удобные двухтамбурные палатки
Варианты проживания
Хостел «Вулкан»
Уютный хостел в районе Силуэт, недалеко есть рыбный рынок, кафе и рестораны.
В хостеле двух-уровневые спальные места со шторами, личным светильником и розеткой.
Есть кухня, где можно в любое время пообедать и приготовить себе что-нибудь вкусное.
Санузел с умывальниками, душем и ваннами.
Стиральные машины (порошок порционный оплачивается у администратора), помещение для сушки вещей.
Так же хостел имеет камеру хранения.
В стоимость тура входит проживание в хостеле на 5 и финальный день похода.
Если Вы хотите заменить проживание в хостеле на размещение в двухместных номерах в гостинице мы можем организовать это по доплате (рассчитывается индивидуально).
Палатки 2-х и 3-х местные
Для проживания на активной части маршрута мы используем палатки Outvetnura Teslin с двумя тамбурами на 2 и 3 места.
Двухтамбурная система удобна для проветривания палатки, есть места для хранения вещей и два полноценных выхода. Также размер палатки подходит под высокий рост.
Пары и семьи заселяем вместе. Одиночных туристов расселяем по трое: девочки с девочками, мальчики с мальчиками.
Предоставление палаток входит в стоимость тура, но при желании Вы можете взять свою палатку и жить отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту накануне начала тура в 15:40
- Все трансферы по программе
- Питание на активной части маршрута с учетом ограничений по питанию
- Проживание в хостеле 2 ночи в хостеле или в гостинице (по доплате) – середина и конец тура
- Сопровождение профессиональных гидов
- Услуги вулканолога 2 дня
- Экосборы природного парка
- Предоставление палаток (2-х и 3-х местные)
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Перелёт из вашего города в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание вне маршрута
- Проживание в городе до и после похода
- Страховка с опцией треккинга, примерная стоимость — 1000 руб.
- Бухта Русская — 12000 руб. (цена этого сезона)
- Остров Старичков — 6500 руб. (цена этого сезона)
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- туристический рюкзак от 70 литров - рюкзак с поясным креплением самый удобный способ переноски вещей. Чемодан на колесиках в данном случае крайне непрактичен (во-первых, неудобно переносить по пересеченной местности, во-вторых, вы его запачкаете). Допускается спортивная сумка, но это также минус удобство. Личные вещи приходится переносить как минимум от вахтовки до места установки лагеря и обратно, в нашем случае это около 300 метров;
- небольшой штурмовой рюкзак (15-20 литров). Подойдет любой рюкзак. Он нужен, чтобы взять с собой воду, теплую куртку и солнцезащитный крем на выход. Если у Вашего штурмового рюкзака предусмотрено поясное крепление - это будет большим плюсом. Так как вес распределиться на ноги и не будут болеть плечи от груза;
- коврик туристический (каремат) или самонадувающийся матрас. Коврик для йоги не подойдет! Каремат туристический двухслойный дает теплоизоляцию, комфорта от него мало, но спать можно. В данном случае рекомендуем надувной или самонадувающийся матрас он обеспечивает более качественный сон;
- спальник с t-комфорта 0,-5. Обязательно посмотрите температуру комфорта, практически для всех регионов России рекомендуем брать спальник формы кокон с t-комфорта 0,-5;
- хоба (поппер) или пенка-сидушка. Небольшая пенка с резинкой для спонтанного желания присесть. Нужна, чтобы не сидеть на холодных и грязных поверхностях. Недорогая и очень удобная в эксплуатации;
- треккинговые палки. Убедительная просьба не игнорировать данный пункт. Треккинговые палки очень важная часть снаряжения, они берегут ваши колени, распределяют нагрузку и на отдельных участках обеспечивают Вашу устойчивость на склоне, а следовательно - безопасность. Лыжные палки не подойдут! Палки должны иметь возможность регулировки высоты под Ваш рост. Правильно настраивать палки мы научим Вас на старте маршрута;
- удобная трекинговая обувь. Остановите свой выбор на треккинговых ботинках с защитой голеностопа. Это позволит избежать не нужных травм. Также в подобную обувь меньше попадает камней и снега. Обувь выбирайте на 1-1,5 размера больше, это позволит избежать отдавливания пальцев и соответственно боли на спуске. Обязательно разносите свои ботинки перед походом, чтобы избежать мозолей и неприятных сюрпризов. Также рекомендуем обработать обувь водоотталкивающим спреем перед путешествием. Правильно подобранные ботинки - это Ваш комфорт;
- гамаши - рекомендованная часть экипировки. Надеваются сверху на ботинки и штаны. Помогают избежать попадания камней и снега в обувь;
- лёгкие тапочки. Нужны для посещения источников и передвижения по лагерю;
- купальник и полотенце. Пригодится при посещении горячих источников. Есть спортивные тонкие полотенца, они занимают мало места и быстро сохнут;
- ветрозащитная, мембранная куртка и дождевик. Погода в горах не предсказуема, поэтому обязательная часть экипировки это ветро- и влаго- защита. Рекомендуем иметь мембранную курточку для всех подъемов на вулканы. Ветер на Камчатке холодный. Также возьмите дождевик (не самый хлипкий) на случай сильного дождя он сохранит вас сухим;
- одежда по принципу многослойности. Принцип многослойности включает в себя термобелье, которое отводит от тела влагу. Промежуточный слой - флис, верхний ветрозащитный слой. Особо мерзлявым рекомендуем взять пуховку или горнолыжную куртку. Обязательно двое штанов (лучше треккинговые, они быстрее сохнут), шорты по желанию (погода бывает жаркая), запас носков тонких и одни теплые. Футболки, минимум 2 (лучше синтетические). Флиску или свитер. Обратите внимание чтобы поясница и горло были прикрыты;
- головной убор: шапка, кепка, бафф. Один на прохладную погоду, один на солнечную;
- очки солнцезащитные с защитой от УФ излучения (минимум 3 категории) и солнцезащитный крем (минимум 30ка). Солнце на Камчатке сильно жарит, так что на восхождениях и при пересечении снежников очки обязательны, чтобы не получить ожог сетчатки;
- термос или бутылка под воду. Запас воды минимум 1 литр на человека;
- свисток обычный. Нужен, чтобы предупреждать о своем присутствии медведя. Помогает избежать нежелательных встреч;
- Фонарик налобный. Необходим при передвижении в сумерках, а также при ночном выходе на вулкан Авачинский;
- личная посуда: кружка, ложка, миска. Берем из спец. пластика который выдерживает горячую температуру (в туристических магазинах продается нормальная посуда), либо металлические. Аккуратнее с тонкими металлическими тарелками и кружками, об них можно обжечь пальцы;
- личные лекарства. На группу будет групповая аптечка, но если у Вас аллергия или какие-то заболевания возьмите лекарства, которые подходят конкретно Вам. Также рекомендуется иметь личный эластичный бинт или суппорты для колен, особенно если у Вас есть проблемы с коленями или голеностопом. Также рекомендуем иметь личных запас мозольных пластырей;
- немного денег на личные расходы. Минимум 7 тысяч на питание вне похода и покупку сувениров;
- хорошее настроение и желание провести поход с удовольствием.
- Будет ли телефонная связь на маршруте?
На основной части маршрута связь будет отсутствовать.
Однако местами связь будет прорываться в зависимости от оператора.
- Когда и где старт маршрута?
Ориентировочное время старта в 8.00. Точное время и адрес уточняйте при бронировании.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский приблизительно в 14:00. Вы можете заселиться в хостел и вылететь утром после окончания тура или планировать возвращение на этот же день.
- Какие есть скидки для тура?
Запланируйте свой летний отдых, внесите предоплату и получите скидку. Количество мест в группе ограничено!
Скидка при покупке тура на Камчатку или Сахалин на лето 2023 года:
- в октябре — 15% от цены тура;
- в ноябре — 10% от цены тура;
- в декабре — 5% от цены тура.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. Необходимо оформить страховку с опцией треккинга, примерная стоимость — 1000 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору