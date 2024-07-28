1 день

Вилючинский перевал. Вулкан Горелый

В 7:30 утра грузим вещи в машину и выдвигаемся в Южно-камчатский парк.

Дорога займет около трех часов.

Мы поднимемся на смотровую Вилючинского перевала, откуда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан и вулканы Южной группы.



На вахтовке спустимся в кальдеру вулкана Горелый, перекусим и начнем наше восхождение к кратеру с голубым озером.

При восхождении нас будет сопровождать вулканолог.



Несложный путь через лавовые пустоши с видом на ровный конус Вилючинского вулкана.

Самый яркий момент, когда Вы подходите к краю кратера и резко отрывается потрясающий вид на лазурное озеро и отвесные стены кратера стратовулкана.

Момент, когда заканчиваются слова и остаются только эмоции. Отдыхаем, гуляем по кромке, слушаем экскурсионку и фотографируемся.



Вечером приезжаем в лагерь под Мутновской ГеоЭС. Устанавливаем палатки, ужинаем и идем греться в термальные ванны.



Питание: перекус, ужин.

Проживание: палатки 2-х и 3-х местные.

Расстояние на автомобиле: 111 км.

Общий трек пешего маршрута: 10 км с набором высоты 765м + 1 км.