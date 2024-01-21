Вся Камчатка за 2 недели
Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Петропавловск-Камчатский
Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Размещение в отеле «Голубая лагуна» в Паратунке.
Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.
Включено питание: ужин.
Елизово - Козыревск
Едем в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет собой 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.
По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки. Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!
На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по дальнейшей программе.
Включено питание: завтрак, чай и закуски на ужин.
Козыревск - вулкан Толбачик
Трансфер к вулкану Толбачик в глэмпинг в Мёртвый лес по бездорожью через камчатскую тайгу и по вулканическому пеплу, нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года. Ехать около 4-7 часов (в зависимости от состояния «дороги», если можно ее так назвать). Уютный глэмпинг станет для нас домом на несколько дней.
После обеда прогуляемся по Мёртвому лесу, который образовался в результате извержения в 1975 году — деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день. По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса — здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.
А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв. км!
Чёткого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10–15 км пешком.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Лавовое поле вулкана Толбачик
Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения 2012-2013 годов, оно получило название Юбилейное трещинное Толбачинское извержение. Погуляем по лавовому полю, поднимемся на активные вулканические конуса — огромные холмы из вулканических пород, поищем лавовые пещер, которые периодически образуются на поле из-за хрупкости лавы…
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы. Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012-2013 гг и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.
Исходя из прогноза погоды гид может поменять местами этот и завтрашний дни.
Чёткого километража пеших прогулок в этот день нет, нагуляем примерно 10-15 км пешком.
Включено питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Восхождение на вулкан Толбачик
Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м) — на вершине которого нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!
Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения. Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов. С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной, а в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы — в случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили. К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь.
По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.
В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.
Если на прогулке по лавовым полям и конусам вам будет сложно, то мы настоятельно не рекомендуем совершать восхождение на Толбачик! Гид может в одностороннем порядке не разрешить восхождение на тем из участников, у которых не достаточно хорошая физическая подготовка из соображений и их собственной безопасности, и безопасности группы.
Включено питание: завтрак, обед-ланчбокс, ужин.
Вулкан Толбачик - Елизово
Трансфер в Елизово 500 км 12-14 часов в зависимости от состояния дороги.
Ночуем в спа-отеле Голубая лагуна, где останавливались в начале тура.
Включено питание: завтрак.
Свободный день
Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий:
- Морская прогулка по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская),
- Полет на вертолете в Долину гейзеров — местно не нуждающееся в представлении или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке.
- Прогулка на сапах.
- Конная прогулка.
- Сплав по реке с рыбалкой.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
Традиционно наши гости выбирают морскую прогулку в бухту Русская и вертолетную экскурсию в Долину гейзеров.
Включено питание: завтрак.
Восхождение на вулкан Горелый
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 3-4 часов), восхождение на вулкан. По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м. Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов. Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью в обычной жизни.
Перекусим и отправимся обратно в город.
По погодным условиям, если вершина вулкана Горелый будет закрыта облаками гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый и пр.).
Мутновская ГеоТЭС — геотермальная станция, — здесь из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара. Мимо станции можно пройти по тропе к «Малой долине гейзеров» — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.
Включено питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку по кромке кратера вулкана! Если не будет низкой облачности, то увидим древнейшие следы извержений, фумарольное поле, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.
По погодным условиям, если будет низкая облачность и и слишком много снега (такое может быть в конце июля — начале августа, что затруднит проезд даже для внедорожного транспорта) гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый).
Так как вулкан Мутновский очень активный, то иногда МЧС закрывает тропу по его склонам, поэтому программа этого дня может бы изменена.
К Мутновскому вулкана туда-обратно 8 км, набор высоты (а затем сброс) 400 м.
Включено питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Петропавловск-Камчатский, Тихий океан и сёрфинг
После завтрака поедем в Петропаловск-Камчатский — прогуляемся по набережной Авачинской бухты и зайдем в магазины сувениров от камчатских производителей.
А еще сегодня мы познакомимся с другой Камчаткой — с океанической — отправимся на Халактырский пляж на Тихом океане интересный тем, что песок на нем чёрного цвета — вулканического происхождения, а в ясную погоду с пляжа открывается красивый вид на окрестные вулканы… голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…
Здесь мы попробуем встать на доску на уроке по сёрфингу в одной из легендарных камчатских сёрф-школ, в которые приезжают серферы со всего мира.
После сёрфинга поедем в лучший термальный спа-комплекс на Камчатке — такое удовольствие расслабиться в горячей воде после активного дня!
Включено питание: завтрак, обед.
Морская прогулка по Тихому океану
Продолжаем морскую историю — поедем на морскую прогулку в бухту Русская.
С пирса Авачинской губы мы отправимся в захватывающее путешествие вдоль скалистой береговой линии полуострова Камчатка. Пройдем мимо живописных скал Три брата, посмотрим птичьи базары на острове Старичков. Здесь можно увидеть чистикос, моевок, бакланов, топорков, кайр, стариков (они живут в норах, вырытых в земле). А на высоких прибрежных скалах можно рассмотреть гнезда крупнейшей хищной птицы — белоплечего орлана.
Нам предстоит дойти до входа в бухту Русская, где на мысе Кекурном летом живет большая колония сивучей — северных морских львов. В июле и августе есть очень большие шансы встретить в океане китов и касаток.
Если будет желание, то можно попробовать морскую рыбалку — на корабле в свободном доступе будут снасти.
Питание включено: завтрак, обед на морской прогулке.
Восхождение на Авачинской вулкан
Одно из самых ярких и сложных приключений нашего путешествия по Камчатке: восхождение на кратер действующего Авачинского вулкана (2741 м)!
Путь наверх занимает 6-7 часов. Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинскую бухту, побережье Тихого океана, Налычевскую долину, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.
В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.
В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.
Включено питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Свободный день
Нужно отдохнуть (для тех, кому это нужно). Или же можно воспользоваться свободным временем и выбрать активность на свой вкус:
- Морскую прогулку по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская).
- Прогулку на сапах.
- Конную прогулку.
- Сплав по реке с рыбалкой.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
А вечером будет праздничный прощальный ужин.
Включено питание: завтрак.
Отъезд
Можно улетать домой в любое время.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Включено питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в отеле «Голуба лагуна», 2-местное размещение, санузел в номере, есть чайник, фен, халаты, полотенца, тапочки, холодильник — 9 ночей;
- в гостевом доме хостельного типа в поселке Козыревск, размещение 6-местное, санузел на этаже — 1 ночь;
- в глэмпинге в Мёртвом лесу, размещение 7-местное, туалет с унитазом на улице типа сортир, есть баня за доп. плату — 3 ночи.
Для глэмпинга в Мёртвом лесу необходимо взять спальник (любой лёгкий) или вкладыш для спальника, так как в куполах на кроватях есть только подушки и пледы. По желанию, спальник можно не брать, но мы рекомендуем это делать из гигиенических соображений.
Одноместное размещение возможно за доп. плату только в отелях в Елизово в случае наличия там свободных номеров.
Варианты проживания
Голуба лагуна
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
Гостевой дом хостельного типа в поселке Козыревск
Глэмпинг в Мёртвом лесу
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и помощь в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжение)
- Проживание в гостевом доме в поселке Козыревск 1 ночь (6-8 местные номера)
- Проживание в глэмпинге в Мёртвом лесу 3 ночи (7-местные купола)
- Проживание в отеле «Голуба лагуна» 9 ночей (2-местные номера)
- Питание: все завтраки (13), 4 ужина, 8 обедов
- Трансфер по программе
- Услуги гида (инструктора-проводника)
- Услуги повара во время проживания в глэмпинге в Мёртвом лесу
- Регистрация группы в МЧС
- Экстренная спутниковая связь
- Посещение термального спа-комплекса
- Оформление разрешений для нахождения на территории природного парка
- Морская прогулка
- Урок по сёрфингу
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Туристическая страховка
- Питание, не включенное в программу: 4 обеда, 8 ужинов
- Такси от/до аэропорта в 1 и 14 дни
- Аренда личного снаряжения (спальника, треккинговых палок)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное:
- Треккинговые палки (телескопические).
- Сидушка (хоба).
- Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка).
- Полотенце.
- Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему.
- Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий).
- Солнцезащитные очки.
- Спальник (любой лёгкий) для ночевки в глэмпинге в Мертвом лесу (предоставляется подушка и плед).
Треккинговые палки и спальник можно взять в прокат на Камчатке, необходимо бронировать заранее!
Необязательное по желанию:
- Power bank (зарядное устройство-аккумулятор).
- Мобильный телефон с зарядкой.
- Фотоаппарат.
- Термос.
- Часы наручные.
- Беруши.
- Косметичка.
- Влажные салфетки.
- Гигиеническая помада.
- Зубная щетка и паста.
- Крем солнцезащитный (spf 50).
- Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей).
- Принадлежности для душа и бани.
- Личная аптечка.
- Индивидуальные препараты.
- Пластырь.
- Наколенники ортопедические/Эластичный бинт.
Одежда:
- 1 футболка или рубашка с длинным рукавом.
- 2 ходовые футболки (синтетика).
- Бафф (шарф).
- Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп).
- Гамаши/фонарики для ботинок (закрывают расстояние между концом ботинка и началом брюк, помогают не пачкать нижнюю часть брюк и уберегают от попадания мелких камней в ботинки).
- Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка).
- Кеды/кроссовки/шлепки/кроксы (в качестве запасной обуви для глэмпинга).
- Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/дождевик туристический до колен).
- Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).
- Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах.
- Носки треккинговые 2 пары.
- Перчатки тонкие.
- Перчатки или рукавицы непродуваемые (с виндстопом).
- Пуховая жилетка или легкий пуховик.
- Теплая флисовая кофта.
- Термобелье тонкое (летнее).
- Флисовые штаны для утепления для девушек.
- Шапка.
- Шорты (не джинсовые).
- Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).
- Одежда для сна в гостевом доме в Козыревске и глэмпинге.
Документы:
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Гермомешок для документов.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (или фото в телефоне).
- Паспорт РФ.
- Полис ОМС.
- Туристическая страховка для активного отдыха с опцией треккинг до 3500 м.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой ожидается температурный режим в туре?
Ночные температуры на Камчатке в районе проведения тура летом +5+12, дневные +8+15.
Возможны дожди и сильные ветра.
Есть ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связи на маршруте тура нет. В поселках Паратунка и Козыревск связь есть.
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте! О текущих новостях группы всегда можно узнать у менеджера по телефону или почте (гид поддерживает связь с клубом через спутниковый телефон).
Электричество есть в гостевом доме в Козыревске круглосуточно и в глэмпинге в Мёртвом лесу в вечернее время от генератора.
Есть ли ограничения на посещение полуострова?
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Необходима туристическая страховка с опцией активный отдых и треккинг.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Мы не закладываем в стоимость тура трансфер их/в аэропорт, так как в день с Камчатки улетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный удорожит программу.
Возможно вызвать такси через приложение Убер или Яндекс. Такси, или же можно попросить вызвать такси гида или администратора отеля.
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
В чем преимущества данной программы?
- Долгая и утомительная дорога до Толбачика разбита на 2 части — переезд до поселка Козыревск (до 9 часов), во время которого можно выспаться после перелета, и переезд к месту размещения под вулканом — поскольку машине предстоит двигаться по бездорожью с набором более 1000 метров, дорога может занять 5 и даже более часов. Чаще всего подобные туры делают на 4 дня с учетом дороги до Толбачика, это довольно тяжело, а также не оставляет времени на случай плохой погоды, которая на Камчатке бывает довольно часто.
- Размещение на ночлег в единственном комфортном месте около Толбачика — в глэмпинге в Мёртвом лесу, где значительно теплее, чем, например, на стоянке Клешня, а также доступна баня. Ночевки в любом другом месте в окрестностях вулкана подразумевают проживание в палатках.
- Мы закладываем 3 дня на прогулки в окрестностях вулкана — половина дня посвящена осмотру Мертвого леса — реально уникального места, какого больше нигде в мире нет; весь день посвящен изучению лавового поля, конусов и пещер Толбачика; а также целый день выделен на восхождение на вершину Плоского Толбачика.
- Возвращаясь в цивилизацию из под Толбачика мы живем в комфорте в одном из самых лучших отелей Камчатки. Помимо вулканов мы добавили в программу интересные активности на океане.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой.
Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически.
Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек!
Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!