Хотите испытать ни с чем не сравнимые ощущения и побывать на самом краю Света? Тогда отправляйтесь в тур на Командорские острова. Познайте удивительную суровую красоту здешних мест. Откройте для себя мир морских животных, птиц и китов, многообразие которых поражает.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время для отдыха и акклиматизации. Вечером встреча или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура. Ночлег в гостинице. Питание: за свой счет.

2 день Перелет на Командорские острова

Завтрак. Выселение из гостиницы. Трансфер в аэропорт, вылет. Перелет на самолете типа Л-410, в пути 3,5 часа. Прибытие на остров Беринга, трансфер в село Никольское. Никольское – единственный населенный пункт на Командорах. Половину из, примерно, 700 его жителей составляют потомки алеутов, завезенных сюда Российско-Американской компанией в 1825-1826 годах с Алеутских островов для промысла котиков. Расселение в гостинице. Обед. Посещение визит-центра заповедника – экскурсия от сотрудников заповедника, просмотр научно-познавательных фильмов. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» создан в целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов. Это самый большой морской заповедник России, с охраняемой им площадью морской акватории более 3 миллионов гектаров, и удивительными обитателями: китообразными, ластоногими, морскими птицами, каланами, песцами, краснокнижными растениями. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: обед, ужин. Багаж: до 15 кг, сверх 15 кг оплачивается дополнительно – 450 руб./кг.

3 день Остров Топорков. Нерестовое озеро Саранное

Завтрак. Прогулка по морской акватории на лодке типа «Посейдон», (1,5-2 часа). Экскурсия с экскурсоводом «К птичьим островам. Остров «Топорков» с высадкой на острове. Высадка происходит в резиновых сапогах. Осмотр колонии морских птиц. Во время экскурсии есть вероятность увидеть антуров и каланов. Остров Топорков, получивший свое название от одноименной птицы, третий по величине остров архипелага, представляет собой плоский и низкий (средняя высота 9 метров) участок суши почти круглой формы диаметром чуть менее 1 км и площадью около 0,5 км². Модное хобби – наблюдение за птицами – приобретает здесь, так скажем, «неспортивную» форму: все равно, что после удочки рыбачить сетью. Птицы повсюду. В норах, проделанных в торфяном плато – верхней из трех террас острова, гнездятся топорки. Где-нибудь с краю примостились бакланы и, вытянув змеиные шеи, с интересом наблюдают за шумной жизнью многочисленных соседей. А рядом восседают серокрылые чайки, моёвки, тихоокеанский чистик. Обед. Поездка на автомобиле повышенной проходимости «вахтовка» на озеро Саранное (около 30 минут езды). Экскурсия, наблюдение за нерестом лосося (4-5 часов). Самое большое озеро островов площадью 31,6 км2. Глубина озера 36 м. В настоящее время уровень озера выше уровня океана на 12 м. Когда-то это озеро было морской лагуной, но около 20 тыс. лет назад произошло понижение уровня океана, что привело к опреснению лагуны и формированию современного облика озера Саранного. В нем до сих пор можно встретить реликтовых ракообразных как подтверждение его «морского» прошлого. Нерки в этих местах очень много. Рыба просто кишит в воде, мелькая своими ярко красными спинами. Также эти места – рай для грибников! Так как растительность на острове не высокая, грибы не нужно искать, они просто стоят на виду. Возвращение в с. Никольское. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

4 день Северное лежбище морских млекопитающих

Завтрак. Выезд на автомобиле повышенной проходимости в сторону мыса Юшина (около 25 км). Путь проходит вдоль побережья Тихого океана. Чтобы выйти на берег к самому лежбищу, необходимо преодолеть 2 км. по болотистой местности и высокой траве. Вдоль лежбища построена длинная эстакада. Вы сможете наблюдать за семейными отношениями сивучей и северных морских котиков на расстоянии в пару метров, оставаясь при этом незаметными для животных (покидать пределы эстакады категорически запрещено). Рев секачей, громкое блеяние молодых котов, да писк детенышей стоят над лежбищем, раскинувшимся на километр-два вдоль каменистого пляжа и каменного мыса на северо-западе острова Беринга. В августе начинают распадаться гаремы: из них сотнями, а затем тысячами сбегают самки, все лето пролежавшие на камнях под бдительными взорами своих гигантов-мужей. Секач в несколько раз больше самочки, и жен у него бывает до 50. Детей секач не считает и может передавить их собственным неуклюжим телом. Таскают малышей и песцы, отъедающиеся в сочной островной траве за дюнами, обступившими лежбище. Возвращение к машине, перекус. Переезд в с. Никольское. Свободное время. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

5 день Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»

Завтрак. Прогулка по морской акватории на лодке типа РИБ, 6 часов. Маршрут экскурсии пролегает вдоль западного побережья острова Беринга, где можно встретить наибольшее количество китообразных. Командорские воды – самое доступное для туристов в России место, где можно наблюдать десятки китов одновременно. Наблюдения здесь проводят ежегодно и круглогодично. В водах Командорских островов зарегистрирован 21 вид китообразных. Среди которых: горбатые киты, косатки, малые полосатики, кашалоты и белокрылые морские свиньи, а также северные плавуны и финвалы. Во время экскурсии, если повезет, можно наблюдать за кормящимися китами или запечатлеть прыжки морских гигантов – горбатых китов. При отсутствии тумана, перед вами откроются во всей красе живописные морские берега острова. Встретятся морские птицы, а если повезет, то и антуры и каланы, плывущие в океане. В пути перекус. Знаменательной точкой маршрута будет уникальный памятник природы – Арка Стеллера – геологическое сооружение в виде арки, высотой 20,6 м. Экскурсия и осмотр арки из бухты Наюшка (без высадки на берег). Арка была названа так Леонардом Стейнегером в память о замечательном натуралисте Второй Камчатской экспедиции Георге Стеллере. Невероятные морские пейзажи на фоне цветущей тундры и обрывистых скал. Возвращение в с. Никольское. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое. Чтобы морское путешествие прошло комфортно, рекомендуем вам взять средства от укачивания.

6 день Запасной день. Опциональная экскурсия в бухту Командор

Завтрак. Свободное время или экскурсия в бухту «Командор» к последней стоянке Второй Камчатской экспедиции, к могиле Витуса Беринга (от 9 часов) за дополнительную плату. Проведение экскурсии возможно только во время отлива. Именно здесь 28 ноября 1741 года потерпел кораблекрушение флагманский корабль Второй Камчатской экспедиции – пакетбот «Святой Пётр» под командованием Витуса Беринга. С этого и началось освоение Командорских островов. Члены экипажа провели здесь 9 месяцев. 16 человек не пережили ту суровую зиму, среди них и командор Витус Беринг. В бухте находятся могилы погибших на острове моряков. Путь в бухту Командор лежит по восточному побережью острова Беринга, известному своими многочисленными водопадами и живописными бухтами, включая знаменитую своими самоцветами бухту Буян, где по программе запланирована остановка. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

7 день Краеведческий музей. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак. Посещение местного краеведческого музея, где находятся поистине уникальные экспонаты, например, останки вымершей морской коровы Стеллера. Посещение частного музея известного камчатского путешественника и писателя Леонида Михайловича Пасенюка – сейчас его дело продолжает его сын. Трансфер в аэропорт. Вылет в Петропавловск-Камчатский. Перелет на самолете типа Л-410, в пути 3,5 часа. Прибытие в аэропорт города Елизово. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Отдых, свободное время. Ночлег в гостинице. Питание: завтрак. Багаж: до 15 кг, сверх 15 кг оплачивается дополнительно – 450 руб./кг.

8 день Свободный день. Дополнительные экскурсии

Свободный день. Завтрак. Опциональные экскурсии по желанию (за доп. плату): 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (7 часов). Перелет до Курильского озера, экскурсия по озеру на лодках, наблюдение за медведями около заградительного сооружения ТИНРО (около 2,5 часов). Перелет до кальдеры вулкана Ксудач, ознакомительная экскурсия (около 30 мин.). Перелет до Ходуткинских термальных источников, купание (1 час). Обед. 2) Вертолетная экскурсия в "Долину гейзеров" и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам (около 1,5 часов). На обратном пути – посадка в Налычевской Долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna. Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь. Питание: завтрак, обед на экскурсии.

9 день Вылет