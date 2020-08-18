На краю Света. Тур на Командорские острова

Хотите испытать ни с чем не сравнимые ощущения и побывать на самом краю Света

4.7
3 отзыва
Хотите испытать ни с чем не сравнимые ощущения и побывать на самом краю Света? Тогда отправляйтесь в тур на Командорские острова. Познайте удивительную суровую красоту здешних мест. Откройте для себя мир морских животных, птиц и китов, многообразие которых поражает.
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
На краю Света. Тур на Командорские острова
Ближайшие даты:
12
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем на мысе Юшина, где находится самое крупное лежбище морских млекопитающих, и понаблюдаем за ними;
  • увидим огромную колонию морских птиц: ипаток, бакланов, топорков;
  • побываем в мире китов;
  • увидим «визитную карточку» Командор – скалу под названием Арка Стеллера;
  • отправимся в путешествие к месту первого захоронения великого командора Витуса Беринга.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время для отдыха и акклиматизации.

Вечером встреча или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.

Ночлег в гостинице.

Питание: за свой счет. 

2 день
Перелет на Командорские острова

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Трансфер в аэропорт, вылет.

Перелет на самолете типа Л-410, в пути 3,5 часа.

Прибытие на остров Беринга, трансфер в село Никольское.

Никольское – единственный населенный пункт на Командорах.

Половину из, примерно, 700 его жителей составляют потомки алеутов, завезенных сюда Российско-Американской компанией в 1825-1826 годах с Алеутских островов для промысла котиков.

Расселение в гостинице.

Обед.

Посещение визит-центра заповедника – экскурсия от сотрудников заповедника, просмотр научно-познавательных фильмов.

Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» создан в целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов.

Это самый большой морской заповедник России, с охраняемой им площадью морской акватории более 3 миллионов гектаров, и удивительными обитателями: китообразными, ластоногими, морскими птицами, каланами, песцами, краснокнижными растениями.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Питание: обед, ужин.

Багаж: до 15 кг, сверх 15 кг оплачивается дополнительно – 450 руб./кг.

Перелет на Командорские островаПерелет на Командорские островаПерелет на Командорские острова
3 день
Остров Топорков. Нерестовое озеро Саранное

Завтрак.

Прогулка по морской акватории на лодке типа «Посейдон», (1,5-2 часа).

Экскурсия с экскурсоводом «К птичьим островам.

Остров «Топорков» с высадкой на острове. 

Высадка происходит в резиновых сапогах.

Осмотр колонии морских птиц.

Во время экскурсии есть вероятность увидеть антуров и каланов.

Остров Топорков, получивший свое название от одноименной птицы, третий по величине остров архипелага, представляет собой плоский и низкий (средняя высота 9 метров) участок суши почти круглой формы диаметром чуть менее 1 км и площадью около 0,5 км². 

Модное хобби – наблюдение за птицами – приобретает здесь, так скажем, «неспортивную» форму: все равно, что после удочки рыбачить сетью.

Птицы повсюду.

В норах, проделанных в торфяном плато – верхней из трех террас острова, гнездятся топорки.

Где-нибудь с краю примостились бакланы и, вытянув змеиные шеи, с интересом наблюдают за шумной жизнью многочисленных соседей.

А рядом восседают серокрылые чайки, моёвки, тихоокеанский чистик.

Обед.

Поездка на автомобиле повышенной проходимости «вахтовка» на озеро Саранное (около 30 минут езды).

Экскурсия, наблюдение за нерестом лосося (4-5 часов).

Самое большое озеро островов площадью 31,6 км2.

Глубина озера 36 м.

В настоящее время уровень озера выше уровня океана на 12 м.

 Когда-то это озеро было морской лагуной, но около 20 тыс. лет назад произошло понижение уровня океана, что привело к опреснению лагуны и формированию современного облика озера Саранного.

В нем до сих пор можно встретить реликтовых ракообразных как подтверждение его «морского» прошлого.

 Нерки в этих местах очень много.

Рыба просто кишит в воде, мелькая своими ярко красными спинами.

Также эти места – рай для грибников!

Так как растительность на острове не высокая, грибы не нужно искать, они просто стоят на виду.

Возвращение в с. Никольское.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Питание: трехразовое. 

Остров Топорков. Нерестовое озеро СаранноеОстров Топорков. Нерестовое озеро Саранное
4 день
Северное лежбище морских млекопитающих

Завтрак.

Выезд на автомобиле повышенной проходимости в сторону мыса Юшина (около 25 км). 

Путь проходит вдоль побережья Тихого океана. 

Чтобы выйти на берег к самому лежбищу, необходимо преодолеть 2 км. по болотистой местности и высокой траве.

Вдоль лежбища построена длинная эстакада.

Вы сможете наблюдать за семейными отношениями сивучей и северных морских котиков на расстоянии в пару метров, оставаясь при этом незаметными для животных (покидать пределы эстакады категорически запрещено).

Рев секачей, громкое блеяние молодых котов, да писк детенышей стоят над лежбищем, раскинувшимся на километр-два вдоль каменистого пляжа и каменного мыса на северо-западе острова Беринга. 

В августе начинают распадаться гаремы: из них сотнями, а затем тысячами сбегают самки, все лето пролежавшие на камнях под бдительными взорами своих гигантов-мужей. 

Секач в несколько раз больше самочки, и жен у него бывает до 50.

Детей секач не считает и может передавить их собственным неуклюжим телом.

Таскают малышей и песцы, отъедающиеся в сочной островной траве за дюнами, обступившими лежбище.

Возвращение к машине, перекус.

Переезд в с. Никольское.

Свободное время.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Питание: трехразовое. 

Северное лежбище морских млекопитающих
5 день
Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»

Завтрак.

Прогулка по морской акватории на лодке типа РИБ, 6 часов. 

Маршрут экскурсии пролегает вдоль западного побережья острова Беринга, где можно встретить наибольшее количество китообразных.

Командорские воды – самое доступное для туристов в России место, где можно наблюдать десятки китов одновременно.

Наблюдения здесь проводят ежегодно и круглогодично. 

В водах Командорских островов зарегистрирован 21 вид китообразных.

Среди которых: горбатые киты, косатки, малые полосатики, кашалоты и белокрылые морские свиньи, а также северные плавуны и финвалы.

Во время экскурсии, если повезет, можно наблюдать за кормящимися китами или запечатлеть прыжки морских гигантов – горбатых китов.

При отсутствии тумана, перед вами откроются во всей красе живописные морские берега острова.

Встретятся морские птицы, а если повезет, то и антуры и каланы, плывущие в океане.

В пути перекус.

Знаменательной точкой маршрута будет уникальный памятник природы – Арка Стеллера – геологическое сооружение в виде арки, высотой 20,6 м.

Экскурсия и осмотр арки из бухты Наюшка (без высадки на берег).

Арка была названа так Леонардом Стейнегером в память о замечательном натуралисте Второй Камчатской экспедиции Георге Стеллере. 

Невероятные морские пейзажи на фоне цветущей тундры и обрывистых скал.

Возвращение в с. Никольское.

Ужин.

Ночлег в гостинице.

Питание: трехразовое. 

Чтобы морское путешествие прошло комфортно, рекомендуем вам взять средства от укачивания. 

Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»
6 день
Запасной день. Опциональная экскурсия в бухту Командор

Завтрак.

Свободное время или экскурсия в бухту «Командор» к последней стоянке Второй Камчатской экспедиции, к могиле Витуса Беринга (от 9 часов) за дополнительную плату.

Проведение экскурсии возможно только во время отлива. 

Именно здесь 28 ноября 1741 года потерпел кораблекрушение флагманский корабль Второй Камчатской экспедиции – пакетбот «Святой Пётр» под командованием Витуса Беринга.

 С этого и началось освоение Командорских островов. 

Члены экипажа провели здесь 9 месяцев. 16 человек не пережили ту суровую зиму, среди них и командор Витус Беринг.

В бухте находятся могилы погибших на острове моряков.

Путь в бухту Командор лежит по восточному побережью острова Беринга, известному своими многочисленными водопадами и живописными бухтами, включая знаменитую своими самоцветами бухту Буян, где по программе запланирована остановка.

Ночлег в гостинице.

Питание: трехразовое. 

7 день
Краеведческий музей. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Посещение местного краеведческого музея, где находятся поистине уникальные экспонаты, например, останки вымершей морской коровы Стеллера.

Посещение частного музея известного камчатского путешественника и писателя Леонида Михайловича Пасенюка – сейчас его дело продолжает его сын.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Петропавловск-Камчатский.

Перелет на самолете типа Л-410, в пути 3,5 часа.

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Отдых, свободное время.

Ночлег в гостинице.

Питание: завтрак.

Багаж: до 15 кг, сверх 15 кг оплачивается дополнительно – 450 руб./кг.

Краеведческий музей. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
8 день
Свободный день. Дополнительные экскурсии

Свободный день.

Завтрак.

Опциональные экскурсии по желанию (за доп. плату):

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (7 часов).

Перелет до Курильского озера, экскурсия по озеру на лодках, наблюдение за медведями около заградительного сооружения ТИНРО (около 2,5 часов).

Перелет до кальдеры вулкана Ксудач,  ознакомительная экскурсия (около 30 мин.).

Перелет до Ходуткинских термальных источников, купание (1 час).

Обед.

2) Вертолетная экскурсия в "Долину гейзеров" и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана  Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам (около 1,5 часов).

На обратном пути – посадка в Налычевской Долине – обед, купание в горячих источниках.

3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.

Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Питание: завтрак, обед на экскурсии. 

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии
9 день
Вылет

Завтрак.

Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Стандартное размещение по программе – в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского и/или в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского), а также в селе Никольсоке.

Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.

ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице 17 000 руб. 

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак одноместное размещение с доплатой)
  • Проживание в гостинице в с. Никольское (двухместное размещение одноместное размещение с доплатой)
  • Авиаперелет г. Петропавловск-Камчатский – с. Никольское – г. Петропавловск-Камчатский, 15 кг багажа
  • Услуги гида-проводника
  • Услуги повара
  • Услуги сотрудника заповедника
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, резиновые сапоги и пр.)
  • Медицинская страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание во время нахождения в гостинице (в день прилета, обед и ужин в 7,8 дни)
  • Индивидуальный трансфер по маршруту: аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел. – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • За машину до 3 чел. – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • Доплата за одноместное размещение – 17 000 руб.
  • Опциональные экскурсии
  • Экскурсия в бухту «Командор» к последней стоянке Второй Камчатской экспедиции, к могиле Витуса Беринга – 12 000 руб.
  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро
  • Вертолетная экскурсия в "Долину гейзеров" и кальдеру вулкана Узон
  • Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- термобелье;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- банные и купальные принадлежности;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- индивидуальную аптечку (средства от укачивания);

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Туманы, ветра, дождь и мелкая морось на Командорах частые явления даже в самые теплые месяца. Поэтому туристам следует обратить особое внимание на подготовку личной экипировки. Одежда и обувь должны защищать от ветра и воды. Необходимо иметь с собой теплые вещи – термобелье, флис, перчатки, шапки и пр.

Небольшой рюкзак (35-40 литров) необходим для личных вещей на экскурсиях.

Резиновые сапоги предоставляются.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Авиаперелет и задержка рейсов

Авиаперелет на Командорские острова выполняется на регулярных рейсах местной авиакомпании. Самолеты типа Л-410. Перелет занимает около 3,5 часов. Некоторые рейсы выполняются с дополнительной посадкой в аэропорту п. Усть-Камчатск.
Бесплатный багаж – 15 кг. Дополнительный вес оплачивается туристами самостоятельно (350 руб. /кг).
В аэропорту Никольского грунтовая взлетно-посадочная полоса, поэтому в случае продолжительного дождя, полеты не осуществляются.
Необходимо учитывать, что существует вероятность задержки рейсов по погодным условиям от одного до нескольких дней. Поэтому запас свободных дней после тура ОБЯЗАТЕЛЕН!
В случае задержки рейса из Петропавловска-Камчатского, размещение и питание предоставляется в гостинице при аэропорту.
В случае задержки рейса из Никольского, размещение и питание предоставляется в гостинице с. Никольского. Возмещение за отмененные ночи в гостинице в 7,8 дни, в случае задержки на островах, не производится.
В случае задержки, туристам будут предложены опциональные экскурсии за дополнительную плату.

Маршрут тура:

Нить маршрута: Петропавловск-Камчатский → с. Никольское (о. Беринга) → о. Топорков → озеро Саранное (о. Беринга) → Северное лежбище (м. Юшина, о. Беринга) → западное побережье → Арка Стеллера → бухта Буян (опционально) → бухта Командор (опционально) → SPA-отель (п. Паратунка) → Курильское озеро / Долина гейзеров (опционально).

Оформление погран. пропуска

Командорские острова – приграничная территория, для их посещения требуется пограничный пропуск.
Для оформления пропуска необходимо прислать Вашему менеджеру по заявке скан первого разворота паспорта и разворота с пропиской.

Особенности Командорских островов

Командоры - это абсолютно дикие места, где практически нет цивилизации, инфраструктуры и сервиса. Там одна вахтовка для туристов на весь остров и пара вездеходов, одна гостиница, нет банкоматов, нет кафе и всего пара магазинов. Туристы должны быть готовы к суровым условиям и к тому, что они могут там "застрять" из-за плохой погоды.
Мы стараемся сделать этот маршрут максимально комфортным, но это очень труднодоступное место, лишенное всех необходимых условий, которые нам приходится организовывать самим, чтобы у туристов была возможность познакомиться с уникальнейшими местами нетронутой природы.

Безопасен ли авиаперелет на Командоры?

Государственная авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие» – это единственная авиакомпания, которая выполняет все авиаперевозки края.
Самолеты Л410 - новые, рейсы конкретно на этих самолетах выполняются ежедневно и летают по 5 направлениям.
Самолеты Л410 разработаны в Чехии и предназначены как раз для местных перелетов на небольшие расстояния, преимуществом этих самолетов является то, что они способны взлетать и садиться на грунтовую полосу (на Командорах как раз такая), причем она может быть не длинной.
Это самый надежный самолет из своего класса, по мнению экспертов.
На Камчатке не было ни одного крушения самолета Л410. На всей территории России за последние 27 лет случилось всего 6 аварий, и не одна из них не было по вине техники.
Да, самолет небольшой, не такой комфортный как дальнемагистральные, но и перелет всего 3-3,5 часа. Полет проходит на небольшой высоте – шикарные виды!

Наверное, тут надо определиться какое чувство сильнее: страх полета или желание побывать на Командорах. Так как на сегодняшний день это единственный способ туда попасть. Предыдущие 4 года мы фрахтовали теплоход, но нам не раз приходилось пользоваться самолетами из-за частой непогоды в море. Да и полтора суток в открытом море могут быть куда страшнее 3х-часового перелета.

Какая погода на Командорах?

Туманы, ветра, дождь и мелкая морось на Командорах частые явления даже в самый теплый месяц – август. Поэтому туристам следует обратить особое внимание на подготовку личной экипировки.

Есть ли другая продолжительность тура?

Вы можете приобрести только островную часть тура без обслуживания в Петропавловске-Камчатском до и после путешествия. Такой тур составит 6 дней.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2020
Сама поездка была хорошей. Но погодные условия не дали нам полностью выполнить программу, считаю, что можно было восполнить. Но тем не менее впечатлений было много и довольно яркие.
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.

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