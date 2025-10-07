Приглашаем вас в увлекательное морское путешествие по Авачинскому заливу: увидим скалы Три Брата, заповедный остров Старичков с его колониями птиц, лежбищами тюленей и каланов, а также живописные мысы и бухты.
По пути устроим крабовое сафари, порыбачим в открытом океане и попробуем свежеприготовленные морепродукты.
Вас ждут невероятные пейзажи, захватывающие впечатления и незабываемая атмосфера дикой природы Камчатки!
По пути устроим крабовое сафари, порыбачим в открытом океане и попробуем свежеприготовленные морепродукты.
Вас ждут невероятные пейзажи, захватывающие впечатления и незабываемая атмосфера дикой природы Камчатки!
Описание водной прогулки
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Камчатки, отправившись в захватывающее морское путешествие по Авачинскому заливу! Вас ждут живописные бухты, величественные скалы, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера. Начало путешествия — отправляемся на быстроходном катере к знаменитым скалам Три Брата, величественно охраняющим вход в Авачинскую бухту. По пути насладимся видами мыса Маячный и Безымянный, а также заглянем в живописную бухту Гротовая – место, где скалы образуют причудливые гроты, привлекающие чаек и дайверов. Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом! Вы увидите, как добывают этот деликатес, а заботливый капитан приготовит его прямо в морской воде. Затем займемся рыбалкой: здесь можно поймать камбалу, минтай, палтуса, треску, окуня и другие виды рыб. Наш улов можно будет взять с собой! Остров Старичков — природный заповедник, где обитают 183 тысячи морских птиц: беринговы бакланы, кайры, топорики, ипатки и многие другие. Мы обойдем остров со всех сторон, вплотную полюбуемся его обитателями и, возможно, встретим сивучей, каланов и даже косаток! Возвращение — на обратном пути посетим мыс Станицкого с историческим маяком, увидим уникальный остров Бабушкин Камень и закончим экскурсию в бухте Тихая — уютном уголке с захватывающим видом на Петропавловск-Камчатский. Это путешествие подарит вам:
Возможность увидеть редких морских животных и птиц • Настоящую океанскую рыбалку и свежайшие морепродукты • Завораживающие виды Камчатки с воды • Яркие эмоции и непередаваемую атмосферу дикой природы Не упустите шанс отправиться в это удивительное путешествие по морским просторам Камчатки!
С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный памятник Три брата в Авачинской бухте
- Выход в открытый Тихий океан
- Заповедный остров Старичков
- Морская рыбалка
- Крабовое сафари
- Получите массу незабываемых впечатлений и сделаете сотни прекрасных
- Снимков
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера.
- Питание
- Экскурсионная программа
- Аренда удочек и снастей
- Аренда крабовых ловушек
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера, ул. Береговая 11
Завершение: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера, Береговая 11
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 окт 2025
А
Анна
21 июл 2025
С
Сергей
13 мая 2025
Прекрасная прогулка на катере. Можно ознакомиться с местной фауной, половить крабов и даже поесть их!
Великолепные виды Камчатского побережья, очень классное времяпрепровождение.
Великолепные виды Камчатского побережья, очень классное времяпрепровождение.
Входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского
Похожие экскурсии из Петропавловска-Камчатского
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
22 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,...
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября.
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
84 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Крабовое сафари на катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,...
Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
67 000 ₽ за всё до 7 чел.