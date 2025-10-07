Погрузитесь в атмосферу дикой природы Камчатки, отправившись в захватывающее морское путешествие по Авачинскому заливу! Вас ждут живописные бухты, величественные скалы, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера. Начало путешествия — отправляемся на быстроходном катере к знаменитым скалам Три Брата, величественно охраняющим вход в Авачинскую бухту. По пути насладимся видами мыса Маячный и Безымянный, а также заглянем в живописную бухту Гротовая – место, где скалы образуют причудливые гроты, привлекающие чаек и дайверов. Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом! Вы увидите, как добывают этот деликатес, а заботливый капитан приготовит его прямо в морской воде. Затем займемся рыбалкой: здесь можно поймать камбалу, минтай, палтуса, треску, окуня и другие виды рыб. Наш улов можно будет взять с собой! Остров Старичков — природный заповедник, где обитают 183 тысячи морских птиц: беринговы бакланы, кайры, топорики, ипатки и многие другие. Мы обойдем остров со всех сторон, вплотную полюбуемся его обитателями и, возможно, встретим сивучей, каланов и даже косаток! Возвращение — на обратном пути посетим мыс Станицкого с историческим маяком, увидим уникальный остров Бабушкин Камень и закончим экскурсию в бухте Тихая — уютном уголке с захватывающим видом на Петропавловск-Камчатский. Это путешествие подарит вам:

Возможность увидеть редких морских животных и птиц • Настоящую океанскую рыбалку и свежайшие морепродукты • Завораживающие виды Камчатки с воды • Яркие эмоции и непередаваемую атмосферу дикой природы Не упустите шанс отправиться в это удивительное путешествие по морским просторам Камчатки!