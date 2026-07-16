Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборМорская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Индустриальная улица, 39
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 ноября, отправление в 8:00 и 14:00
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
74 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Петропавловску-Камчатскому
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Индустриальная улица, 39
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября в 8:00
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
22 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 16:00
11 авг в 09:00
75 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вачкажец с купанием в термальном бассейне
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
79 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«40.000 лет спустя» - вулкан Горелый
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морская рыбалка в Тихом океане на быстроходном катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,...
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
84 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морская и глубоководная «Трофейная» рыбалка, крабовое сафари в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,...
Расписание: С 1 мая по 31 октября ежедневно.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
155 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крабовое сафари и скалы Три Брата на быстроходном катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,...
Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
74 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
E
Отличный гид Валентин провел экскурсию для нашей компании, нашла его по отзывам и не прогадала - это лучший гид Камчатки!
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М
Все прошло успешно! Не забываемые эмоции. Ловля рыбы, краба. Увидели китов, касаток! В общем это было круто, «Азимут», спасибо вам) Капитан Василий самый лучший!!!
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М
Хорошая комбинированная экскурсия.
Наловили крабов и сразу же их приготовили-поели. Далее отправились к скалам "3 брата", острову Старичков и Гротовой. Капитан Константин -- мастер своего дела, общение дополняло экскурсию.
Наловили крабов и сразу же их приготовили-поели. Далее отправились к скалам "3 брата", острову Старичков и Гротовой. Капитан Константин -- мастер своего дела, общение дополняло экскурсию.
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И
Василий- высоко профессиональный капитан.
Безопасность на высоте. Все по плану, четко. Наловили крабов и рыбы.
Амечательная экскурсия.
Благодарю. Рекомендую.
Безопасность на высоте. Все по плану, четко. Наловили крабов и рыбы.
Амечательная экскурсия.
Благодарю. Рекомендую.
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А
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С
Морская прогулка очень понравилась. Увидели очень красивые места. Наловили рыбы, из нее нам приготовили вкусную уху. Впечатлений много. Спасибо капитану Георгию!
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А
Мы первый раз на Камчатке, просто огромное спасибо гиду Диане за интереснейшую экскурсию!!! С первой минуты и до расставания она нам рассказывала про свой край, про свой город Петропавловск-Камчатский! Невероятная экскурсия, осталось приятное послевкусие!Всем,кто полетит сюда однозначно рекомендую гида Диану!!!
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Р
гид Валентин нацелен на то, чтобы вы получили максимум удовольствия от экскурсии. Он не просто подробно рассказывает, но и сам
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Д
Время провели отлично: удачно порыбачили, увидели сивучей и красивые пейзажи. Китов, к сожалению, не встретили, но это повод вернуться. Спасибо капитану Юрию за чудесный обед.
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Г
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Всего 28 отзывов в Петропавловске-Камчатском
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Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому
Самые популярные экскурсии в Петропавловске-Камчатском
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Сейчас в Петропавловске-Камчатском можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 11 000 до 155 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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