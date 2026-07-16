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Организация на высшем уровне, рассказ, само путешествие, экипировка при необходимости и обед, приятные мелочи и моменты. А какие фото делает, просто потрясающие, для тех кто ценит - будет вау! Но даже мои мужчины, которые совсем в этом не понимают спрашивали а где ещё фото, хотя их было больше 100.

Теперь к тому что увидели: Авачинский перевал и подъем на гору Верблюд казалось были недосягаемый совершен всеми и спуск в июле по снегу с горы на "пятой" точке начиная с 13 летнего и заканчивая 70 летним это круто! Виды потрясающе, естественно, с погодой повезло, поэтому 5+.

Ну а океан мечта и любовь после восхождения прекрасное завершение дня! Всем советую, сама надеюсь посетить ещё раз Камчатку и конечно, с экскурсиями от Валентина!