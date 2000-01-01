Все экскурсии в Петропавловск-Камчатском
Доступно 10 экскурсий 🚌 в Петропавловск-Камчатском на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
12ч
22 000₽
за 1-5 чел.
Малая долина гейзеров
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку...
Ежедневно в 8:30
2ч
1 200₽
за 1 чел.
Музей "Вулканариум"
Вы посетите популярный в городе музей "Вулканариум" , где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности...
По договоренности
4ч
3 500₽
за 1 чел.
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы...
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек
10ч
8 500₽
за 1 чел.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров или Дачные источники) , увидите, как бьют фумаролы...
Суббота, воскресенье в 7:00. Другие дни и время по запросу
6ч
6 000₽
за 1 чел.
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный...
Суббота, воскресенье в 09:00. Другие дни и время по запросу
10ч
10 000₽
за 1 чел.
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
12ч
6 000₽
за 1 чел.
К вулкану через Вилючинский перевал
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000₽
за 1-5 чел.
Горный массив Вачкажец
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных...
Ежедневно в 8:00
Индивидуальная экскурсия
16ч
24 000₽
за 1-5 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Ежедневно в 6:00
8ч
5 000₽
за 1 чел.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города
В любой день по запросу при наборе группы от 4-х человек