Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

На земле

• не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, также запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;

• не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;

• КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.

В воздухе

• не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;

• передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;

• в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.