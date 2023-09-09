Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Хотите увидеть заповедные края Камчатки с высоты птичьего полёта? Приглашаем вас в наш вертолётный тур! Мы полюбуемся панорамными видами на Корякский, Авачинский и Вилючинский вулканы, незамерзающую Авачинскую бухту и горный приют Святого Тимона — заповедную землю в самом сердце неизведанной Камчатки. Для туристов, остановившихся в отеле, возможен трансфер к месту посадки. А во время самого приключения вас ждёт вкусный обед и возможность посетить термальные источники.
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана

Что вас ожидает:

Облет Авачинского вулкана
Облет Авачинского вулкана
Рассмотрим кратер «домашнего» вулкана с высоты 3000м над уровнем моря
Памятник природы — «Три Брата»
Памятник природы — «Три Брата»
Увидим столбообразные скалы (кекуры) - своеобразный символ Авачинской бухты и Петропавловска-Камчатского
Обед с захватывающим видом
Обед с захватывающим видом
Посетим экоотель в живописной долине Тимоновского природного заказника и пообедаем в ресторане с видом на Авачинский хребет

Программа тура по дням

1 день

Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана

Вылет из аэропорта «Витязь-Аэро»

К вашим услугам современный аэропортовый комплекс, включающий в себя зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

При необходимости мы организуем трансфер из Петропавловска-Камчатского и баз отдыха в поселке Паратунка.

Облет Авачинской бухты и скал «Три брата»

Великолепный вид открывается из окон вертолета на "ворота" в Тихий океан.

Во время полета вам представится возможность осмотреть Корякский, Авачинский, Вилючинский вулканы и памятник природы — скалы «Три Брата».

Облет Авачинского вулкана

Рассмотреть кратер «домашнего» вулкана с высоты 3000м над уровнем моря.

Время в пути — 20 минут. Из окон вертолета вы увидите застывшую лаву и фумаролы в кратере Авачинского вулкана.

Посадка в горном приюте Святого Тимона

В ресторане отеля вам будет предложен обед с захватывающем видом на скалистые отроги Авачинского хребта.

Время нахождения на территории отеля — 1,5-2 часа. Вам будет проведена экскурсия, где Вам расскажут об истории отеля и Тимоновского заказника.

Также Вы сможете принять ванну с термальными и минеральными источниками, чтобы ощутить на себе все целебные свойства природных ванн.

Продолжительность 3,5-4 часа.

Облет Авачинской бухты и Авачинского вулканаОблет Авачинской бухты и Авачинского вулканаОблет Авачинской бухты и Авачинского вулканаОблет Авачинской бухты и Авачинского вулкана

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед «Стандарт» (подробнее в «Важно знать»)
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Завтрак, ужин и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, соответствующую ко времени года на момент проведения экскурсии:

  • удобная обувь;
  • куртка (ветронепроницаемая или теплая, в зависимости от времени года);
  • теплая кофта;
  • удобные штаны;
  • головной убор (шапка);
  • солнцезащитные очки.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какое питание будет в туре?

Обед категории «Стандарт».
Мы будем рады приготовить для вас вегетарианское меню без дополнительной платы — выберите соответствующую опцию при бронировании экскурсии.

Меню с тихоокеанским лососем

  • Рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.
Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту «Витязь-Аэро» или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»
  • «Арсеньев»
  • «Петропавловск»

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»
  • «Белкамтур» / «Спутник»
  • «Березка»
  • «Вирджиния»
  • «Военный санаторий»
  • «Гелиос»
  • «Голубая лагуна»
  • «Жемчужина Камчатки»
  • «Костер»
  • «Кречет»
  • «Лесная»
  • «Огонек»
  • «Рассвет»
  • «Светлячок»
  • «Северные приключения»
  • «Солнечная»
  • «Фламинго»
Какие правила техники безопасности нужно соблюдать в туре?

Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

На земле

• не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, также запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;

• не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;

• КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.

В воздухе

• не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;

• передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;

• в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.

На каком вертолете происходит полет в туре?

Вылеты осуществляются из аэропорта «Витязь-Аэро» на вертолетах Ми-8. Каждая группа состоит из 18–24 человек, которых на протяжении всего маршрута сопровождает гид-экскурсовод.

Какие будут погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какие могут быть особенности тура?

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

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