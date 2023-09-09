Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Облет Авачинской бухты и Авачинского вулкана
Вылет из аэропорта «Витязь-Аэро»
К вашим услугам современный аэропортовый комплекс, включающий в себя зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
При необходимости мы организуем трансфер из Петропавловска-Камчатского и баз отдыха в поселке Паратунка.
Облет Авачинской бухты и скал «Три брата»
Великолепный вид открывается из окон вертолета на "ворота" в Тихий океан.
Во время полета вам представится возможность осмотреть Корякский, Авачинский, Вилючинский вулканы и памятник природы — скалы «Три Брата».
Облет Авачинского вулкана
Рассмотреть кратер «домашнего» вулкана с высоты 3000м над уровнем моря.
Время в пути — 20 минут. Из окон вертолета вы увидите застывшую лаву и фумаролы в кратере Авачинского вулкана.
Посадка в горном приюте Святого Тимона
В ресторане отеля вам будет предложен обед с захватывающем видом на скалистые отроги Авачинского хребта.
Время нахождения на территории отеля — 1,5-2 часа. Вам будет проведена экскурсия, где Вам расскажут об истории отеля и Тимоновского заказника.
Также Вы сможете принять ванну с термальными и минеральными источниками, чтобы ощутить на себе все целебные свойства природных ванн.
Продолжительность 3,5-4 часа.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед «Стандарт» (подробнее в «Важно знать»)
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Страховка от авиаперевозчика
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Завтрак, ужин и доп. расходы по желанию
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, соответствующую ко времени года на момент проведения экскурсии:
- удобная обувь;
- куртка (ветронепроницаемая или теплая, в зависимости от времени года);
- теплая кофта;
- удобные штаны;
- головной убор (шапка);
- солнцезащитные очки.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
- Какое питание будет в туре?
Обед категории «Стандарт».
Мы будем рады приготовить для вас вегетарианское меню без дополнительной платы — выберите соответствующую опцию при бронировании экскурсии.
Меню с тихоокеанским лососем
- Рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
- Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту «Витязь-Аэро» или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»
- «Арсеньев»
- «Петропавловск»
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»
- «Белкамтур» / «Спутник»
- «Березка»
- «Вирджиния»
- «Военный санаторий»
- «Гелиос»
- «Голубая лагуна»
- «Жемчужина Камчатки»
- «Костер»
- «Кречет»
- «Лесная»
- «Огонек»
- «Рассвет»
- «Светлячок»
- «Северные приключения»
- «Солнечная»
- «Фламинго»
- Какие правила техники безопасности нужно соблюдать в туре?
Вертолет является источником повышенной опасности. Поэтому при пользовании услугами вертолета в целях безопасности для жизни людей, сохранения материальной части необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
На земле
• не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, также запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов;
• не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена экипажа;
• КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового винта.
В воздухе
• не курите в вертолете, как в воздухе, так и на земле;
• передвижение людей и груза по вертолету во время полета запрещается;
• в полете не подходите к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров.
- На каком вертолете происходит полет в туре?
Вылеты осуществляются из аэропорта «Витязь-Аэро» на вертолетах Ми-8. Каждая группа состоит из 18–24 человек, которых на протяжении всего маршрута сопровождает гид-экскурсовод.
- Какие будут погодные условия?
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
- Какие могут быть особенности тура?
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!