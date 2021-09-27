Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»

Очень насыщенное путешествие по Камчатке, включающее в себя южные вулканы Мутновский

4.7
3 отзыва
Очень насыщенное путешествие по Камчатке, включающее в себя южные вулканы Мутновский и Горелый, вулканы Ключевской группы с восхождением на Плоский Толбачик, горячие источники, трехдневный сплав по реке с рыбалкой, а также побережье Тихого океана и морскую экскурсию на яхте.
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Уникальная Камчатка. Вулканы, горячие источники, Тихий океан, Толбачинский дол и «мертвый лес»
Ближайшие даты:
08
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим несколько восхождений на вулканы;
  • посетим Малую долину гейзеров;
  • сплавимся по реке Быстрая (Малкинская) с рыбалкой;
  • совершим морскую прогулку на катере и встретимся с Тихим океаном;
  • покупаемся в термальных бассейнах;
  • увидим Мертвый лес, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры;
  • по желанию совершим вертолетную экскурсию (требуется дополнительный день).

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Знакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский
2 день
Морская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океана

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.

Обед на катере.

После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно.

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

Морская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океанаМорская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океанаМорская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океанаМорская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океанаМорская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океана
3 день
Начало сплава по реке Быстрой

Утром отправляемся на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава, подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав.

Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.

Рыбалка на спиннинг.

Ночевка в палатках на берегу реки.

Вечерние посиделки у костра.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Начало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке Быстрой
4 день
Продолжение сплава

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться.

Наслаждаемся живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.

Прохождение первого порога.

Рыбалка.

Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.

Ночевка в палатках на берегу реки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
5 день
Окончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водой

Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина.

Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка. 

Купание в бассейне с термальной водой.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Окончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водойОкончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водойОкончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водойОкончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водой
6 день
Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, гитара.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров
7 день
Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулкана
8 день
Восхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

Восхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-Камчатский
9 день
Переезд в поселок Козыревск

Утром выезжаем в северном направлении до поселка Козыревск.

Дорога предстоит нелегкая – 470 км, из которых треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.

Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково.

По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.

Ночевка в частной гостинице.

Питание включено: завтрак, ужин. Обед самостоятельно. 

Переезд в поселок КозыревскПереезд в поселок КозыревскПереезд в поселок КозыревскПереезд в поселок Козыревск
10 день
Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.

Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Вечером экскурсия на лавовый поток 2012 ‒ 2013 гг.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Толбачинский долТолбачинский долТолбачинский дол
11 день
Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.

На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.

При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов.

Возвращение в лагерь.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский Толбачик
12 день
Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией".

По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.

В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.

Желающие смогут посетить краеведческий музей.

Размещаемся в частной гостинице.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Переезд в ЭссоПереезд в ЭссоПереезд в ЭссоПереезд в Эссо
13 день
Переезд в Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.

По пути обедаем в пос. Мильково.

Вечером размещаемся в гостинице.

Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

 

Переезд в Петропавловск-КамчатскийПереезд в Петропавловск-КамчатскийПереезд в Петропавловск-КамчатскийПереезд в Петропавловск-Камчатский
14 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском ‒ 4 ночи;
  • двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) ‒ 1 ночь;
  • проживание в пос. Козыревск ‒ 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
  • проживание в Эссо - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
  • многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский ‒ 2 ночи;
  • двух ‒ трехместное размещение в палатках ‒ 4 ночи.

Доплата за одноместное размещение – 19 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 4 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 1 ночь
  • Проживание в пос. Козыревск – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Проживание в Эссо – 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи)
  • Морская прогулка на катере к острову Старичков
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 19 000 руб.
  • Ужины в городе (во время 4 ночевок в Петропавловске-Камчатском)
  • Обеды в пути в пос. Мильково (9-й и 13-й дни)
  • Спальник в аренду (запрашивайте при бронировании тура)
  • Страховка
  • Спиртные напитки.
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1500 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (кто очень боится комаров - можно взять с собой шляпу-накомарник);
  25. фонарик (желательно налобный);
  26. резиновые болотные сапоги для сплава и рыбалки (необязательно - мы выдаем резиновые бахилы, но рыбакам лучше иметь свои сапоги);
  27. гермосумка для сплава (необязательно - мы выдаем большие гермомешки);
  28. спиннинг для рыбалки (необязательно - на группу выдается несколько спиннингов).

Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.

Какие есть скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 120 000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.

Что означает "активная часть" тура?

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Стоимость тура в этом случае составит 120 000 руб/чел.

Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если мне требуется исключительно одноместное размещение?

Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 19 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.
Л
12 сен 2021
Прекрасная организация, профессиональные гиды, милейшие повара. Простое, но очень сытное, вкусное и разнообразное питание. Условия проживания в ряде мест спартанские, но ради испытания себя на прочность в том числе и едут на Камчатку.
Г
3 сен 2021
Организация тура как со стороны "Большой страны", так и с принимающей стороны слаженная на 100 процентов.

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Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
8 500 за 1 человека
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
6 000 за 1 человека
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
1 отзыв
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
25 000 за всё до 5 чел.
Восхождение на Горелый вулкан
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро. На дне
10 000 за 1 человека
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за всё до 5 чел.
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
25 000 за всё до 5 чел.
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви - Никольскую
13 000 за 1 человека
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