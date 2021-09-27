Очень насыщенное путешествие по Камчатке, включающее в себя южные вулканы Мутновский и Горелый, вулканы Ключевской группы с восхождением на Плоский Толбачик, горячие источники, трехдневный сплав по реке с рыбалкой, а также побережье Тихого океана и морскую экскурсию на яхте.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день Морская прогулка на катере к острову Старичков. Черный песок Халактырского пляжа и волны Тихого океана

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов. Обед на катере. После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно. Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки. Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

3 день Начало сплава по реке Быстрой

Утром отправляемся на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава, подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав. Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений. Рыбалка на спиннинг. Ночевка в палатках на берегу реки. Вечерние посиделки у костра. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Продолжение сплава

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться. Наслаждаемся живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Прохождение первого порога. Рыбалка. Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу. Ночевка в палатках на берегу реки. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Окончание сплава. Переезд в курортную зону Паратунка. Купание в бассейне с термальной водой

Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина. Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка. Купание в бассейне с термальной водой. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки». Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды. Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях). После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной. Возвращаемся в турприют. Ужин, костер, гитара. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге. Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная. Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа. Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры. А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени. На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом. К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку. Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать"). Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день Восхождение на вулкан Горелый. Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый. Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря. Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы. Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице. Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

9 день Переезд в поселок Козыревск

Утром выезжаем в северном направлении до поселка Козыревск. Дорога предстоит нелегкая – 470 км, из которых треть по асфальту и две трети по гравийной дороге. Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково. По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов. Ночевка в частной гостинице. Питание включено: завтрак, ужин. Обед самостоятельно.

10 день Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная. В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород. Вечером экскурсия на лавовый поток 2012 ‒ 2013 гг. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов. На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами. При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками. По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов. Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

12 день Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией". По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду. В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников. Желающие смогут посетить краеведческий музей. Размещаемся в частной гостинице. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

13 день Переезд в Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день. По пути обедаем в пос. Мильково. Вечером размещаемся в гостинице. Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

14 день Отъезд