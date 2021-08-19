Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд к Мутновскому вулкану.
Дорога проходит по живописным долинам, перевалам, мимо Вилючинского и Горелого вулканов.
Затем путь пролегает по высокогорному плато и далее ныряет в кальдеру вулкана Горелый с его фантастическими неземными красотами.
Далее пеший переход (от 3 до 5 часов) в кратер вулкана Мутновский.
Здесь находится самая мощная фумарольная площадка в мире.
В кратере Вы увидите непередаваемую борьбу стихий.
Мощный ледник наползает на высокотемпературные фумаролы, пытаясь остудить пыл строптивого вулкана.
А что из этого получается можно увидеть, лишь очутившись здесь!
Обед в кратере сухим пайком.
Переезд на базу отдыха расположенную неподалеку от Вилючинского вулкана.
Купание в открытом бассейне с термальной водой.
Ужин в ресторане на территории базы.
Ночь в гостинице / на базе отдыха.
В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.
Завтрак.
Переезд (30км) к вулкану Горелый.
Несложный подъем на вулкан (2,5 - 3 часа).
Осмотр кратеров.
Обед в кратере сухим пайком.
Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа).
Возвращение на базу, отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Ужин в ресторане на территории базы.
Ночь в гостинице / на базе отдыха.
Завтрак.
Переезд к подножию Мутновского вулкана (30 км).
Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана.
Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.
Несмотря на то, что это не кратер вулкана, здесь есть что посмотреть.
Многочисленные булькающие кипящие источники, паровые струи, грязевые котлы и вулканчики.
Местные жители называют это место Долиной пара.
Тут же желающие могут искупаться в небольшом бассейне с термальной водой и примесью голубой глины прямо под открытым небом.
Обед ланч-боксы.
После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска- Камчатского.
Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков.
За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на "домашние" вулканы.
Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Размещение в альпийском лагере (домики на 4-10 человек).
Ужин в столовой.
Ночь в туристских домиках.
Завтрак.
Восхождение в кратер Авачинского вулкана.
Восхождение длится 6-8 часов, не требует навыков альпинизма.
Обед сухим пайком во время подъема.
Часовая экскурсия по кратеру.
Осмотр лавовой пробки, которая запечатала кратер после извержения в 1991г.
Наблюдение за фумарольной активностью вулкана.
Возвращение в лагерь (спуск продолжается 3-4 часа).
Ужин.
Переезд в гостиницу города.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает размещение в гостинице (3 ночи), на базе отдыха с термальным бассейном (2 ночи) и в альпийском лагере на Авачинском перевале (1 ночь) (подробности уточняйте при бронировании тура).
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Тур не предусматривает подселение.
Доплата за одноместное размещение – 11 800 руб. Одноместное размещение возможно во время ночёвок в городе и на тур.базе. Ночь у подножия Авачинского вулкана перед восхождением — размещение в балках, там не может быть одноместного.
На заезд 10.09 восхождение на Авачинский вулкан может быть заменено на экскурсию к подножию Авачинского вулкана и восхождение на г.Верблюд, если погодные условия помешают совершить восхождение
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На заезд 10.09 восхождение на Авачинский вулкан может быть заменено на экскурсию к подножию Авачинского вулкана и восхождение на г. Верблюд, если погодные условия помешают совершить восхождение.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.