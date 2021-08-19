Вулканы Камчатки

За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие

4.7
3 отзыва
За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а так же вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках.

После каждой экскурсии к вулканам, не нужно преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до своей гостиницы или квартиры в Петропавловске, а на следующий день снова ехать в ту же сторону по дороге не лучшего качества. Гораздо рациональней это время потратить на отдых после экскурсии, обработать фотографии, поделиться впечатлениями и т. д. Именно поэтому мы ночуем на базе отдыха в комфортных условиях и не так далеко от наших вулканов.

Гарантируем, что путешествие произведет на Вас потрясающее впечатление! На протяжении тура Вы будете окружены заботой наших гидов, водителей и поваров.
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождения на вулканы Мутновский, Горелый и Авачинский;
  • совершим морскую прогулку в Авачинскую бухту с выходом в Тихий океан;
  • искупаемся в Дачных термальных источниках. 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день
Мутновский вулкан

Завтрак.

Выезд к Мутновскому вулкану.

Дорога проходит по живописным долинам, перевалам, мимо Вилючинского и Горелого вулканов.

Затем путь пролегает по высокогорному плато и далее ныряет в кальдеру вулкана Горелый с его фантастическими неземными красотами.

Далее пеший переход (от 3 до 5 часов) в кратер вулкана Мутновский.

Здесь находится самая мощная фумарольная площадка в мире.

В кратере Вы увидите непередаваемую борьбу стихий.

Мощный ледник наползает на высокотемпературные фумаролы, пытаясь остудить пыл строптивого вулкана.

А что из этого получается можно увидеть, лишь очутившись здесь!

Обед в кратере сухим пайком.

Переезд на базу отдыха расположенную неподалеку от Вилючинского вулкана.

Купание в открытом бассейне с термальной водой. 

Ужин в ресторане на территории базы.

Ночь в гостинице / на базе отдыха.

В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.

Мутновский вулканМутновский вулканМутновский вулканМутновский вулкан
3 день
Вулкан Горелый

Завтрак.

Переезд (30км) к вулкану Горелый.

Несложный подъем на вулкан (2,5 - 3 часа).

Осмотр кратеров.

Обед в кратере сухим пайком.

Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа).

Возвращение на базу, отдых, купание в бассейне с термальной водой. 

Ужин в ресторане на территории базы.

Ночь в гостинице / на базе отдыха.

Вулкан ГорелыйВулкан Горелый
4 день
Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Переезд к подножию Мутновского вулкана (30 км). 

Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана.

Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.

Несмотря на то, что это не кратер вулкана, здесь есть что посмотреть.

Многочисленные булькающие кипящие источники, паровые струи, грязевые котлы и вулканчики.

Местные жители называют это место Долиной пара.

Тут же желающие могут искупаться в небольшом бассейне с термальной водой и примесью голубой глины прямо под открытым небом. 

Обед ланч-боксы. 

После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
5 день
Морская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов

Завтрак.

Трансфер в морской порт г. Петропавловска- Камчатского.

Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков.

За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на "домашние" вулканы. 

Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Размещение в альпийском лагере (домики на 4-10 человек).

Ужин в столовой.

Ночь в туристских домиках.

Морская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов
6 день
Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Восхождение в кратер Авачинского вулкана.

Восхождение длится 6-8 часов, не требует навыков альпинизма.

Обед сухим пайком во время подъема.

Часовая экскурсия по кратеру.

Осмотр лавовой пробки, которая запечатала кратер после извержения в 1991г.

Наблюдение за фумарольной активностью вулкана.

Возвращение в лагерь (спуск продолжается 3-4 часа).

Ужин.

Переезд в гостиницу города.

Ночь в гостинице.

Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийАвачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
7 день
Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице (3 ночи), на базе отдыха с термальным бассейном (2 ночи) и в альпийском лагере на Авачинском перевале (1 ночь) (подробности уточняйте при бронировании тура).

Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Тур не предусматривает подселение.

Доплата за одноместное размещение – 11 800 руб. Одноместное размещение возможно во время ночёвок в городе и на тур.базе. Ночь у подножия Авачинского вулкана перед восхождением — размещение в балках, там не может быть одноместного.

На заезд 10.09 восхождение на Авачинский вулкан может быть заменено на экскурсию к подножию Авачинского вулкана и восхождение на г.Верблюд, если погодные условия помешают совершить восхождение

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Проживание в гостинице на базе отдыха (двухместное TWIN, завтрак, ужин)
  • Проживание в альпийском лагере (домик на 4-10 человек, 3-х разовое питание)
  • Трансфер по программе
  • Услуги гидов и экскурсовода
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обед и ужины на городской части тура (400-500 руб в кафе, 1000-2000 руб в ресторане)
  • Доплата за одноместное размещение – 11 800 руб. (во время ночёвок в городе и на тур. базе)
  • Баня или душ на Авачинском перевале
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговая обувь на жесткой подошве (или высокие кроссовки).
  2. Гамаши.
  3. Сменная обувь (кроссовки, кеды).
  4. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
  5. Флиска или свитер.
  6. Термобелье, футболка.
  7. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
  8. Перчатки (х/б).
  9. Носки теплые (2 пары).
  10. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
  11. Солнцезащитные очки.
  12. Солнцезащитный крем.
  13. Репеллент от комаров.
  14. Предметы личной гигиены.
  15. Личная аптечка.
  16. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
  17. Небольшой рюкзак 30-40 литров.
  18. Альпенштоки – треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

На заезд 10.09 восхождение на Авачинский вулкан может быть заменено на экскурсию к подножию Авачинского вулкана и восхождение на г. Верблюд, если погодные условия помешают совершить восхождение.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
В
19 авг 2021
Вернулась с другой планеты. Тур Вулканы Камчатки с 5.08 по 15.08 отлично организован благодарность всем! гиды АНДРЕЙ и Александр. Виктория а также ИРИНА которые сделали все чтобы нам было комфортно. Посетили Мутновский и Горелый виды открывались космические .после спуска всегда ждал вкусный и сытный обед. а также посетили малую долину гейзеров и конечно Авачинский вулкан восхождение всем рекомендую такое не забудешь никогда и главное хочу отметить гида на Авачинском Владимир Семеныч человек энергождайзер спасибо ему отдельно. отели по маршруту карамшина парк отличное место с термальными бассейнами то что нужно после восхождения
гейзер в петропавлоском камчатске хорошая трешка и на авачинском вагончики вполне для одной ночи
А
28 сен 2020
Хоть и погода подвела осенним дождем, но я считаю что это пошло только в плюс. Вместо двух вулканов у меня заменили дни на речной сплав и малую долину гейзеров. Очень понравилось и там и там, и на вулканы тоже попал. В целом у меня получился совершенно разносторонний отпуск. Очень все понравилось! Природа просто сказка! Всем огромное спасибо!
П
21 сен 2020
Гиды отработали свои экскурсии как следует, и в отличие от других туристических групп предоставили хорошее питание. Перед выходом на вулкан - чай с блинчиком, в дорогу - шоколадный батончик и/или яблоко, после похода - горячий обед по типу того, что раздают на борту самолета.

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