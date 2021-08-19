За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а так же вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках. После каждой экскурсии к вулканам, не нужно преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до своей гостиницы или квартиры в Петропавловске, а на следующий день снова ехать в ту же сторону по дороге не лучшего качества. Гораздо рациональней это время потратить на отдых после экскурсии, обработать фотографии, поделиться впечатлениями и т. д. Именно поэтому мы ночуем на базе отдыха в комфортных условиях и не так далеко от наших вулканов. Гарантируем, что путешествие произведет на Вас потрясающее впечатление! На протяжении тура Вы будете окружены заботой наших гидов, водителей и поваров.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых. Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

2 день Мутновский вулкан

Завтрак. Выезд к Мутновскому вулкану. Дорога проходит по живописным долинам, перевалам, мимо Вилючинского и Горелого вулканов. Затем путь пролегает по высокогорному плато и далее ныряет в кальдеру вулкана Горелый с его фантастическими неземными красотами. Далее пеший переход (от 3 до 5 часов) в кратер вулкана Мутновский. Здесь находится самая мощная фумарольная площадка в мире. В кратере Вы увидите непередаваемую борьбу стихий. Мощный ледник наползает на высокотемпературные фумаролы, пытаясь остудить пыл строптивого вулкана. А что из этого получается можно увидеть, лишь очутившись здесь! Обед в кратере сухим пайком. Переезд на базу отдыха расположенную неподалеку от Вилючинского вулкана. Купание в открытом бассейне с термальной водой. Ужин в ресторане на территории базы. Ночь в гостинице / на базе отдыха. В случае, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт, экскурсия будет заменена на альтернативную. Альтернативные экскурсии будут предлагаться уже на месте исходя из обстоятельств, в т.ч. погодных условий и наличии проезда к тем или иным объектам.

3 день Вулкан Горелый

Завтрак. Переезд (30км) к вулкану Горелый. Несложный подъем на вулкан (2,5 - 3 часа). Осмотр кратеров. Обед в кратере сухим пайком. Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа). Возвращение на базу, отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин в ресторане на территории базы. Ночь в гостинице / на базе отдыха.

4 день Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак. Переезд к подножию Мутновского вулкана (30 км). Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана. Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону. Несмотря на то, что это не кратер вулкана, здесь есть что посмотреть. Многочисленные булькающие кипящие источники, паровые струи, грязевые котлы и вулканчики. Местные жители называют это место Долиной пара. Тут же желающие могут искупаться в небольшом бассейне с термальной водой и примесью голубой глины прямо под открытым небом. Обед ланч-боксы. После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово. Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит). Ночь в гостинице.

5 день Морская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов

Завтрак. Трансфер в морской порт г. Петропавловска- Камчатского. Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков. За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на "домашние" вулканы. Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке. Горячий обед на борту судна. После экскурсии переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Размещение в альпийском лагере (домики на 4-10 человек). Ужин в столовой. Ночь в туристских домиках.

6 день Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак. Восхождение в кратер Авачинского вулкана. Восхождение длится 6-8 часов, не требует навыков альпинизма. Обед сухим пайком во время подъема. Часовая экскурсия по кратеру. Осмотр лавовой пробки, которая запечатала кратер после извержения в 1991г. Наблюдение за фумарольной активностью вулкана. Возвращение в лагерь (спуск продолжается 3-4 часа). Ужин. Переезд в гостиницу города. Ночь в гостинице.

7 день Возвращение домой