Туры на вертолёте в Петропавловске-Камчатском

Найдено 35 туров в категории «На вертолёте» в Петропавловске-Камчатском, цены от 47 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатка: косатки и медведи
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Сегодня у нас свободный день, но вы можете выбрать дополнительную активность: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, попробовать урок серфинга в Тихом океане, прогуляться по городу и посетить интерактивный музей вулканов»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из иллюминаторов вертолета»
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ночь в Долине гейзеров, кальдера вулкана Узон, морская прогулка в бухте Русской и вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и на Курильское озеро никого не оставят равнодушным»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700 за человека
Знакомство с удивительной Камчаткой
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Знакомство с удивительной Камчаткой
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, горячим источникам, яркие встречи с местными обитателями на морской прогулке, а также незабываемая поездка на вертолете и сплав по реке Быстрой»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 275 400 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000 за человека
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
13%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000 за человека
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000 за человека
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Завтрак и трансфер на вертолетную площадку»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000 за человека
Новогодние праздники на Камчатке
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Трансфер уже будет ждать вас после завтрака, чтобы доставить до места стоянки вертолета»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000 за человека
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака — трансфер до места стоянки вертолетов и уже совсем скоро первая высадка на горной вершине»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000 за человека
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Из иллюминатора вертолета мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них»
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 170 000 за человека
Камчатка за 7 дней. Снежный край
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Трансфер до места стоянки вертолета»
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000 за человека
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд в вертолетный аэропорт поселка Николаевка»
315 000 за человека
Ски-тур. Камчатка
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вылет на вертолете из аэродрома в горный приют Святого Тимона»
от 200 000 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«7 дней мы будем удивляться и радоваться белоснежным просторам Камчатки, наслаждаться блюдами из морепродуктов, любоваться вулканами — не только со стороны, но и с высоты, пролетая на вертолёте»
189 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
    читать дальше

    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Знакомство с удивительной Камчаткой
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • С
    Светлана
    11 октября 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Камчатка покорила нас своей красотой и мощью Хочется еще раз посетить этот чудесный край!
  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    Путешествие на космическую Камчатку
    Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
    читать дальше

    наблюдать за животными в естественной среде обитания, три дня в Тихом океане без сотовой связи, достойный сервис Камчатки фрирайд - ребята держат высокую планку - молодцы, роскошная погода - четкое попадание в то, что я хотела.

  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Тур нам очень понравился. Очень хорошо, что мы сначала поехали на сплав, а потом уже на вулканы. Мы видели сивучей, медведей
    читать дальше

    и евражиков. И нам очень повезло с гидом, который постоянно поддерживал живую атмосферу. Когда мы шли на вулканы, он сделал так, что дошли все, даже те, кто и не собирался подниматься и думал, что не сможет.

  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
    Спасибо организатору!
  • А
    Анатолий
    24 августа 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Поездка понравилась, всё достаточно грамотно организовано, в тот числе и безопасность туристов. Красивые места, непередаваемые впечатления.
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Знакомство с удивительной Камчаткой
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Знакомство с удивительной Камчаткой
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
    Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На вертолёте»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Камчатка: косатки и медведи
  2. Путешествие на космическую Камчатку
  3. Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
  4. Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
  5. Знакомство с удивительной Камчаткой
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "На вертолёте" можно забронировать 35 авторских туров от 47 000 до 549 700 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 35 туров в Петропавловске-Камчатском на 2024 год на вертолёте, 66 ⭐ отзывов, цены от 47000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам