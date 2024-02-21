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Авторский тур
10 дней
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Сегодня у нас свободный день, но вы можете выбрать дополнительную активность: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, попробовать урок серфинга в Тихом океане, прогуляться по городу и посетить интерактивный музей вулканов»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из иллюминаторов вертолета»
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ночь в Долине гейзеров, кальдера вулкана Узон, морская прогулка в бухте Русской и вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и на Курильское озеро никого не оставят равнодушным»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с удивительной Камчаткой
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, горячим источникам, яркие встречи с местными обитателями на морской прогулке, а также незабываемая поездка на вертолете и сплав по реке Быстрой»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 275 400₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Завтрак и трансфер на вертолетную площадку»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Трансфер уже будет ждать вас после завтрака, чтобы доставить до места стоянки вертолета»
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака — трансфер до места стоянки вертолетов и уже совсем скоро первая высадка на горной вершине»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Из иллюминатора вертолета мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них»
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Трансфер до места стоянки вертолета»
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд в вертолетный аэропорт поселка Николаевка»
315 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ски-тур. Камчатка
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вылет на вертолете из аэродрома в горный приют Святого Тимона»
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«7 дней мы будем удивляться и радоваться белоснежным просторам Камчатки, наслаждаться блюдами из морепродуктов, любоваться вулканами — не только со стороны, но и с высоты, пролетая на вертолёте»
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ССветлана11 октября 2023Камчатка покорила нас своей красотой и мощью Хочется еще раз посетить этот чудесный край!
- ААнастасия24 сентября 2023Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
- ННаталья9 сентября 2023Тур нам очень понравился. Очень хорошо, что мы сначала поехали на сплав, а потом уже на вулканы. Мы видели сивучей, медведей
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ААнатолий24 августа 2023Поездка понравилась, всё достаточно грамотно организовано, в тот числе и безопасность туристов. Красивые места, непередаваемые впечатления.
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ННаталья28 августа 2022Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На вертолёте»
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