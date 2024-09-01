Треккинг к вулкану Бакенинг
Мы ежегодно исследуем этот район с коммерческими группами с 2019 года и это будет шестой поход! Местные гиды, покажут оптимальный путь, поэтому мы не расходуете свои силы напрасно.
У нас будет спутниковый коммуникатор, который позволяет вашим близким онлайн наблюдать за передвижением группы. Попробуем вкусную и разнообразную кухню, в туре гид-фотограф не даст упустить яркие кадры. Мы выбрали самое лучшее время для этого путешествия — золотая осень!
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово).
Трансфер в город, экскурсия.
Поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж).
Переход к озеру Демидова
Рано утром выезжаем в центральную часть полуострова к точке старта нашего маршрута неподалеку от вулкана Бакенинг.
Ехать 230 км, по пути попробуем знаменитые своими размерами пирожки в поселке Сокоч и заедем покупаться на Малкинские горячие источники.
По приезде делаем перекус, складываем продукты и палатки в рюкзаки.
Сегодня у нас небольшой переход вдоль притока реки Правая Камчатка через кусты ольхового и кедрового стланика, полянки и березовый лес.
Вечер у костра, ужин, знакомство группы. Ночлег в палатках.
Переход — 3 км. Высота ночевки — 700 м.
Озеро Демидова. Радиальное восхождение на Ново-Бакенинг
Завтракаем, собираем палаточный лагерь.
Сегодня нас ждет короткий переход к озеру Демидова.
Сначала поднимаемся на невысокое плато (древний заросший лавовый поток) и нашему вниманию предстает величественный вулкан Бакенинг (2276 м).
Пересекаем плато, делаем еще один подъем, распутываем лабиринты кедрача, и мы на месте ночевки у озера.
Ставим лагерь, делаем перекус и идем гулять налегке.
Яркие осенние пейзажи завораживают.
Сначала полюбуемся озером с небольшой высоты, а после поднимемся на вулкан Ново-Бакенинг (1500 м), ведь с высоты все смотрится совсем иначе.
Возвращение в лагерь, ужин и беседы у костра.
Переход — 7 км. Прогулка налегке — 10 км. Высота ночевки — 1000 м.
Переход к Верхне-Авачинскому озеру
Ранний завтрак, сбор лагеря и пора в путь.
Сегодня у нас очень насыщенный день: по знакомой дорожке идем на перевал Майский (1262 м), проходим тундру и спускаемся к озеру Медвежьему, где делаем перекус.
Желающие могут порыбачить, ведь в озере есть голец.
После отдыха делаем короткий переход к озеру Верхне-Авачинскому,и вот здесь нужно будет приложить усилия: хорошая и не очень тропа, кусты, заросли стланика, овраги, камни — такой вот набор.
Ставим лагерь, дежурные готовят ужин, а остальные собирают дрова или ловят рыбу.
Сегодня в меню будут уха и запеченная рыбка.
Переход — 15 км, через перевал (1260 метров). Высота ночевки — 800 м.
Верхне-Авачинское озеро
Сегодня день отдыха и рыбалки ведь далее по маршруту возможности порыбачить уже не будет.
Проведем весь день на озере Верхне-Авачинском, здесь весьма красиво и сытно:)
Наловим рыбы, приготовим ее в разных вариантах, проведем фотосессии и наберемся сил перед завтрашним днем.
Для желающих возможен радиальный выход на ближайшую вершину, с которой открываются чудесные виды.
Прогулка по желанию — 8 км. Высота ночевки — 800 м.
«7 перевалов», часть 1
Наш путь начнется с брода реки Средняя Авача, берущей начало из озера. Мы перейдем реку у самого истока, где вода ниже колена и слабое течение.
Далее следует одно из главных испытаний сегодняшнего дня в виде крутого подъема на поросший стлаником склон хребта. Необходимо подняться всего на 260 метров по вертикали, но это будет настоящее приключение.
Поднявшись, мы насладимся прекрасным видом Бакенинга, Верхне-Авачинского озера и его окрестностей.
В ближайшие два дня мы пересечем весь хребет через «7 перевалов» и доберемся до Тимоновских горячих источников.
Перевалы символические (100-200 метров) и главная сложность — это подойти к ним, для этого порой нужно обходить глубокие труднопроходимые овраги.
Отсутствие троп, необходимость распутывать лабиринты зарослей стланика, двигаясь то вверх, то вниз, утомляет.
Пройдя 4 «перевала», приходим на место стоянки около ручья, ставим лагерь, пьем чай, собираем дрова и идем гулять на озеро Безымянное, что в 1 км от лагеря. Виды вокруг потрясающие.
Встречаем закат, ужин у костра.
Переход — 8 км. Прогулка налегке — 3-4 км. Высота ночевки — 1140 м.
«7 перевалов», часть 2
Сегодня мы пройдем оставшиеся 3 «перевала» и спустимся к Тимоновским горячим источникам.
Переход не такой сложный как вчера, виды вокруг шикарные.
Увидим Бакенинг во всей красе, хребет Ганальские Востряки вдалеке.
Возможно, увидим медведей, они часто пасутся на здешних ягодных тундрах.
Мы последуем их примеру и также наедимся ягод.
Иногда можно встретить горных коз.
Если вчера сложнее всего было подняться на хребет, то сегодня — с него спуститься.
Тропы нет, спускаемся через березовый лес и кусты к единственному островку цивилизации на нашем пути — горному приюту святого Тимона.
Отсюда 800 метров по хорошей тропе до нашей стоянки, которая совсем рядом с Тимоновскими горячими источниками.
Здесь есть маленький домик на 6-8 человек, который может стать нашим если будет свободен.
Купаемся, пьем нарзан, ужинаем. Ночлег в домике/палатке.
Переход — 9 км. Высота ночевки — 700 м.
Тимоновские горячие источники
Сегодня день отдыха: релаксируем, купаемся, стираемся, приводим себя в порядок и мысленно настраиваемся на вторую часть пути, которая также весьма интересна.
Обед.
По желанию можем сделать радиальный выход налегке к весьма живописному водопаду (2-3 часа).
Прогулка по желанию — 4 км. Высота ночевки — 700 м.
Озеро Костакан
Ранний завтрак. Сегодня наша цель — озеро Костакан, переход к нему сложный и займет весь день.
Чтобы сократить наш путь, мы пойдем через сопку, а не в обход, как ходили ранее предыдущие группы.
Да, это сложнее технически, но выигрыш в 2-3 часа, и идти на 5 км меньше.
Поднимемся по березовому лесу, руслам высохших ручьев и кустам на 300 метров, пройдем по полянкам на вершине и спустимся на 400 метров.
Далее немного камчатских джунглей с медвежьими тропами — и перед нами река Средняя Авача, которую мы будем бродить (в сентябре уровень воды приемлемый и течение не такое стремительное).
После брода делаем большой привал на перекус и отдых. Набираемся сил перед финишным рывком.
Впереди еще один маленький брод и 7 км до лагеря по достаточно хорошей тропе с плавным набором высоты.
Уставшие, но довольные собой разбиваем лагерь, делаем ужин. Вечер у костра.
Переход — 18 км. Высота ночевки — 770 м.
Озеро Высокое
После завтрака идем налегке на прогулку.
Сначала поднимемся на лавовый поток, поросший мхом, ягелем, кедровым стлаником и маленькими березками, потом заберемся на древний вулканический конус и с него сделаем отличные фото озера и его окружения.
Возвращаемся в лагерь, собираем рюкзаки и идем на озеро Высокое.
Медвежьими тропами через лес, кусты, сухое русло ручья, высокотравье и лабиринт стланика поднимаемся к Малым озерам (Егорова и Росомашье), где отдыхаем и делаем перекус.
Обходим оба озера, делаем остановки для фото и в скором времени приходим на стоянку. Разбиваем лагерь на берегу под прикрытием лавового потока, который остановился перед озером.
Ужин, возможен костер.
Переход — 8,5 км. Высота ночевки — 1050 м.
Восхождение на вулкан Бакенинг
Ранний завтрак и радиальное восхождение на вершину вулкана Бакенинг (2276 м).
Сегодня гуляем налегке. Поднимаемся на перевал Рыжий (1500 м) и с него продолжаем наш путь к вершине.
Подъем несложный, но ближе к вершине следует быть осторожным и обязательно иметь треккинговые палки!
В хорошую погоду виды с вершины просто потрясающие и просматривается большая часть нашего маршрута!
Видны вулканы: Авачинский, Корякский, Арик, Камень, Зимина, Ичинский и озера: Высокое, Росомашье, Егорова, Верхне-Авачинское, Медвежье.
Делаем перекус и назад в лагерь. Ужин.
За время похода мы стали командой и пришло время подвести итоги нашего путешествия, обменяться мыслями и впечатлениями о походе.
Радиальное восхождение на Бакенинг (2276 м) — 8 км (4 вверх, 4 вниз). Высота ночевки — 1050 м.
Замыкаем круг - окончание похода
Ранний завтрак и сбор лагеря. Сегодня мы замыкаем кольцо вокруг Бакенинга и заканчиваем маршрут.
По знакомой дорожке поднимаемся на перевал Рыжий, проходим небольшое плато и спускаемся в долину, по которой шли в первый день.
Точка старта и финиша совпадают.
Уже к обеду мы на месте, после перекуса грузимся в транспорт и едем в город, где нас ждут мягкая постель, горячий душ и другие прелести цивилизации.
Переход — 14 км. Переезд — 230 км.
Резервный день
Мы в любом случае используем этот день, то есть раньше в город мы не вернемся.
Доп. день может быть использован для пережидания непогоды, дополнительной дневки.
До свидания, Камчатка
Трансфер в аэропорт. Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках во время похода, а также 2 ночи в хостеле.
Варианты проживания
Палатка
Во время пешего похода ночуем в палатках по 2-3 человека.
На Тимоновских источниках иногда возможно заночевать в домике при условии наличия мест. Но там это не сильно актуально, потому что рядом горячая ванна.
Хостел
До начала и после окончания пешего похода ночуем в хостеле. Размещение может быть 4, 6, 10-местное. При желании вы можете сами забронировать себе проживание (мы посоветуем, где лучше), тогда вам будет компенсация — 1000 руб. /ночь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и проводы в аэропорт
- Заброска на автобусе/вахтовке (ГАЗ-66/Камаз) к точке старта и забор с финиша
- 2 ночи в хостеле
- Аренда общественного снаряжения (палатки, костровое оборудование и т. д.)
- Работа гидов
- Трехразовое питание (завтрак, перекус, ужин) на маршруте (учитываем ваши предпочтения в питании)
- Что не входит
- Перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в городе
- Страховка
- Аренда личного снаряжения (спальник, палки и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- комплект (верх + низ) термобелья, по желанию можно взять второй комплект для сна;
- комплект флиса (куртка + штаны), по желанию — до конца августа, в сентябре рекомендуем взять;
- комплект мембранной одежды (куртка с капюшоном + штаны-самосбросы);
- жилетка/куртка на пуху или Primaloft;
- дождевик/пончо;
- штаны ходовые/треккинговые;
- шорты (по желанию);
- купальник/плавки;
- футболки с коротким (1-2 шт.) и длинным рукавом (1 шт.), только синтетика, т. к. она быстро сохнет;
- шапка, кепка или панама, баффы (1-3 шт.);
- перчатки (флис, рабочие х/б 1-2 пары, windblock на сентябрь);
- носки шерстяные (для сна);
- носки треккинговые (2 пары);
- носки непромокаемые (мембранные, 1 пара);
- ботинки треккинговые (разношенные!);
- сандалии, тапки резиновые (Crocs) или кроссовки;
- легкое платье девушкам для красивых фотографий.
Снаряжение:
- палатка (предоставляется нами: Normal Zero Z2 Pro — 2,8 кг на 2 человек, Tramp Rock 2 — 3,8 кг на 3 человек), если у вас есть своя более легкая палатка, в которой вы уверены, можете взять ее с собой;
- рюкзак (70-100 л);
- чехол для рюкзака от дождя;
- спальник (температура комфорта от 0°C до -10°C и ниже, не пуховый);
- каремат (коврик туристический, пенка + чехол);
- сидушка (хоба);
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- очки солнцезащитные + чехол/кейс;
- фонарик налобный + запасные батарейки;
- термос (по желанию, 1 на троих);
- треккинговые палки — обязательно.
Прочее:
- солнцезащитный крем SPF 50+;
- средства гигиены — мыло, зубная щетка/паста, туалетная бумага;
- аптечка индивидуальная;
- полотенце маленькое (микрофибра);
- гамаши (фонарики);
- внешний аккумулятор (Power Bank);
- полиэтиленовый вкладыш (большой прочный пакет, куда укладываются вещи для защиты от влаги);
- пластиковая бутылка для воды или фляга;
- документы и деньги в гермомешке;
- зажигалка Turbo / огниво;
- беруши (на случай «громких» соседей).
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какие преимущества похода с нами?
Мы:
- местные гиды;
- знаем оптимальный путь, поэтому вы не расходуете свои силы напрасно;
- можем изменить маршрут, сделать его проще или сложнее в зависимости от состояния группы;
- имеем спутниковый коммуникатор, который позволяет вашим близким онлайн наблюдать за передвижением группы;
- точно знаем, где ставить лагерь, сколько до него идти (никаких ночных блужданий!);
- вкусно и разнообразно кормим, готовы внести изменения в меню, чтобы все были довольны;
- не будем пробегать красивые места, гид-фотограф не даст вам упустить яркие кадры;
- выбрали самое лучшее время — золотую осень!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.