3 день

Озеро Демидова. Радиальное восхождение на Ново-Бакенинг

Завтракаем, собираем палаточный лагерь.

Сегодня нас ждет короткий переход к озеру Демидова.

Сначала поднимаемся на невысокое плато (древний заросший лавовый поток) и нашему вниманию предстает величественный вулкан Бакенинг (2276 м).

Пересекаем плато, делаем еще один подъем, распутываем лабиринты кедрача, и мы на месте ночевки у озера.

Ставим лагерь, делаем перекус и идем гулять налегке.

Яркие осенние пейзажи завораживают.

Сначала полюбуемся озером с небольшой высоты, а после поднимемся на вулкан Ново-Бакенинг (1500 м), ведь с высоты все смотрится совсем иначе.

Возвращение в лагерь, ужин и беседы у костра.

Переход — 7 км. Прогулка налегке — 10 км. Высота ночевки — 1000 м.