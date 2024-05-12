Рыболовные туры – туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 23 тура в категории «Рыболовные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
11 июля в 10:00
265 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Камчатка без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000 за человека
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    В сердце Камчатки
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Рыболовные туры»

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  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. Многогранная Камчатка
  4. По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
  5. Знакомство с настоящей Камчаткой
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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