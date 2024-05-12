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скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
11 июля в 10:00
265 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Рыболовные туры»
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