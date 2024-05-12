Е Евгений В сердце Камчатки Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.

Н Надежда Знакомство с настоящей Камчаткой Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

К Кирилл Знакомство с настоящей Камчаткой Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))

С Светлана Знакомство с настоящей Камчаткой Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.

Ю Юсупова Вулканы Камчатки. Осенний драйв Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

А Александр Вулканы Камчатки. Осенний драйв Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.

А Алла Камчатка без палаток и рюкзаков Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Д Дмитрий Камчатка без палаток и рюкзаков читать дальше - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону. Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий

Д Дмитрий Камчатка без палаток и рюкзаков читать дальше огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что. Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -