В этом путешествии Вы увидите Камчатку, пробудившуюся от зимнего сна. Зеленеющие склоны вулканов и гор, клубы пара над горячими источниками и рокот Тихого океана. Вас ждет знакомство с коренным народом, путешествие к вулканам и водопаду, прогулки по берегу океана и даже небольшое восхождение.

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Увидим, как с одного из склонов Вилючинского вулкана с рокотом обрушивается 30-метровый водопад

Поднимемся на гору Верблюд, откуда открывается захватывающий вид на склоны вулканов Авачинского и Корякского

Свободный день для дополнительных экскурсий ( серфинг, конные прогулки, вертолетные экскурсии и т. д.).

В этот день возможны два варианта программы.

Внимание! По состоянию подъездной дороги и погодным условиям возможна замена на поездку на Вилючинский перевал.

11:00-15:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия.

11:30-14:30 Треккинг на гору Верблюд (около 7 км, набор высоты около 320 м).

11:00-11:30 Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.

09:00-11:00 Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

09:00-14:00 Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базах отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловск-Камчатский.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/Размещение Двухместное Одноместное База отдыха «Гелиос» 2* 89 000 104 000 База отдыха «Кречет» 3* 100 000 135 000 Гостиница «Лесная Поляна» 3*, Паратунка 103 000 140 000 Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Голубое озеро», Паратунка 86 000 106 000 Гостиница «Лагуна» 4* модульные домики, Паратунка 95 000 125 000 Гостиница «Спутник» 4*, Паратунка 101 000 135 000 Гостиница «Спутник-Камчатка» 3*, Паратунка 97 000 127 000 Гостиница «Авача» 3*, «КлючОтель» 3*, Петропавловск-Камчатский 96 000 110 000 Гостиница «Командор» 3*, Петропавловск-Камчатский 92 000 122 000 Тур без проживания 68 000 – Ребенок до 12 лет на доп. кровати с 2 взрослыми в номере 48 000 – Скидка на ребенка до 12 лет при проживании вторым в номере с 1 взрослым 20% от стоимости для взрослого – Ребенок до 12 лет (без проживания) 30 000 –

Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.