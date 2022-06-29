Вас ждет знакомство с коренным народом, путешествие к вулканам и водопаду, прогулки по берегу океана и даже небольшое восхождение.
июн
июн
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в аэропорт города Елизово.
Встреча в аэропорту после получения багажа.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00-09:00 Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
09:00-14:00 Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту.
14:00-15:30 Трансфер в Краеведческий музей, экскурсия.
15:30-17:30 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
18:00-19:00 Возвращение в гостиницу.
Прогулка на гору Верблюд
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00-11:00 Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).
11:00-11:30 Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.
11:30-14:30 Треккинг на гору Верблюд (около 7 км, набор высоты около 320 м).
14:30-15:30 Обед в базовом лагере.
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.
Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озерках
09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Переезд на машине в этнический комплекс.
11:00-15:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия.
15:00-16:00 Переезд на радоновые источники – Зеленовские озерки.
16:00-17:00 Купание в ваннах и бассейне.
17:00-18:00 Возвращение в гостиницу, отдых.
Треккинг к Вилючинскому водопаду, купание в Карымшино
08:00 Завтрак.
09:00-11:00 Трансфер к подножию Вилючинского вулкана.
11:00-13:30 Треккинг к Вилючинскому водопаду.
13:30 Обед-пикник на маршруте.
14:30 Переезд в Карымшино, купание.
Халактырский пляж или дополнительные экскурсии
09:00 Завтрак.
В этот день возможны два варианта программы.
Первый вариант:
11:00-13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
13:00-14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.
14:00-15:00 Обед (бизнес-ланч).
15:00-17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.
Второй вариант:
Свободный день для дополнительных экскурсий (серфинг, конные прогулки, вертолетные экскурсии и т. д.).
Отъезд
Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базах отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловск-Камчатский.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|База отдыха «Гелиос» 2*
|89 000
|104 000
|База отдыха «Кречет» 3*
|100 000
|135 000
|Гостиница «Лесная Поляна» 3*, Паратунка
|103 000
|140 000
|Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Голубое озеро», Паратунка
|86 000
|106 000
|Гостиница «Лагуна» 4* модульные домики, Паратунка
|95 000
|125 000
|Гостиница «Спутник» 4*, Паратунка
|101 000
|135 000
|Гостиница «Спутник-Камчатка» 3*, Паратунка
|97 000
|127 000
|Гостиница «Авача» 3*, «КлючОтель» 3*, Петропавловск-Камчатский
|96 000
|110 000
|Гостиница «Командор» 3*, Петропавловск-Камчатский
|92 000
|122 000
|Тур без проживания
|68 000
|–
|Ребенок до 12 лет на доп. кровати с 2 взрослыми в номере
|48 000
|–
|Скидка на ребенка до 12 лет при проживании вторым в номере с 1 взрослым
|20% от стоимости для взрослого
|–
|Ребенок до 12 лет (без проживания)
|30 000
|–
Варианты проживания
Отель «Лесная поляна» 3
Курортный отель «База отдыха "Лесная поляна"» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.
К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.
По утрам в курортном отеле «База отдыха "Лесная поляна"» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница «Авача» 3
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
База отдыха «Гелиос»
Отель «Гелиос» находится в Елизовском районе Камчатки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составляет менее 40-ка километров, а до аэропорта Елизово – 25.
Приезжающие размещаются в 18-ти номерах разного уровня комфорта и в трех двухэтажных шестиместных коттеджах. На первых этажах коттеджей – просторная гостиная с уголком для приготовления пищи (есть СВЧ-печь, холодильник, чайник, посуда), мягкой мебелью, ТВ; веранда с минибассейном, вода в который подается из термоисточника, и санузел. На вторых этажах – три спальни и санузел.
В кафе-баре отеля предлагается широкий выбор блюд домашней кухни и напитков. Камчатская вода – в числе самых чистых на Земле, поэтому говорят, что здесь ее можно пить, не кипятя.
Отдыхая в «Гелиосе», несложно заполнить досуг приятными и полезными занятиями. Среди них: купание в бассейнах с термоводой, сауна, походы в горы, пешеходные и велосипедные прогулки, дайвинг, парапланеризм, сплавы по рекам, теннис, бильярд, просмотр фильмов, пикники и экскурсии. Стоит отметить, что в термальной воде купаются и в лечебных целях.
База отдыха «Кречет»
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,8 км.
База отдыха «Лагуна», модульные домики
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.
Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
Гостиница «Спутник» 4
Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Гостиница «КлючОтель»
Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.
Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.
По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».
Гостиница «Командор»
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
- Питание по программе
- Услуги гидов-проводников на полевых программах
- Услуги экскурсовода-координатора (4 дня по основной программе)
- При проживании в Паратунке — купание в бассейне с термальной водой (кроме «Лагуны»)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины
- Спиртные напитки
- Личное снаряжение
- Дополнительные экскурсии:вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и Налычево (без Узона) (до 30.06) – 63000 рублей
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и Налычево (без Узона) (до 30.06) – 63000 рублей
- Купание в бассейне с термальной водой в «Лагуне»
- Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей);
- удобные разношенные (желательно высокие) ботинки с протектором или треккинговые;
- непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- рукавицы или перчатки для треккингов, солнцезащитные очки;
- емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие достопримечательности входят в программу тура? На что обратить особое внимание?
1. Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки, которые. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.
2. Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда - старичков (или по-другому - топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.
3. Этнический центр, где представлена культура коренных народов Камчатки (коряков, ительменов). Экскурсия по питомнику ездовых собак, национальные танцы, с рассказом о культуре местных жителей, горячая шурпа или уха.
4. Верхне-Паратунские термальные источники - минеральные горячие источники, которые находятся на северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой до 70°С, имеют лечебные свойства.
Климат
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Меры личной безопасности, экипировка и аптечка
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
- не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
- соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
- не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах;
- не заходите на территорию служебных помещений;
- на маршруте выполняйте требования гида-проводника, случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста;
- в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
- на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
- если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
- при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
- при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
- в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
- в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встрече с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
- если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
- двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
- когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
- оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
- не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация по туру
- трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы. Возможна организация индивидуального трансфера. В случае заезда/выезда в другие дни стоимость группового трансфера не компенсируется;
- заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее;
- для информирования туристов создаѐтся в день прилѐта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
- время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии;
- организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг;
- в случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек;
- количество человек в группе может каждый день меняться от 1 до 20-40 человек;
- экскурсии, включающие переезды по бездорожью, осуществляются на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ (вахтовках).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень много впечатлений!
С погодой повезло. Не было дождей и в основном было солнечно, что нетипично для Петропавловска в это время года.
Очень повезло с дополнительными днями. 22-го полетел в Долину гейзеров, как и хотел. И ещё получился свободный день.
Тур великолепен, все соответствовало программе описания. Хочется отметить пунктуальность и доброжелательность инструкторов и экскурсоводов. Не совсем повезло с погодой (туманы), но это было с лихвой перекрыто человеческим общением, приобретением новых друзей, современной организацией тура!