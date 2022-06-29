Июньская мозаика Камчатки

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
В этом путешествии Вы увидите Камчатку, пробудившуюся от зимнего сна. Зеленеющие склоны вулканов и гор, клубы пара над горячими источниками и рокот Тихого океана.

Вас ждет знакомство с коренным народом, путешествие к вулканам и водопаду, прогулки по берегу океана и даже небольшое восхождение.
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн

Что вас ожидает:

Морская прогулка
Морская прогулка
Отправимся в морcкое путешествие по Авачинской бухте
Национальный колорит
Национальный колорит
Посетим этническую деревню и познакомимся с бытом местного населения
Берег Тихого океана
Берег Тихого океана
Прогуляемся по Халактырскому пляжу, известному своим черным вулканическим песком
Восхождение
Восхождение
Поднимемся на гору Верблюд, откуда открывается захватывающий вид на склоны вулканов Авачинского и Корякского
Полное расслабление
Полное расслабление
Насладимся купанием в термальных источниках Камчатки
Впечатляющий водопад
Впечатляющий водопад
Увидим, как с одного из склонов Вилючинского вулкана с рокотом обрушивается 30-метровый водопад

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Встреча в аэропорту после получения багажа.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00-09:00 Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

09:00-14:00 Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту.

14:00-15:30 Трансфер в Краеведческий музей, экскурсия.

15:30-17:30 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.

18:00-19:00 Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков
3 день

Прогулка на гору Верблюд

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00-11:00 Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).

11:00-11:30 Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.

11:30-14:30 Треккинг на гору Верблюд (около 7 км, набор высоты около 320 м).

14:30-15:30 Обед в базовом лагере.

15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Прогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору Верблюд
4 день

Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озерках

09:00 Завтрак.

10:00-11:00 Переезд на машине в этнический комплекс.

11:00-15:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия.

15:00-16:00 Переезд на радоновые источники – Зеленовские озерки.

16:00-17:00 Купание в ваннах и бассейне.

17:00-18:00 Возвращение в гостиницу, отдых.

Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озеркахЭтническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озеркахЭтническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озеркахЭтническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских озерках
5 день

Треккинг к Вилючинскому водопаду, купание в Карымшино

08:00 Завтрак.

09:00-11:00 Трансфер к подножию Вилючинского вулкана.

11:00-13:30 Треккинг к Вилючинскому водопаду.

13:30 Обед-пикник на маршруте.

14:30 Переезд в Карымшино, купание.

Ок. 18:00 Возвращение в гостиницу.
Внимание! По состоянию подъездной дороги и погодным условиям возможна замена на поездку на Вилючинский перевал.
Треккинг к Вилючинскому водопаду, купание в КарымшиноТреккинг к Вилючинскому водопаду, купание в КарымшиноТреккинг к Вилючинскому водопаду, купание в КарымшиноТреккинг к Вилючинскому водопаду, купание в Карымшино
6 день

Халактырский пляж или дополнительные экскурсии

09:00 Завтрак.

В этот день возможны два варианта программы.

Первый вариант:

11:00-13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

13:00-14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.

14:00-15:00 Обед (бизнес-ланч).

15:00-17:00 Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина.

Второй вариант:

Свободный день для дополнительных экскурсий (серфинг, конные прогулки, вертолетные экскурсии и т. д.).

Халактырский пляж или дополнительные экскурсииХалактырский пляж или дополнительные экскурсииХалактырский пляж или дополнительные экскурсииХалактырский пляж или дополнительные экскурсии
7 день

Отъезд

Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт. Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базах отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловск-Камчатский.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/РазмещениеДвухместное Одноместное
База отдыха «Гелиос» 2*89 000 104 000
База отдыха «Кречет» 3* 100 000135 000
Гостиница «Лесная Поляна» 3*, Паратунка103 000140 000
Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Голубое озеро», Паратунка86 000106 000
Гостиница «Лагуна» 4* модульные домики, Паратунка95 000 125 000
Гостиница «Спутник» 4*, Паратунка101 000 135 000
Гостиница «Спутник-Камчатка» 3*, Паратунка97 000127 000
Гостиница «Авача» 3*, «КлючОтель» 3*, Петропавловск-Камчатский96 000 110 000
Гостиница «Командор» 3*, Петропавловск-Камчатский92 000122 000
Тур без проживания68 000
Ребенок до 12 лет на доп. кровати с 2 взрослыми в номере48 000
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании вторым в номере с 1 взрослым20% от стоимости для взрослого
Ребенок до 12 лет (без проживания)30 000
Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Варианты проживания

Отель «Лесная поляна» 3

6 ночей

Курортный отель «База отдыха "Лесная поляна"» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в селе Паратунка. В распоряжении гостей комплекса круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут отдохнуть на террасе.

К услугам гостей номера со шкафом для одежды, балконом с видом на горы, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. Для комфортного отдыха предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн. Все номера оснащены холодильником.

По утрам в курортном отеле «База отдыха "Лесная поляна"» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Лесная поляна» 3Отель «Лесная поляна» 3Отель «Лесная поляна» 3Отель «Лесная поляна» 3Отель «Лесная поляна» 3Отель «Лесная поляна» 3

Гостиница «Авача» 3

6 ночей

К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3Гостиница «Авача» 3

База отдыха «Гелиос»

6 ночей

Отель «Гелиос» находится в Елизовском районе Камчатки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составляет менее 40-ка километров, а до аэропорта Елизово – 25.

Приезжающие размещаются в 18-ти номерах разного уровня комфорта и в трех двухэтажных шестиместных коттеджах. На первых этажах коттеджей – просторная гостиная с уголком для приготовления пищи (есть СВЧ-печь, холодильник, чайник, посуда), мягкой мебелью, ТВ; веранда с минибассейном, вода в который подается из термоисточника, и санузел. На вторых этажах – три спальни и санузел.

В кафе-баре отеля предлагается широкий выбор блюд домашней кухни и напитков. Камчатская вода – в числе самых чистых на Земле, поэтому говорят, что здесь ее можно пить, не кипятя.

Отдыхая в «Гелиосе», несложно заполнить досуг приятными и полезными занятиями. Среди них: купание в бассейнах с термоводой, сауна, походы в горы, пешеходные и велосипедные прогулки, дайвинг, парапланеризм, сплавы по рекам, теннис, бильярд, просмотр фильмов, пикники и экскурсии. Стоит отметить, что в термальной воде купаются и в лечебных целях.

База отдыха «Кречет»

6 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,8 км.

База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»

База отдыха «Лагуна», модульные домики

6 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Лагуна», модульные домики

База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"

6 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"База отдыха "Лагуна", корпус "Голубое озеро"

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

6 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.

Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».

Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")

Гостиница «Спутник» 4

6 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4

Гостиница «КлючОтель»

6 ночей

Гостевой дом «Ключотель» расположен в Петропавловске-Камчатском. В 3-звездочном гостевом доме оборудована камера хранения багажа. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также круглосуточная стойка регистрации.

Во всех номерах гостевого дома с собственной ванной комнатой установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном, предоставляются постельное белье и полотенца. Каждый номер оснащен сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на море. В числе удобств также шкаф для одежды и чайник.

По утрам в гостевом доме «Ключотель» предлагают завтрак «шведский стол».

Гостиница «КлючОтель»Гостиница «КлючОтель»Гостиница «КлючОтель»Гостиница «КлючОтель»

Гостиница «Командор»

6 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
  • Питание по программе
  • Услуги гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора (4 дня по основной программе)
  • При проживании в Паратунке — купание в бассейне с термальной водой (кроме «Лагуны»)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Дополнительные экскурсии:вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и Налычево (без Узона) (до 30.06) – 63000 рублей
  • Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и Налычево (без Узона) (до 30.06) – 63000 рублей
  • Купание в бассейне с термальной водой в «Лагуне»
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей);
  • удобные разношенные (желательно высокие) ботинки с протектором или треккинговые;
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • рукавицы или перчатки для треккингов, солнцезащитные очки;
  • емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие достопримечательности входят в программу тура? На что обратить особое внимание?

1. Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки, которые. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.

2. Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда - старичков (или по-другому - топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.

3. Этнический центр, где представлена культура коренных народов Камчатки (коряков, ительменов). Экскурсия по питомнику ездовых собак, национальные танцы, с рассказом о культуре местных жителей, горячая шурпа или уха.

4. Верхне-Паратунские термальные источники - минеральные горячие источники, которые находятся на северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой до 70°С, имеют лечебные свойства.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.

Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  • не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
  • соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
  • не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах;
  • не заходите на территорию служебных помещений;
  • на маршруте выполняйте требования гида-проводника, случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста;
  • в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
  • на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
  • если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
  • при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
  • при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
  • в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
  • в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях

Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.

Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.

Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.

Экскурсантам запрещается брать с собой собак.

Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.

Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.

Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встрече с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:

  • если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
  • закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
  • двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
  • когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
  • оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
  • не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация по туру
  • трансферы в/из аэропорта предоставляются только в дни заезда/выезда основной группы. Возможна организация индивидуального трансфера. В случае заезда/выезда в другие дни стоимость группового трансфера не компенсируется;
  • заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Лагуне» и «Лесной поляне» после 15:00), выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее;
  • для информирования туристов создаѐтся в день прилѐта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
  • время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии;
  • организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг;
  • в случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек;
  • количество человек в группе может каждый день меняться от 1 до 20-40 человек;
  • экскурсии, включающие переезды по бездорожью, осуществляются на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ (вахтовках).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
29 июня 2022
Я очень благодарен вашей компании за тур. Всё было очень чётко организовано и спрессовано по времени.
Очень много впечатлений!
С погодой повезло. Не было дождей и в основном было солнечно, что нетипично для Петропавловска в это время года.
Очень повезло с дополнительными днями. 22-го полетел в Долину гейзеров, как и хотел. И ещё получился свободный день.
А
13 июля 2019
С Камчаткой прощаемся! Удивительный край с удивительными людьми. Встречи, новые знакомые, с которыми приятно было общаться. Улыбки вновь приобретенных друзей из Германии и Австрии, Москвы останутся в памяти на долго. Чувственные и пунктуальные инструкторы по подьемам на вулканы и горы: Володя, Сергей, Светлана с нашей защитницей от медведей (а их там много) собакой-волком! Это и очень красивые ребята супруги Алексей и Даша на катере по Тихому океану с рыбалкой и настоящими живыми крабами (в последствии нами употребленные). Встреча с интересной рассказчицей Женей из очень дружной семьи каюра Андрея Притчина… Природа и общение объединяет людей и делает нас добрее!
Тур великолепен, все соответствовало программе описания. Хочется отметить пунктуальность и доброжелательность инструкторов и экскурсоводов. Не совсем повезло с погодой (туманы), но это было с лихвой перекрыто человеческим общением, приобретением новых друзей, современной организацией тура!
Т
22 ноя 2023
Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!

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