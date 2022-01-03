4 день

Остров Онекотан

Сегодня нам предстоит встреча с одной из визитных карточек Курил.

На острове Онекотан находится вулкан Кренициына — один из самых красивых и необычных не то что на архипелаге, а во всём мире.

Кальдера старого вулкана диаметром 17 км заполнена озером, а посреди него находится еще один, более молодой вулкан идеально симметричной формы.

Кажется, такое может придумать и исполнить только человек, ан нет: над этим пейзажем работала только природа.

Правда, чтобы увидеть всю эту красоту, нас ждёт самый напряжённый треккинг за весь круиз: 15 км в обе стороны с перепадом высоты 600 м.