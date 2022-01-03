Лодки “Зодиак” доставят Вас к самым труднодоступным островам, а команда гидов и экипаж круизного судна обеспечат комфорт, безопасность и насыщенную программу.
Программа тура по дням
Старт круиза из Петропавловска-Камчатского
Самостоятельное прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Трансфер в порт и посадка на судно.
Знакомство с экипажем, приветственный мини-фуршет и брифинг по безопасности.
Проходим Авачинскую бухту — самую крупную природную гавань в мире — и выходим в Тихий океан.
По правому борту — величественные камчатские вулканы Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.
На закате на «Зодиаках» совершаем водную экскурсию по акватории бухты Русская. На её поросших деревьями берегах живёт множество птиц, а на входе в бухту устраивают свои лежбища сивучи.
В период нереста рыбы на побережье можно увидеть бурых медведей. В бухту заплывают киты и касатки.
Вперёд к Курилам!
Остров Атласова
Сегодня нас ждут два острова.
На первом из них, Атласова, находится самый высокий курильский вулкан — Алаид (около 2,3 км над уровнем моря).
Сперва мы пройдёмся к Олимпийскому прорыву. Так необычно называется один из боковых кратеров Алаида, потому что его образование пришлось аккурат на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене.
Остров Парамушир
Парамушир один из самых северных среди Курильских островов Сахалинской области.
В переводе с айнского его название означает «обширный остров», он действительно второй по площади после Итурупа. В длину остров около 120 км.
На его территории стоит пять действующих и более десяти потухших вулканов. Кроме того, здесь можно полюбоваться красотами 46 водопадов.
Остров Онекотан
Сегодня нам предстоит встреча с одной из визитных карточек Курил.
На острове Онекотан находится вулкан Кренициына — один из самых красивых и необычных не то что на архипелаге, а во всём мире.
Кальдера старого вулкана диаметром 17 км заполнена озером, а посреди него находится еще один, более молодой вулкан идеально симметричной формы.
Кажется, такое может придумать и исполнить только человек, ан нет: над этим пейзажем работала только природа.
Правда, чтобы увидеть всю эту красоту, нас ждёт самый напряжённый треккинг за весь круиз: 15 км в обе стороны с перепадом высоты 600 м.
Остров Янкича
Мы остановимся рядом с островом Янкича и на лодках вплывём в бухту Кратерная.
Придумать более живописное и сказочное место — просто нельзя! Почти всю площадь небольшого острова занимает бухта-кальдера.
В центре неё — ещё два мини-островка, вокруг — изумрудно-зелёные берега.
Здесь вы можете искупаться в термальных источниках и прислушаться к гоготу множества морских птиц, среди которых есть редчайшие виды: краснозобый конёк, большой улит, зимняк, конюга, сапсан и др.
Остров Симушир
Этот и следующий день мы проведем на острове Симушир. Ниже представлена планируемая программа двух дней на острове.
Вход в бухту Броуна расширен с помощью взрывов для прохода военных кораблей.
Высадившись на берегу бухты, посещаем город-призрак — заброшенный в 1990-е годы военный городок.
При желании рыбачим с берега или моторных лодок.
Вернувшись на судно, подплываем к острову Янкича.
На лодках заплываем в бухту Кратерная — это не только ещё одна затопленная кальдера, но и одно из самых живописных мест на Курилах.
В центре бухты — два острова. Здесь же — котлы с вулканической водой: в одних она находится в состоянии кипения, в других — можно искупаться.
В бухте Кратерная мы увидим множество редких морских птиц: краснозобого конька, большого улита, зимняка, конюгу, сапсана.
Остров Симушир
Продолжение программы на острове Симушир.
Остров Итуруп
Остров Итуруп, самый крупный во всём Курильском архипелаге.
Но знаменит он прежде всего не своими размерами, а Белыми скалами. Так называется 28-километровая полоса обрывистого берега, состоящего из мягкой вулканической пемзы.
Под воздействием ветра, дождей и штормов пемза подвергается сильной эрозии, отчего скалы приобрели причудливую форму.
Особую красоту этому месту придает необычный темно-серый цвет песка.
Нам предстоит прогулка вдоль гряды Белых скал, а после — купание в термальных источниках.
Остров Кунашир
Этот и следующий день мы проведен на острове Кунашир. Ниже представлена планируемая программа двух дней на острове.
Высаживаемся на остров Кунашир — самый южный в Большой гряде Курильских островов. Его название в переводе с айнского языка (айны — коренные жители Японии и Курил) означает «черный остров».
Здесь находится четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй и вулканы Головнина и Менделеева.
В зависимости от пожеланий группы едем на вулкан Головнина купаться в термальных источниках или отправляемся на мыс Столбчатый, чьи отвесные стены действительно состоят из стоящих вплотную «столбиков» (так застыла базальтовая лава из вулканов).
Остров Кунашир
Продолжение программы на острове Кунашир.
Порт Корсаков
Утром приходим в порт Корсаков.
Трансфер по выбору — в аэропорт и гостиницы Южно-Сахалинска.
Проживание
Стоимость тура на человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Каюта
|Стоимость за место в каюте
|Стандарт трехместный
|665 500
|Супериор двухместный
|945 010
|Супериор+
|1 084 765
Подселение возможно только в категории проживания стандарт, по индивидуальному запросу.
Тур проводится на экспедиционном судне «Spirit of Enderby».
«Spirit of Enderby», также известное как «Профессор Хромов» — небольшое экспедиционное судно ледового класса. В 2013 и 2019 годах его полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение максимум 50 пассажиров.
Для удобства пассажиров на судне есть бар, уютный лаундж, лекционный зал и библиотека с большой коллекцией тематической литературы.
Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров. С него можно любоваться потрясающими видами на айсберги и береговые ландшафты. За дикой природой и морскими животными также можно наблюдать с открытых палуб судна.
Капитан и команда «Spirit of Enderby» — опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий. Во время высадок на берег путешественников сопровождают квалифицированные гиды и натуралисты. Для высадок используется флот моторных надувных лодок Зодиак, которые просты и удобны в использовании. С их помощью участники экспедиции легко добираются до удивительно красивых, но труднодоступных мест.
Варианты проживания
Трехместная без удобств (стандарт)
Вместимость до 3 пассажиров в каюте:
- два нижних и одно верхнее спальные места;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- умывальник (удобства совмещенные);
- иллюминатор.
Супериор двухместный
Вместимость до 2 пассажиров в каюте:
- два спальных места – верхнее и нижнее;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная комната: душ, туалет, умывальник;
- окно.
Супериор плюс
Вместимость до 2 пассажиров в каюте:
- два нижних спальных места;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная комната: душ, туалет, умывальник;
- окно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза
- Групповой трансфер в аэропорт либо оговоренную с организаторами гостиницу в городе окончания круиза
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- 3‑разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне - показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и из Южно-Сахалинска
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду. Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например, флис (polar fleece) сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Мы рекомендуем, сделать исключение для капитанского ужина и гала-ужина. Дресс-код на ужин отсутствует, но это судно класса люкс и иностранные туристы любят выглядеть вечером нарядно.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу "дышать" и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Мудрым решением будет взять перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или
- капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при
- повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Проверьте, все ли вы взяли:
- теплую куртку куртку;
- резиновые сапоги вам выдадут в аренду на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- перчатки;
- шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка обязательна, и в программу тура не включена. Вам необходимо оформить страховку, покрывающую экстренную эвакуацию из труднодоступных мест. Также настоятельно рекомендуем приобретать страхование от "невыезда".
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться маршрут круиза?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Экипаж судна и экспедиционная команда прилагают все усилия, чтобы придерживаться запланированного маршрута, но важно понимать, что отличительной особенностью экспедиционных программ является гибкость маршрута и возможные изменения по погодным и ледовым условиям или по другим непредвиденным обстоятельствам.
Изменения будут вноситься только в том случае, если они отвечают вашим интересам, вашей безопасности или требованиям морских правил.
Мы заверяем вас, что капитан и его команда всегда сделают все возможное, чтобы ваше путешествие было безопасным, интересным и запоминающимся.
Нужны ли визы для круизов и помогаете ли вы с их оформлением?
Визовые требования зависят от региона вашего путешествия.
Для посещения многих регионов вам может потребоваться туристическая виза.
Уточните необходимость получения визы заранее в консульстве страны, которую вы планируете посетить.
Обращаем ваше внимание, что в связи с последними изменениями процедур получения туристических виз, несмотря на то, что мы оказываем визовую поддержку по многим направлениям, может потребоваться ваша личная подача документов в консульстве/визовом центре, а также сдача биометрических данных.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений.
Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку, будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса-люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться стиля casual и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального Гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому возможно, нам придется корректировать программу и в течении дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
Будет ли работать интернет и сотовая связь во время круиза?
На судах класса люкс предоставляется безлимитный Wi-Fi доступ в интернет. Качество спутникового интернета не сопоставимо с привычной нам скоростью. Покрытие может быть потеряно в определенных географических районах, особенно в полярных зонах, или по независящим от нас обстоятельствам.
Мобильная связь будет недоступна практически во всех регионах плавания наших экспедиционных круизов. За дополнительную плату на борту вы можете совершать звонки по спутниковой связи.
Нужна ли специальная медицинская страховка для круиза? И что будет, если я заболею на борту?
Настоятельно рекомендуем оформить медицинскую страховку (страховое покрытие должно включать, в том числе, срочную эвакуацию из отдаленных районов земного шара). Настоятельно рекомендуем приобретать страховые полисы, включающие в себя страхование на случай отмены поездки и страхование багажа.
Все участники экспедиций без исключения обязаны иметь медицинскую страховку, покрывающую поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию с борта судна из труднодоступных регионов. Сумма покрытия зависит от региона путешествия и варьируется от $50 000 до $500 000.
При бронировании наши менеджеры предоставят вам подробную информации о требованиях к страхованию по вашему региону путешествия и, если требуется, оформят полис медицинского страхования для вас.
Медицинский кабинет с базовым оборудованием для оказания первой помощи доступен на борту. Доктор доступен в любое время, в том числе он сопровождает путешественников на высадках. За консультации и медицинские процедуры, проводимые на борту судна, взимается плата, которая не покрывается медицинским страхованием.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции.
Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я получить его на борту?
Конечно, но об этом следует известить вашего менеджера в момент бронирования путешествия и заполнить медицинскую анкету.
Общие условия участия в экспедиционных круизах
Маршрут экспедиции может изменяться в процессе выполнения круизного рейса, в том числе по решению экспедиционного лидера в целях безопасности участников (при изменении маршрута и расписания компенсация пассажирам не выплачивается).
Что такое экспедиционный круиз?
Экспедиционные морские круизы – это вид проведения отпуска, а не исследовательские проекты. Главная цель существования экспедиционных круизов: побывать в удаленных и труднодоступных местах, не отказываясь от приемлемого уровня комфорта, узнать и увидеть лично то, с чем большинство сможет только ознакомиться в телепередачах о путешествиях.
Экспедиционные круизы бывают морские и речные. Основная цель таких экспедиций, как можно больше высаживаться на дикие берега, где нет никакой инфраструктуры. Поэтому для экспедиционных круизов используются небольшие суда, способные посещать районы, абсолютно недоступные для классических круизных лайнеров.
Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников: от 12 до 200 человек. Малое количество пассажиров способствует более тесному контакту с природой, дружескому общению между пассажирами, гибкостью в ежедневном расписании, а также сохранению стабильности хрупких экосистем.
Во главе любого круиза стоит экспедиционный лидер – опытный путешественник или ученый и несколько гидов-натуралистов. Экспедиционный персонал выбирается не только за обширные знания региона, но главным образом, за желание и умение поделиться своим опытом с пассажирами.
Какой уровень размещения в ходе программы?
Тур из ряда путешествий класса люкс по самым нестандартным направлениям. Большинство круизных судов предоставляют достаточно высокий уровень размещения. Каюты судов обеспечивают достаточный комфорт в условиях полярных путешествий, а мега-яхты класса-люкс по качеству ничем не уступают лучшим 5* отелям.
Европейские шеф-повара сопровождают каждый круиз и с душой заботятся о вкусном и разнообразном питании даже вдали от цивилизации.
Кому подходят экспедиционные круизы?
Прежде всего, участники наших экспедиционных программ — это люди любознательные, побывавшие как правило уже во многих странах.
С нами путешествуют и индивидуальные путешественники, и семьи, и дружеские компании. Всех их объединяет любовь к комфорту и приключениям, желание ярких впечатлений и стремление расширить свой жизненный опыт.
Средний возраст наших путешественников 30-50 лет, хотя возрастного предела мы не ставим. С нами путешествовали люди, которым только исполнилось 3 года и те, кому за 80.
Могу ли я поехать в круиз один?
Конечно. Мы с радостью подберем для вас одноместное размещение.
В зависимости от судна одноместное размещение может быть предоставлено без доплат или с доплатой от 25 до 100%.
На определенных круизах, где за одноместное размещение взимается доплата, мы можем обеспечить размещение с подселением.
Можно ли поехать в экспедиционный круиз с детьми?
Конечно. Детей берут на борт от 6 лет, но скидок на размещение третьего ребенка в каюте нет – ребенок третий в каюте с двумя взрослыми будет оплачивать полный тариф, такой же как 1 и 2 пассажир в каюте. Трехместное размещение возможно в каюте категории стандарт, мини-люкс и люкс. Верхнего предела нет, но нужно понимать, что это экспедиция и возможны продолжительные пешие экскурсии.
Несовершеннолетние дети должны находиться под постоянным наблюдением родителей. Возможно, для детей младше 8 лет мы попросим вас заполнить отказ от ответственности. Обращаем ваше внимание, что не на всех судах есть спасательные жилеты и экипировка детских размеров.
Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые зодиаками.
Поскольку в большинстве мест по маршруту экспедиционных круизов нет портов, мы используем зодиаки для высадки на необитаемые берега.
Какие развлечения есть на борту?
На экспедиционных круизах не предусмотрена развлекательная программа или анимация. Исключение составляют только круизы на нескольких судах класса люкс, на которых по вечерам вы сможете насладиться живой музыкой и шоу-программами.
Одним из основных отличий экспедиционных круизов является проведение на борту научно-познавательных лекций экспедиционными гидами – специалистами и учеными в разных научных областях.
Сколько человек будет на борту?
В зависимости от выбранной экспедиции и судна в среднем количество человек на борту варьируется от 12 до 200 человек.
Нас будет сопровождать русский гид или вся программа проходит на английском языке?
Английский язык является основным на подавляющем большинстве экспедиционных круизов.
Но ежегодно мы набираем русские группы на экспедиционных круизах по разным направлениям и отправляем собственных русскоговорящих гидов-ученых, специализирующихся на разных научных областях, преимущественно морской биологии и истории.
Все они являются действующими сотрудниками научных институтов и исследовательских центров, имеют многолетний опыт исследования в своей научной области, публикуются в самых уважаемых научных изданиях, имеют ученую степень и продолжают исследовательскую работу в своей области.
Наши гиды на борту обеспечивают перевод всех обязательных брифингов на русский язык, организуют собственную лекционную программу на русском языке, сопровождают участников круиза на высадках, занимаются организацией общих мероприятий для русской группы, помогают в решении возникающих проблем на борту и делают все возможное, чтобы сделать ваше путешествие насыщенным и незабываемым.
Требуются ли прививки?
Для полярных регионов прививки не требуются, но, если вы направляетесь в другие регионы, уточняйте информацию у вашего менеджера перед бронированием круиза.
Опасны ли экспедиционные круизы?
По данным Международной морской организации ООН, морские круизы – наиболее безопасный вид отдыха в мире.
Все круизные суда прошли самую строгую международную сертификацию, команда регулярно отрабатывает нештатные ситуации, на борту есть полный комплект аварийно-спасательного оборудования.
Что требуется от вас? Обязательно участвовать во всех брифингах и учениях (а они – непременный атрибут морских путешествий), знать, где находится ваш спасательный жилет и уметь им пользоваться, выучить путь эвакуации. Неукоснительно соблюдать все правила, в том числе те, которые относятся к курению.
Если вы путешествуете с детьми – не упускать их из виду.
Какие документы нужно предоставить для экспедиционного круиза?
При бронировании круиза для заключения договора требуется копия общегражданского паспорта (основная страница и регистрация) и копии основных страниц загранпаспорта всех путешественников, если вы путешествуете не по России.
За несколько месяцев до вашего путешествия мы попросим вас заполнить медицинские формы, в которых необходимо честно указать состояние вашего здоровья, перенесенные или имеющиеся заболевания, принимаемые лекарства, аллергии и т. д.
Одновременно с медицинской формой необходимо предоставить копию полиса медицинского страхования, отвечающего всем требованиям вашей экспедиции.
Если вы бронировали авиабилеты и размещение до и после круиза самостоятельно, мы также попросим вас предоставить нам эту информацию.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды