2 день

Выезд к вулкану Горелый. Восхождение на вулкан

С Мутновского плато стартует наше приключение на Камчатке.

Именно в этом районе расположена одна из самых интересных с туристской точки зрения вершин высотой более чем 1,8 км. Мы поднимемся именно сюда, на вулкан Горелый.

Если вы путешествуете в июне, будьте готовы к длительному пешему переходу.

Для тех же, кто попадет сюда в последний месяц лета, все несколько проще: вахтовка сможет подвезти нас достаточно близко к склону.

Около полудня мы организуем небольшой перекус – достаточный, чтобы утолить утренний голод, но легкий, поскольку на полный желудок после плотного обеда достаточно трудно идти в гору.

Подъем по склону вулкана Горелый будет не слишком крутым.

В основном мы будем перемещаться по застывшей когда-то лаве и шлаковым отложениям.

Наша цель – пройти путь, соответствующий перепаду высоты 0,9 км.

Это займет от 3 до 4 часов.

Перед вами откроется потрясающая панорама, и появится возможность сделать уникальные фотографии.

Далее – 11 кратеров. Да, именно столько их у Горелого.

Ну и, конечно, небольшой пикник, как же без этого.

Мы стремимся так организовать это восхождение, чтобы все наши путешественники, принимающие участие в многодневном туре, смогли подняться до кратера. Если по какой-то причине группа задерживается в пути, гид в целях безопасности может развернуть ее раньше, чем будет достигнута запланированная точка. Так экскурсанты смогут вовремя вернуться.

На трех кратерах мы советуем заострить ваше внимание:

«Активный», который поражает красивым рисунком минералов на склонах и непередаваемой игрой света;

который поражает красивым рисунком минералов на склонах и непередаваемой игрой света; «Голубое озеро» с настоящей ледниковой водой, имеющей редкий бирюзовый оттенок;

с настоящей ледниковой водой, имеющей редкий бирюзовый оттенок; «Чаша» со знаменитым кислотным водоемом, который до 2011 г. представлял собой полноценное и очень опасное озеро, а сейчас (после извержения) жидкость ушла.

После того как вы сполна насладитесь величием вулкана и красотой окрестностей, мы спускаемся к его подножию.

Сегодня будем ночевать в палатках.

Нас уже будет ждать приготовленный поваром сытный ужин.

Вряд ли вам захочется сразу уйти спать.

Первая ночь на природе, бездонное звездное небо с четко различимым Млечным путем (в ясную погоду), разговоры у костра…

Но усталость от впечатлений и целого дня физических нагрузок возьмет свое.

И даже с учетом нового незнакомого места все путешественники уснут глубоким и спокойным сном.