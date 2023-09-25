Во время путешествия увидим самые известные достопримечательности полуострова и посетим такие уголки, о которых большинство туристов даже не знают, познакомимся с историей Камчатки и понаблюдаем за морскими животными.
При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Поездка на Халактырский пляж
В первый день тура вы приземлитесь на Камчатке после многочасового перелета — вам нужно будет отдохнуть, акклиматизироваться и привыкнуть к новому часовому поясу.
Поэтому мы вас встретим в аэропорту и сразу отвезем в гостиницу.
Для туристов, прибывших до 12:00, мы успеем провести экскурсию на Халактырский пляж — 40-километровый берег Тихого океана с черным вулканическим песком.
Переезд к Ключевской группе вулканов
Весь день будет занят переездом по бездорожью к Ключевскому парку.
В нем находятся самые высокие, опасные и активные вулканы полуострова, в том числе знаменитая Ключевская сопка.
Наша цель — вулкан Толбачик.
У его подножия, среди черного пепла и выжженных деревьев расположились уютные шатры глэмпинга, в которых мы и разместимся на ночь.
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик
Восхождение на Толбачик не самое простое: вместе со спуском занимает 10–12 часов, набор высоты – 1800 метров.
Но специальных навыков и альпинистского опыта оно не требует.
Зато в награду за свои старания на вершине вулкана вы увидите гигантскую котловину диаметром почти 2 000 метров.
С севера откроется вид на соседние исполины Ключевской группы, а с юга –марсианский пейзаж зоны извержений.
В пути мы сделаем остановки для отдыха и перекуса.
А вечером по возвращении в глэмпинг нас будет ждать сытный горячий ужин.
Экскурсия по местам извержений
В этот день мы будем кататься по окрестностям и осматривать последствия Северного прорыва – так называют первый этап катастрофического извержения Толбачика 1975 года.
Побочные конусы – это семь шлаковых холмов, своеобразных мини-вулканов, которые возвышаются над черной пепловой пустыней.
Чтобы осмотреть получше этот удивительный пейзаж, мы поднимемся на конус Горшкова (330 метров).
А после спуска отдохнем и пообедаем у его подножия.
Лавовые реки. Во время извержений Толбачика, по долине растекались раскаленные потоки жидкой лавы длиной в несколько километров.
Теперь, когда они застыли, мы можем прогуляться по этим черным волнам.
Лавовые пещеры. У подножия конуса Звезда мы заберемся в пустоты, которые остались под толстой коркой затвердевшей лавы.
Мертвый лес – это сотни голых обожженных стволов деревьев, которые торчат из метрового слоя пепла.
Мрачный пейзаж разбавляет успевшая прорасти зелень и даже альпийские цветы.
К вечеру мы вернемся в лагерь и поужинаем.
База на реке Камчатке. Баня
После завтрака покидаем глэмпинг и выезжаем к поселку Ключи.
Путь займет несколько часов по бездорожью.
В поселке пересаживаемся на моторную лодку и отправляемся в путешествие по реке Камчатке.
Это самая крупная река полуострова и место нереста ценных пород лосося.
По ней мы пройдем 80 км в окружении лесов и сопок и к вечеру доберемся до базы научных сотрудников.
Размещаемся в уютных гостевых домиках.
В завершение дня можно будет отдохнуть в бане.
Озеро Ажабачье: медвежья рыбалка и нерест лосося. Нижнекамчатская церковь XVIII века
Утром отправляемся на моторной лодке к Ажабачьему озеру.
Здесь почти не бывает туристов, зато в водах обитает много лосося, по берегам растет редкая лилия даурская, а на нерест массово приходят бурые медведи.
Мы понаблюдаем за их рыбалкой, порыбачим сами и осмотрим живописные уголки озера.
Во второй половине дня заглянем в Нижнекамчатскую деревянную церковь XVIII века старейшую на полуострове.
К ужину вернемся на базу.
Фотоохота на орланов и нерп
Продолжаем исследовать дикую природу в глубинах Камчатки.
На этот раз наша цель — понаблюдать за белоплечими орланами и пятнистыми нерпами.
За ними мы отправимся на моторной лодке по реке Камчатке и ее притокам.
Белоплечие орланы — это очень крупные, умные и редкие птицы. Обитают они
только в дальневосточной России, а на зимовку улетают в Японию.
Вы быстро узнаете их по ярким желтым клювам и белым пятнам на крыльях. Орланы не особенно опасаются людей, поэтому их гордый профиль легко поймать в кадре.
Нерпы, наоборот, пугливые, но любопытные животные. Мы постараемся тихо и осторожно приблизиться к их лежбищам, чтобы успеть сделать снимки.
Кроме того, на этой территории нам могут встретиться медведи, лисы, соболи, выдры и другие животные — держим камеры наготове.
А к вечеру вернемся на базу.
Возвращение на базу отдыха Начики
После раннего завтрака покидаем базу на реке Камчатке и возвращаемся в поселок Ключи.
Оттуда начнется автомобильный маршрут в гостиницу Начики.
Путь займет от 10 до 14 часов с остановками на перекус и обед.
По прибытии в поселок мы вновь разместимся на базе «Начики» и восстановим силы в термальном бассейне.
Водопад на ручье Спокойный. Вилючинский перевал
Позавтракав, туристы едут в сопровождении гида на Вилючинский перевал. На перевал ведет обустроенная автомобильная дорога.
Добравшись до перевала, путешественники делают остановку.
Здесь, на высокой точке, оборудована смотровая площадка. Она устроена так, чтобы возвышающаяся громада Вилючинского вулкана была максимально доступна для обозрения.
На площадке находятся скамейки, есть информационные стенды, рассказывающие о фауне Камчатки.
Органично смотрятся деревянные фигуры тотемов, оживляя своим присутствием пейзаж и напоминая о том, насколько древний этот край, и что издавна тут жили люди.
Вилючинский достигает в высоту почти 2200 метров, и с перевала виден во всей своей красе.
Своеобразный рельеф склонов образован барранкосами, разбегающимися с вершины вниз.
Барранкосы – это овраги, возникающие из-за дождей и таяния ледников, а также в результате схода сухих лавин, которые могут скатываться из кратера.
Недалеко от Вилючинского стоят громады Горелого и Мутновского вулканов. Все вместе они образуют впечатляющую группу.
Горелый является действующим вулканом, ему почти 40 тысяч лет. За это время он пережил множество катаклизмов.
Мутновский – тоже действующий, и очень активен в своей фумарольной деятельности. Фумаролы — это трещины в разных местах вулкана, откуда вырываются газы.
Покидаем Вилючинский перевал и отправляемся к водопаду Спокойному. Путь на автомобиле займет около 40 минут, пешком останется пройти еще километр.
Спокойный водопад совсем не похож на Опасный: он не такой высокий и льется широким потоком в окружении зелени.
К этому водопаду можно спуститься, чтобы рассмотреть получше, и даже искупаться — но вода прохладная.
Ночь проведем в глэмпинге на Вилючинском перевале.
Восхождение на вулкан Горелый
Горелый — вулкан с удивительным марсианским ландшафтом.
У него целых 30 кратеров, в одном из которых скрывается кислотное озеро бирюзового цвета.
Восхождение на этот вулкан считается легким: спокойный подъем по пологому склону занимает 3–5 часов со всеми передышками.
А с вершины открываются огромные котловины, дымящие фумаролы и то самое Голубое озеро.
Мы с вами погуляем по кромкам кратеров, расскажем о каждом из них подробнее и тут же накроем стол с чаем и закусками.
После спуска с Горелого вулкана переезжаем в уже знакомую гостиницу.
Прогулка на яхте к бухте Русской
Пора знакомиться с морской природой Камчатки.
Отправляемся на яхте из Петропавловского порта в бухту Русскую.
Это живописное место, которое сравнивают с норвежскими фьордами, но и маршрут к нему интересен сам по себе.
Сначала мы осмотрим обширную Авачинскую бухту, на берегу которой стоит столица Камчатки, полюбуемся городом с воды, увидим гроты и столбообразные скалы Три Брата.
Затем выйдем через морские ворота в Тихий океан и остановимся у необитаемого острова Старичков, чтобы понаблюдать с борта за тысячами ярких морских птиц.
А уже у входа в Русскую бухту, на Кекурном мысу, вы увидите лежбище сивучей — крупных тюленей с бурым окрасом.
Кроме того, на этой территории часто появляются стаи косаток и даже киты.
По пути мы устроим морскую рыбалку и пообедаем.
После осмотра красот бухты Русской, поворачиваем назад и следуем в Петропавловский порт.
Там пересаживаемся на автомобиль и возвращаемся в гостиницу.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Музей вулканов
Городскую и познавательную часть тура мы оставили напоследок.
В этот день вы познакомитесь поближе со столицей края, погрузитесь в историю Камчатки, увидите наши достопримечательности:
- центральную площадь;
- набережную;
- первую улицу города;
- места ожесточенных сражений с англо-французским флотом 1854 года;
- памятники мореплавателям и защитникам Петропавловска.
В завершение сити-тура мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается панорама города.
Во второй половине дня вы узнаете все о вулканах в интерактивном музее «Вулканариум».
Вам расскажут об их строении и видах, продемонстрируют вулканические процессы на моделях, дадут рассмотреть под микроскопом застывшую лаву и вулканические породы.
Ночь в гостинице.
Трансфер в аэропорт
Утром, после завтрака и выезда из гостиницы мы проводим вас в аэропорт.
По пути остановимся у монумента «Здесь начинается Россия» для фото на память.
Будем надеяться на новую встречу на Камчатке!
Проживание
Тур предусматривает проживание в местах размещения по маршруту.
Возможность одноместного проживания необходимо уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Авача»
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки «Комсомольская площадь» 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля «Авача» оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля «Авача» сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
Глэмпинг у вулкана Толбачик
Это несколько теплых шатров-спален с удобными кроватями и спальниками. В каждом из них есть деревянные стол и стулья, прикроватные тумбочки и минимальный набор посуды. Помимо шатров-спален на территории глэмпинга есть отдельная лаунж-палатка для совместных приемов пищи и посиделок, а также палатка с био-туалетом. Все палатки освещаются.
Глэмпинг – это новый комфортный формат отдыха на природе.
Гостевой дом на реке Камчатка
Многоместное размещение (до четырех человек) в гостевом домике на реке Камчатка.
Отель «Начики»
Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для Вас есть прачечная и парковка. Для тех, кто прибыл со своим лыжным инвентарем, имеется специализированная камера хранения.
Номерной фонд подразделяется на несколько категорий. Вы сможете заселиться в обычный двухместный номер или же выбрать делюкс, люкс. Все номера в любом случае имеют качественную мебель и максимум техники, которая может понадобиться для веселого времяпрепровождения.
Покушать Вы сможете в ресторане или же взять напрокат барбекю и пожарить мясо с овощами самостоятельно.
Глэмпинг на Вилючинском перевале
Глэмпинг на Вилючинском перевале — удобном месте для начала путешествий к вулканам Горелый и Мутновский.
В каждом из уютных купольных шатров может разместиться до семи человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Проживание в глэмпинге на территории вулкана Толбачик, многоместное размещение
- Проживание в гостевом домике на реке Камчатка, многоместное размещение
- Завтрак в гостиницах
- Завтрак на активной части маршрута в Дни: 3-8, 10
- Обед или перекус на активной части маршрута в Дни: 2-11
- Ужин на активной части маршрута в Дни: 2-7, 9
- Работа гида
- Разрешение на посещение заповедных территорий
- Базовое туристское снаряжение
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды и ужины на базах отдыха
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки);
- термобелье (теплое);
- непромокаемые штаны;
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
- плащ-дождевик (по желанию);
- куртка из полартекса (флиска);
- шапка;
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные очки;
- теплые носки;
- купальные принадлежности;
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (минус пять)*. Если турист мерзнет, то можно более теплые;
- рюкзак с объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит;
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
- крем от загара;
- фонарик;
- термос;
- средство от комаров;
- накомарник;
- гамаши;
- личная аптечка.
Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура! Гид/проводник имеет право не взять туриста на маршрут в случае его отсутствия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Страховка в данном туре обязательна.
Есть ли ограничение по возрасту?
В тур «Легенды Севера» мы приглашаем детей от 14 лет только в сопровождении взрослых.
Верхняя граница определяется индивидуально, но в среднем это 60 лет.
Путешествие подходит для туристов, не имеющих ограничений по здоровью.
Какая самая сложная часть в туре?
В туре есть восхождение на вулкан Толбачик. Маршрут не имеет альпинисткой категории, но, как и любой другой подъем, требует выносливость.
Набор высоты при восхождении на вулкан Толбачик составляет около 1 800 метров, подъем по времени занимает около 7 часов, а протяженность маршрута — 20 километров.
Как перевозятся все вещи?
В путешествие рекомендуется взять большой туристический рюкзак взамен чемодана, так намного комфортнее.
По маршруту все вещи перевозятся на транспорте между стоянками.
Носить тяжелый туристический рюкзак не придется.
На радиальные экскурсии лучше иметь небольшой рюкзак для воды, перекуса и одежды.
Что мы будем есть во время тура?
На маршрут с группой отправляется повар, который готовит на природе, где нет кафе/ресторанов. Самим готовить не придется – вы возвращаетесь с экскурсии, а вечером вас уже ждет ужин.
Во сколько нужно прилететь на Камчатку, чтобы меня встретили?
Вы можете прилететь в удобное время – мы встречаем туристов целый день.
Если рейсы прилетают с разницей в час, то нужно будет подождать других туристов – автобусу потребуется 1,5 часа чтобы отвезти одну группу и вернуться за другой.
Но чтобы успеть в первый день на экскурсию на Халактырский пляж, то необходимо спланировать прибытие на Камчатку до 12:00.
В последний день мы так же объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в полтора часа.
Можно ли прилететь раньше / позже тура?
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано все грамотно, хорошие гиды, которые сопровождали восхождения и более лёгкую экскурсионную часть. Интересно рассказывали о природе, животном и растительном мире, походах и тд.
База Лагуна не оправдала ожидания: на трех взрослых крошечный номер, в душевой кабине отломана ручка и щит, закрывающий низ. Вроде недавно построили, а уже все отваливается. Слышимость ужасная.
Рестораны в Лагуне: пафоса на 5, с обслуживание на 3. Половина меню отсутствует.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!