1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Поездка на Халактырский пляж

В первый день тура вы приземлитесь на Камчатке после многочасового перелета — вам нужно будет отдохнуть, акклиматизироваться и привыкнуть к новому часовому поясу.

Поэтому мы вас встретим в аэропорту и сразу отвезем в гостиницу.

Для туристов, прибывших до 12:00, мы успеем провести экскурсию на Халактырский пляж — 40-километровый берег Тихого океана с черным вулканическим песком.