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скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Джип-тур на Дачные термальные источники, этно-программа в корякском стойбище «Эйвет», «Черный пляж» на берегу Тихого океана и морская прогулка в бухту «Русская»»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Вы посетите Дачные термальные источники, отправитесь на джипах к Авачинскому вулкану, порыбачите на морской прогулке и погуляете по черному пляжу Тихого океана»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз»
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана, отправитесь на сплав с рыбалкой, посетите горный массив Вачкажец и примите участие в морской прогулке к бухте Русской»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о»
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о»
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка (6 часов) по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом туре Вы побываете на активных вулканах, увидите горные водопады, весенние цветы альпийских лугов, совершите сплав по реке Быстрая, отправитесь на морскую прогулку, прогуляетесь по побережью открытого Тихого океана»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где пришвартован наш большой парусный катамаран Kosatka»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите косаток и сивучей во время двухдневного морского круиза на большом парусном катамаране»
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А также побываете на берегу Тихого океана и совершите морскую прогулку на комфортабельном катере»
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А в завершение путешествия отправимся в небольшой круиз, чтобы в бухте Русской полюбоваться китами и косатками»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке»
11 июля в 10:00
265 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«На катере они выходят на морской простор»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А еще отправимся в морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в термальных источниках, увидите водопады массива Вачкажец и отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой и обедом из морепродуктов»
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ночь в Долине гейзеров, кальдера вулкана Узон, морская прогулка в бухте Русской и вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и на Курильское озеро никого не оставят равнодушным»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов»
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Морская прогулка на моторной яхте Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к отдыха, в острову Старичков (5-6 часов)»
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа — сочетание хели-ски, ски-тура и фрирайд-путешествия на парусном катамаране»
315 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Капитан судна покажет места с отличным клёвом, и вы сможете поймать себе обед, который приготовят здесь же, на корабле»
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Будем искать глазами косаток и дельфинов во время морской прогулки и попробуем порыбачить»
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаковСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Водные развлечения»
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