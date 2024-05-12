Туры по воде в Петропавловске-Камчатском

Найдено 51 тур в категории «Водные развлечения» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Джип-тур на Дачные термальные источники, этно-программа в корякском стойбище «Эйвет», «Черный пляж» на берегу Тихого океана и морская прогулка в бухту «Русская»»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Вы посетите Дачные термальные источники, отправитесь на джипах к Авачинскому вулкану, порыбачите на морской прогулке и погуляете по черному пляжу Тихого океана»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз»
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана, отправитесь на сплав с рыбалкой, посетите горный массив Вачкажец и примите участие в морской прогулке к бухте Русской»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о»
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о»
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка (6 часов) по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
Камчатка в июне
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом туре Вы побываете на активных вулканах, увидите горные водопады, весенние цветы альпийских лугов, совершите сплав по реке Быстрая, отправитесь на морскую прогулку, прогуляетесь по побережью открытого Тихого океана»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000 за человека
Камчатка: косатки и медведи
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где пришвартован наш большой парусный катамаран Kosatka»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите косаток и сивучей во время двухдневного морского круиза на большом парусном катамаране»
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Камчатка лайт. Активное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А также побываете на берегу Тихого океана и совершите морскую прогулку на комфортабельном катере»
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А в завершение путешествия отправимся в небольшой круиз, чтобы в бухте Русской полюбоваться китами и косатками»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке»
11 июля в 10:00
265 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«На катере они выходят на морской простор»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А еще отправимся в морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской»
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Камчатка без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в термальных источниках, увидите водопады массива Вачкажец и отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой и обедом из морепродуктов»
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000 за человека
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Ночь в Долине гейзеров, кальдера вулкана Узон, морская прогулка в бухте Русской и вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и на Курильское озеро никого не оставят равнодушным»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов»
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Морская прогулка на моторной яхте Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к отдыха, в острову Старичков (5-6 часов)»
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000 за человека
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа — сочетание хели-ски, ски-тура и фрирайд-путешествия на парусном катамаране»
315 000 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Капитан судна покажет места с отличным клёвом, и вы сможете поймать себе обед, который приготовят здесь же, на корабле»
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Будем искать глазами косаток и дельфинов во время морской прогулки и попробуем порыбачить»
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    В сердце Камчатки
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Путешествие на космическую Камчатку
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 33
  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. Многогранная Камчатка
  4. По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
  5. Свидание с Камчаткой в июне
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Водные развлечения" можно забронировать 51 тур от 65 000 до 549 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные туры в Петропавловске-Камчатском на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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