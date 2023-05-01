За адреналином и брызгами — в Карелию на сплав по Уксе! Мы отправляемся покорять пороги по выходным в апреле и мае, в сезон, когда природа начинает оживать и обретать яркие краски.



Кроме эмоционального, драйвового сплава, мы позаботились о безопасности и комфорте — с круглосуточным сопровождением опытными гидами, вкусным питанием со свежими фруктами и овощами. И банькой с купелью в конце маршрута. Присоединяйся, будет круто!