Майский сплав по реке Укса

Групповой тур в Петрозаводске
5
2 отзыва
За адреналином и брызгами — в Карелию на сплав по Уксе! Мы отправляемся покорять пороги по выходным в апреле и мае, в сезон, когда природа начинает оживать и обретать яркие краски.

Кроме эмоционального, драйвового сплава, мы позаботились о безопасности и комфорте — с круглосуточным сопровождением опытными гидами, вкусным питанием со свежими фруктами и овощами. И банькой с купелью в конце маршрута. Присоединяйся, будет круто!
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Майский сплав по реке Укса
Ближайшие даты:
3
мая
17
мая
24
мая
31
мая

Что вас ожидает:

Драйв и адреналин
Драйв и адреналин
Сплав по динамичной реке не только зарядит, но и очистит мысли от привычных забот
Перезагрузка за выходные
Перезагрузка за выходные
Отдых в лесу поможет замедлиться и вдохнуть воздух полной грудью
Походная баня
Походная баня
Нас ждет лёгкий пар, древесно-хвойные ароматы и купание в реке!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер к началу маршрута, подготовка к выходу на воду

08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска (поезд № 018, 242 Москва, №012 Санкт-Петербург).

Трансфер к началу маршрута: мост через р. Укса (160 км).

Подготовка снаряжения к сплаву.

Инструктаж по технике безопасности.

Обед в полевых условиях.

Сплав по реке Укса (11 км): пор. Мостовой (2–3 к. с.) — пор. Лестница (2 к. с.) — пор. Колокоски (1 к. с.) — пор. Блюдце (3 к. с.).

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Встреча, трансфер к началу маршрута, подготовка к выходу на водуВстреча, трансфер к началу маршрута, подготовка к выходу на водуВстреча, трансфер к началу маршрута, подготовка к выходу на воду
2 день

Сплав по реке Укса

Завтрак.

Сплав по реке Укса (17 км.): пор. Блюдце — пор. Лососевый (2-3 к. с.)— пор. Розовый Слон (4 к. с.).

Катание на порогах Розовый слон, Мельница.

Обед, ужин и ночлег в полевых условиях.

Сплав по реке УксаСплав по реке УксаСплав по реке Укса
3 день

Сплав по реке Укса. Сдача снаряжения. Трансфер к ж/д вокзалу Петрозаводска

Сплав по реке до п. Ууксу: пор. Мельница — пор. Каньон (3–4 к. с.) — пор. Храмина (4 к. с.) (10 км.).

Окончание маршрута на турбазе «Три стихии», обед в полевых условиях.

Трансфер на вокзал в Петрозаводск (200 км).

Отъезд вечерними поездами (№ 017, 91 Москва, № 011 Санкт-Петербург).

Сплав по реке Укса. Сдача снаряжения. Трансфер к ж/д вокзалу ПетрозаводскаСплав по реке Укса. Сдача снаряжения. Трансфер к ж/д вокзалу ПетрозаводскаСплав по реке Укса. Сдача снаряжения. Трансфер к ж/д вокзалу Петрозаводска

Проживание

В туре предоставляются четырехместные и двухместные палатки.

Фото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы от вокзала (г. Петрозаводск) к началу маршрута и от окончания маршрута к вокзалу (г. Петрозаводск)
  • Работа инструкторов, питание по программе
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Ж/д билеты до/от Петрозаводска
  • Прокат спальника (500 руб. /тур)
  • Прокат неопренового костюма (400 руб. /сутки)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или дорожная сумка;
  • коврик теплоизоляционный (выдаем, если берете свой предупредите об этом менеджера);
  • личный спальник (можно взять в аренду);
  • термобелье;
  • нижнее белье;
  • термо- или шерстяные носки;
  • непромокаемые куртку и штаны;
  • одежда для сплава (неопрен и неопреновые ботинки или неопреновые носки с обувью, плотно сидящей на ногах, + возможны быстросохнущие штаны и куртка);
  • неопреновые перчатки (по желанию);
  • х/б перчатки;
  • флисовая куртка, кофта, толстовка;
  • шапка (на всякий случай);
  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • шлепки;
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • набор личной посуды (кружка, тарелка, ложка, нож складной или в чехле) репелленты (на летние туры);
  • солнечные очки;
  • крем для загара (на летние туры);
  • сидушка (небольшой полиуретановый коврик);
  • средства личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • деньги;
  • паспорт;
  • медицинский полис.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты в Петрозаводск и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
1 мая 2023
Отличный тур! Много впечатлений и положительных эмоций! Все инструкторы молодцы и профессионалы своего дела! Организация топ! Всем, кто любит активный отдых на природе, душевные "посиделки" у костра, адреналин от незабываемых приключений, всем настоятельно рекомендую!!!
П
1 мая 2023
Анна, профессионал и отличный организатор… видно, что любит своё дело и отлично с ним справлялась!!! Огромное спасибо ей и её сплачённой команде вместе с Тором! Ребята вы молодцы! 🤗

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