Кроме эмоционального, драйвового сплава, мы позаботились о безопасности и комфорте — с круглосуточным сопровождением опытными гидами, вкусным питанием со свежими фруктами и овощами. И банькой с купелью в конце маршрута. Присоединяйся, будет круто!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер к началу маршрута, подготовка к выходу на воду
08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска (поезд № 018, 242 Москва, №012 Санкт-Петербург).
Трансфер к началу маршрута: мост через р. Укса (160 км).
Подготовка снаряжения к сплаву.
Инструктаж по технике безопасности.
Обед в полевых условиях.
Сплав по реке Укса (11 км): пор. Мостовой (2–3 к. с.) — пор. Лестница (2 к. с.) — пор. Колокоски (1 к. с.) — пор. Блюдце (3 к. с.).
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав по реке Укса
Завтрак.
Сплав по реке Укса (17 км.): пор. Блюдце — пор. Лососевый (2-3 к. с.)— пор. Розовый Слон (4 к. с.).
Катание на порогах Розовый слон, Мельница.
Обед, ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав по реке Укса. Сдача снаряжения. Трансфер к ж/д вокзалу Петрозаводска
Сплав по реке до п. Ууксу: пор. Мельница — пор. Каньон (3–4 к. с.) — пор. Храмина (4 к. с.) (10 км.).
Окончание маршрута на турбазе «Три стихии», обед в полевых условиях.
Трансфер на вокзал в Петрозаводск (200 км).
Отъезд вечерними поездами (№ 017, 91 Москва, № 011 Санкт-Петербург).
Проживание
В туре предоставляются четырехместные и двухместные палатки.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы от вокзала (г. Петрозаводск) к началу маршрута и от окончания маршрута к вокзалу (г. Петрозаводск)
- Работа инструкторов, питание по программе
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Что не входит
- Ж/д билеты до/от Петрозаводска
- Прокат спальника (500 руб. /тур)
- Прокат неопренового костюма (400 руб. /сутки)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или дорожная сумка;
- коврик теплоизоляционный (выдаем, если берете свой предупредите об этом менеджера);
- личный спальник (можно взять в аренду);
- термобелье;
- нижнее белье;
- термо- или шерстяные носки;
- непромокаемые куртку и штаны;
- одежда для сплава (неопрен и неопреновые ботинки или неопреновые носки с обувью, плотно сидящей на ногах, + возможны быстросохнущие штаны и куртка);
- неопреновые перчатки (по желанию);
- х/б перчатки;
- флисовая куртка, кофта, толстовка;
- шапка (на всякий случай);
- полотенце;
- купальный костюм;
- шлепки;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- фонарик;
- набор личной посуды (кружка, тарелка, ложка, нож складной или в чехле) репелленты (на летние туры);
- солнечные очки;
- крем для загара (на летние туры);
- сидушка (небольшой полиуретановый коврик);
- средства личной гигиены;
- личная аптечка;
- деньги;
- паспорт;
- медицинский полис.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты в Петрозаводск и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору