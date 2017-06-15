Вы вернетесь домой бодрыми и отдохнувшими, а отснятое видео будет еще долго согревать душу и постоянно звать Вас на новые приключения в Карелию!
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце
Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва — Петрозаводск) около 07:50.
На перроне ж/д вокзала вас будет ждать встречающий с табличкой.
Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Впереди 170 км пути.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Мы приехали в лагерь!
Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.
После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2–3 к. с.)— пор. Лестница (2 к. с.) — пор. Колокоски — пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.
Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3–4 категориям сложности.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам.
Время отдыхать!
Пор. Лососевый - пор. Сирнитсанкоски - пор. Мельница
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Лососевый — пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») — пор. Мельница (4 к. с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
Первый падун (порог «Розовый Слон») расположен на правом повороте реки, его ориентир — остров с сосной ближе к правому берегу, красные гранитные скалы и заметное падение уровня воды.
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Прямо на катамаранах устраиваем перекус.
Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.
Отправляясь за город, у Вас будет чем удивить своих друзей.
Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужинаем свежеприготовленной рыбкой, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня.
Варим глинтвейн, на костре он получается вдвойне ароматнее.
Отправляемся спать.
Завершающий день сплава: пор. Мельница - пор. Каньон - пор. Храмина - шивера Лихая - п. Уукса
Завтракаем.
Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к. с.) — пор. Каньон (3–4 к. с.) — пор. Храмина (4 к. с.) — шивера Лихая (протяженность около 2 км) — д. Ууксу.
Общая длина маршрута — 10 км.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению.
Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.
19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами
Проживание
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства:
|Сплав на 2-местном катамаране
|2 участника, без инструктора
|14 800 руб. /чел.
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|16 900 руб. /чел.
|Сплав на 4-местном катамаране
|4 участника, без инструктора
|16 900 руб. /чел.
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника + инструктор
|22 700 руб. /чел.
Заявки на участие в туре на 2- и 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
Доплата за аренду одноместной или двухместной палатки — 1 000 руб. /тур.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Варианты проживания
Палатка
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов и рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Спальный мешок (оплачивается при бронировании тура, температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (после майских праздников)
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1 000 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма - 2 700 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья —"городская".
7. Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
11. В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только Мегафон возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога Розовый Слон. Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети только старше 16 лет в сопровождении родителей или с распиской от родителей.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.