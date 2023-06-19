4 дня на реке Укса в Карелии
Вас ждет потрясающе красивая река со знаменитыми порогами, преодоление которых подарит массу незабываемых впечатлений.
Особенность реки — быстро снижающийся уровень воды, поэтому нужно успеть посетить ее весной или в начале лета. Майская вода в каждом разбудит спортивный азарт и желание забыть про все на свете!
мая
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава: пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце
07:50 Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва-Петрозаводск).
На перроне ж/д вокзала вас будет ждать встречающий с табличкой.
Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Впереди 170 км пути.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Ууксу (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб. /сутки). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Мы приехали в лагерь!
Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.
После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. с.) – пор. Лестница (2 к. с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.
На спокойных участках реки используется мотор.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.
В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток». Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам.
Время отдыхать!
Пор. Блюдце - пор. Лососевый - пор. Сирнитсанкоски - пор. Мельница
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к. с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Прямо на катамаранах устраиваем перекус.
Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.
Отправляясь за город у вас будет чем удивить своих друзей.
Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужинаем свежеприготовленной рыбкой и отправляемся спать.
Дневка на пороге Сирнитсанкоски
Завтракаем.
Сегодня никаких долгих маршрутов – дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).
Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке.
Кстати, про баню! Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужинаем у костра: готовим мясо и овощи на гриле и варим ароматный глинтвейн.
Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса.
После расходимся по палаткам – время ложиться спать.
пор. Мельница - пор. Каньон - пор. Храмина - шивера Лихая - п. Уукса
Завтракаем.
Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к. с.) – пор. Каньон (3-4 к. с.) – пор. Храмина (4 к. с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу.
Общая длина маршрута – 10 км.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению.
Добравшись до д. Ууксу, сдаем снаряжение.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Возможно размещение в 2-местной палатке за доп. плату — 1 500 руб. /тур.
О необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства, руб:
|Сплав на 2-местном катамаране
|2 участника, без инструктора
|17 500
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников с инструктором
|19 700
|Сплав на 4-местном катамаране
|4 участника без инструктора
|19 700
|Сплав на 4-местном катамаране
|3 участника с инструктором
|26 900
Заявки на участие в туре на 2-4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
Скидка для участников, приезжающих на своем автомобиле к месту старта — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур, оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Неопреновый костюм (оплачивается при бронировании тура) - 2 700 руб. /тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только Мегафон возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога Розовый Слон. Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Помните!
Инструктор объяснит на каждом этапе, что необходимо делать и к чему приготовиться.
Самый полезный совет: подобрать индивидуальную экипировку, быть здоровым, отправляясь в путешествие, взять побольше репеллентов от комаров и приготовиться к отдыху на природе.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети только старше 16 лет в сопровождении родителей или с распиской от родителей.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Ууксу (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Рафты — специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Туристическая баня Мобиба — компактная и легкая мобильная баня «Мобиба».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Личное снаряжение можно взять с собой?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Что такое готовый экипаж?
Готовый экипаж — это сформированная группа туристов, которая может самостоятельно управлять плав. средством.
Заявки на участие в туре на 2-4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей.
На 4-местном катамаране вы можете поехать своей компанией вместе с инструктором (с доп. платой) или без.
Можно ли взять с собой собаку?
Мы не рекомендуем брать с собой животных, так как это большой стресс для них, но если собаку не с кем оставить, то вы можете взять ее с собой.
Есть несколько условий для участников с собакой.
Если ваша собака:
- не боится новых людей и негромко лает;
- умеет плавать и имеет свой спасательный жилет;
- небольшого размера;
- спокойно относится к рафтам;
- не берёт еду со стола.
В наших турах периодически ездят туристы с собаками. Дополнительные вопросы вы можете задать менеджеру при бронировании.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу