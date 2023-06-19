1 день

Начало сплава: пор. Мостовой - пор. Лестница - пор. Колокоски - пор. Блюдце

07:50 Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

На перроне ж/д вокзала вас будет ждать встречающий с табличкой.

Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Впереди 170 км пути.

Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Ууксу (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб. /сутки). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).

Мы приехали в лагерь!

Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.

После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.

Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. с.) – пор. Лестница (2 к. с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. с.), 12 км.

На спокойных участках реки используется мотор.

Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.

В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток». Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.

После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам.

Время отдыхать!